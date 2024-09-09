Семь ярких образов Венецианского кинофестиваля — 2024

В пабликах, посвященных миру моды, Бланшетт считают самой стильной звездой кинофестиваля в Венеции в этом году. На мероприятии звезда предстала в нескольких образах. Однако, по мнению публики, наиболее эффектно она выглядела в черном комбинезоне от Armani Privé, а также в откровенном платье с открытой спиной, на которой красовалось массивное ожерелье из жемчуга.