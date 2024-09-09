Семь ярких образов Венецианского кинофестиваля — 2024

Posted 9 сентября, 12:37
Published 9 сентября, 12:37
Modified 9 сентября, 13:03
Updated 9 сентября, 13:03
Актриса сыграла главную роль в картине «Джокер: Безумие на двоих», которую и представила на фестивале. Звезда нарядилась в черное платье от Dior Haute Couture. Театральность образу добавил оригинальный головной убор, представляющий собой нечто похожее на рога. Лицо певицы закрывала вуаль из черного кружева.
В пабликах, посвященных миру моды, Бланшетт считают самой стильной звездой кинофестиваля в Венеции в этом году. На мероприятии звезда предстала в нескольких образах. Однако, по мнению публики, наиболее эффектно она выглядела в черном комбинезоне от Armani Privé, а также в откровенном платье с открытой спиной, на которой красовалось массивное ожерелье из жемчуга.
На площадке фестиваля в Италии актриса представила фильм «Мария», в котором она снималась. Знаменитость была одета в платье Tamara Ralph сдержанно-бежевого цвета. Элегантность образу придала меховая накидка, а также крупная брошь в форме цветка.
Венецианский кинофестиваль посетила и чета Клуни. Актер выбрал всегда уместный классический стиль и предстал перед публикой в черном смокинге, а его супруга Амаль — в длинном платье нежно-желтого цвета от Atelier Versace.
Этой осенью красный цвет снова будет в тренде. Именно его выбрала актриса Дженна Ортега, чем угодила блогерам и профессиональным стилистам. Звезда облачилась в полупрозрачное платье Dior насыщенно алого оттенка с полностью открытой спиной. Утонченности образу придали украшения из серебра.
«Икона стиля» Сиенна Миллер была, как всегда, безупречна. Для мероприятия знаменитость выбрала платье Giorgio Armani черного цвета. Покрой из бархата добавил наряду роскошности. Завершили образ темные очки и босоножки в тон платью.
Испанская актриса Урсула Корберо предстала на ковровой дорожке в облегающем платье с перьями от Bottega Veneta. Изюминку образу придали не только благородный винный оттенок и своеобразный крой, но и украшения из золота.
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