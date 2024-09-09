Не звони мне, не звони: 5 способов избавиться от страха телефонных разговоров

Posted 9 сентября, 15:48
Published 9 сентября, 15:48
Modified 9 сентября, 15:51
Updated 9 сентября, 15:51
Для сотрудников офиса это может замедлить карьерный рост. Кроме этого, есть риск ухудшения отношений с близкими.
Почему же люди, родившиеся в период с 1981 по 1996 год, так не любят разговоры по телефону? И как можно преодолеть этот страх?
Эти вопросы были обсуждены с человеком, имеющим научную степень в области педагогики, специалистом по речевому искусству, основателем школы речевого мастерства «Сила выражения» Эти вопросы корреспонденты kp.ru задали эксперту по ораторскому искусству, кандидату наук Николаю Никифорову.
У так называемых миллениалов есть характерные черты и привычки. Эксперт выделяет следующие из них.
1. Общение в мессенджерах и электронке вместо звонков.
Люди из этого поколения тесно связаны с цифровыми технологиями. Они предпочитают общаться через мессенджеры, соцсети и электронную почту.
Миллениалы считают, что общение этими способами является наиболее результативным, так как всегда есть возможность при необходимости удалить сообщение.
2. Есть время на «подумать».
Общение в мессенджерах и соцсетях дает возможность обдумывать ответы и выбирать удобное время для переговоров. По сравнению с этим способом телефонные разговоры кажутся им неэффективными и вызывают чувство дискомфорта.
3. Проявление социальной тревожности.
Миллениалы часто сталкиваются с социальной тревожностью. Это еще больше усиливает неприятие телефонных разговоров.
Николай Никифоров дал несколько рекомендаций людям, страдающим фобией телефонных разговоров.
1. Начинать с простого: звонить своим близким, затем коллегам. Через какое-то время вы почувствуете себя более уверенно в телефонных переговорах.
2. Подготовиться к разговору заранее, составив список вопросов и возможных ответов.
3. Попробовать использовать методы релаксации незадолго до разговора — это снизит уровень беспокойства.
4. Если волнение слишком сильное, можно попробовать решить проблему на уровне тела, например, заниматься упражнениями (отжаться, поприседать, потанцевать). Это поможет снять напряжение.
Если невозможно заняться спортом, можно в течение некоторого времени потереть ладони друг о друга: это помогает ощутить тепло и получить прилив энергии. Ещё один вариант: на несколько секунд напрягать мышцы, а затем расслабить их.
5. Облегчить состояние поможет и работа с дыханием. Например, можно использовать технику seven-eleven: вдохнуть через нос, затем считать до семи и выдохнуть через рот, считая до 11. Повторять дыхательное упражнение следует три раза.
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