Выросли в нищете и не сдались: кто из звезд шоу-бизнеса столкнулся с бедностью и лишениями в детстве и юности

Настасью Самбурскую воспитывала только мать, а ее отец находился в местах лишения свободы. Актриса вспоминает, что у нее не всегда была теплая обувь на зиму, и ей нередко приходилось ходить в школу в летних босоножках. На выпускной у нее не было красивого платья. Именно тогда Настасья поняла, что необходимо приложить максимум усилий и вырваться из нищеты. Она отправилась в Москву.