Выросли в нищете и не сдались: кто из звезд шоу-бизнеса столкнулся с бедностью и лишениями в детстве и юности

Posted 4 сентября, 10:32
Published 4 сентября, 10:32
Modified 4 сентября, 10:32
Updated 4 сентября, 10:32
Певица неохотно рассказывает о своем детстве, однако известно, что его едва ли можно было назвать благополучным. Отец оставил семью, матери пришлось самостоятельно растить детей — Анну и ее брата, много работать.
По словам Анны Седоковой, семья жила очень скудно, тогда как бросивший семью отец жил достаточно благополучно. Однако ни от него, ни от его родственников дети помощи не получали.
Трудная финансовая ситуация заставила Анну уже в 16 лет выйти на работу в качестве ведущей, модели. Успех не заставил себя долго ждать, а звездным часом Анны стало приглашение от продюсера группы «ВИА Гра» для участия в коллективе.
Семья, в которой родилась Кристина Асмус, была многодетной, и экономить приходилось буквально на всем. Будущая актриса донашивала одежду за сестрами, семья проживала в Подмосковье в коммунальной квартире.
С детства Кристина Асмус мечтала выбиться из нищеты, рано пошла работать — как она рассказывает, первые деньги ей удалось заработать в десять лет. Позднее Асмус поступила в театральное училище, а затем прошла кастинг в сериал «Интерны», что обеспечило ей отличный жизненный и профессиональный старт.
Настасью Самбурскую воспитывала только мать, а ее отец находился в местах лишения свободы. Актриса вспоминает, что у нее не всегда была теплая обувь на зиму, и ей нередко приходилось ходить в школу в летних босоножках. На выпускной у нее не было красивого платья. Именно тогда Настасья поняла, что необходимо приложить максимум усилий и вырваться из нищеты. Она отправилась в Москву.
В столице все складывалось непросто. После поступления в вуз ей пришлось работать сразу на трех работах, чтобы выживать. В скором времени из училища ее отчислили, однако ей удалось поступить туда повторно. Старт она получила после съемок в сериале «Универ. Новая общага».
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