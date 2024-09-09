С Водяновой на подиуме случился казус, но она не растерялась

Напомним, Наталья Водянова начала свой путь в модельный бизнес в семнадцать лет. Она сотрудничала с L’Oreal, Versace и другими крупными брендами. У знаменитости пятеро детей, старшему из которых, Лукасу, уже двадцать один год. Ранее молодой человек был замечен на премьере кинокартины «Форсаж 10» вместе со своей спутницей Зое Колеман.