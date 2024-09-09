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Posted 9 сентября, 15:52

Published 9 сентября, 15:52

Modified 9 сентября, 15:57

Updated 9 сентября, 15:57

Какой ланч собрать ребенку в школу, если он отказывается есть в столовой

Какой ланч собрать ребенку в школу, если он отказывается есть в столовой

9 сентября 2024, 15:52
Фото: Изображение Midjourney
Подростки зачастую отличаются повышенным аппетитом. Растущий организм нуждается в сбалансированном питании, однако не всем детям меню школьной столовой кажется привлекательным. По этой причине родители собирают школьнику перекус с собой. Однако иногда детей не привлекает и эта пища.

Как сообщает Общественная служба новостей, существует несколько причин, по которым ребенок без аппетита ест такой паек или вовсе не хочет брать его из дома.

  • Ребенок не успевает поесть за перемену, потому что занят отдыхом, игрой со сверстниками, подготовкой к урокам. Привлечь внимание школьника и выработать у него привычку обедать помогут красочные ланч-боксы и бутылочки с изображением его любимого персонажа.
  • Малыш просто не может самостоятельно открыть контейнер с едой из-за тугой крышки.
  • Школьнику неудобно есть не подготовленную для употребления пищу. Родителям обязательно необходимо помыть собираемые для школьного обеда продукты, почистить овощи и фрукты при необходимости, нарезать на небольшие куски.
  • Дети могут устать от однообразия, и даже самое любимое лакомство надоест, если есть его каждый день. Стоит учитывать пожелания ребенка и покупать ему именно то, что хочется на данный момент.
  • Подросток может поддаться влиянию сверстников и отказываться от полезных перекусов, предпочитая другие продукты, зачастую вредные, которые едят его друзья. Следует объяснить школьнику разницу между здоровой пищей и вредной, прививая правильные вкусовые привычки с раннего возраста.

Общие рекомендации

  • Все собираемые в школу блюда ребенок должен суметь съесть руками.
  • В целях гигиены стоит давать с собой влажные салфетки и санитайзер.
  • Каждое блюдо должно иметь аппетитный вид, чтобы из-за тряски в школьном рюкзаке продукты не перемешивались между собой.
  • Бутерброды и выпечку лучше завернуть в пищевую пленку или фольгу.
  • Важно избегать скоропортящихся продуктов при подготовке школьного ланча, так как ребенок может забыть про взятую с собой еду.
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#Марина Никишина#Общество#Здоровье#Дети#Еда#Школа
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