С Водяновой на подиуме случился казус, но она не растерялась

Posted 9 сентября, 12:25
Published 9 сентября, 12:25
Modified 9 сентября, 12:36
Updated 9 сентября, 12:36
Манекенщица случайно наступила на край наряда другой участницы — Кристи Терлингтон. Обе девушки улыбнулись, выйдя таким красивым образом из неловкой ситуации.
Напомним, Наталья Водянова начала свой путь в модельный бизнес в семнадцать лет. Она сотрудничала с L’Oreal, Versace и другими крупными брендами. У знаменитости пятеро детей, старшему из которых, Лукасу, уже двадцать один год. Ранее молодой человек был замечен на премьере кинокартины «Форсаж 10» вместе со своей спутницей Зое Колеман.
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