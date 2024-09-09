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Posted 9 сентября, 12:25

Published 9 сентября, 12:25

Modified 9 сентября, 12:36

Updated 9 сентября, 12:36

С Водяновой на подиуме случился казус, но она не растерялась

С Водяновой на подиуме случился казус, но она не растерялась

9 сентября 2024, 12:25
Фото: flickr.com
С Водяновой на подиуме случился казус, но она не растерялась
Известная модель Наталья Водянова допустила небольшую оплошность во время показа Ralph Lauren, который прошел в Нью-Йорке. Мероприятие было включено в программу Недели моды.

Манекенщица случайно наступила на край наряда другой участницы — Кристи Терлингтон. Обе девушки улыбнулись, выйдя таким красивым образом из неловкой ситуации.

Напомним, Наталья Водянова начала свой путь в модельный бизнес в семнадцать лет. Она сотрудничала с L’Oreal, Versace и другими крупными брендами. У знаменитости пятеро детей, старшему из которых, Лукасу, уже двадцать один год. Ранее молодой человек был замечен на премьере кинокартины «Форсаж 10» вместе со своей спутницей Зое Колеман.

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#Анна Борисова#Знаменитости#Все материалы авторов
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