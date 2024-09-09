newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 сентября, 12:37

Published 9 сентября, 12:37

Modified 9 сентября, 13:03

Updated 9 сентября, 13:03

Семь ярких образов Венецианского кинофестиваля — 2024

Семь ярких образов Венецианского кинофестиваля — 2024

9 сентября 2024, 12:37
Фото: Invision / AP
Семь ярких образов Венецианского кинофестиваля — 2024
Венецианский кинофестиваль — одно из крупнейших событий в мире шоу-бизнеса. Мероприятие ежегодно проходит в Венеции. В этом году в нем приняли участие Анджелина Джоли, Леди Гага и другие знаменитости. Их наряды впечатляют своей эффектностью и необычностью.

Леди Гага

Актриса сыграла главную роль в картине «Джокер: Безумие на двоих», которую и представила на фестивале. Звезда нарядилась в черное платье от Dior Haute Couture. Театральность образу добавил оригинальный головной убор, представляющий собой нечто похожее на рога. Лицо певицы закрывала вуаль из черного кружева.

Фото: Invision / AP

Кейт Бланшетт

В пабликах, посвященных миру моды, Бланшетт считают самой стильной звездой кинофестиваля в Венеции в этом году. На мероприятии звезда предстала в нескольких образах. Однако, по мнению публики, наиболее эффектно она выглядела в черном комбинезоне от Armani Privé, а также в откровенном платье с открытой спиной, на которой красовалось массивное ожерелье из жемчуга.

Фото: Getty Images

Анджелина Джоли

На площадке фестиваля в Италии актриса представила фильм «Мария», в котором она снималась. Знаменитость была одета в платье Tamara Ralph сдержанно-бежевого цвета. Элегантность образу придала меховая накидка, а также крупная брошь в форме цветка.

Фото: Getty Images

Амаль Клуни

Венецианский кинофестиваль посетила и чета Клуни. Актер выбрал всегда уместный классический стиль и предстал перед публикой в черном смокинге, а его супруга Амаль — в длинном платье нежно-желтого цвета от Atelier Versace.

Фото: Getty Images

Дженна Ортега

Этой осенью красный цвет снова будет в тренде. Именно его выбрала актриса Дженна Ортега, чем угодила блогерам и профессиональным стилистам. Звезда облачилась в полупрозрачное платье Dior насыщенно алого оттенка с полностью открытой спиной. Утонченности образу придали украшения из серебра.

Фото: Getty Images

Сиенна Миллер

«Икона стиля» Сиенна Миллер была, как всегда, безупречна. Для мероприятия знаменитость выбрала платье Giorgio Armani черного цвета. Покрой из бархата добавил наряду роскошности. Завершили образ темные очки и босоножки в тон платью.

Фото: Getty Images

Урсула Корберо

Испанская актриса Урсула Корберо предстала на ковровой дорожке в облегающем платье с перьями от Bottega Veneta. Изюминку образу придали не только благородный винный оттенок и своеобразный крой, но и украшения из золота.

Читайте также:
Оливковый, горчичный, винный: главные цвета осеннего маникюра — 2024Короткие стрижки, которые будут на пике популярности этой осеньюПочему ваша маска для лица вам не подходит: объясняет косметолог
#Анна Борисова#Красота#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика