Какой ланч собрать ребенку в школу, если он отказывается есть в столовой

Подростки зачастую отличаются повышенным аппетитом. Растущий организм нуждается в сбалансированном питании, однако не всем детям меню школьной столовой кажется привлекательным. По этой причине родители собирают школьнику перекус с собой. Однако иногда детей не привлекает и эта пища.

Как сообщает Общественная служба новостей, существует несколько причин, по которым ребенок без аппетита ест такой паек или вовсе не хочет брать его из дома. Ребенок не успевает поесть за перемену, потому что занят отдыхом, игрой со сверстниками, подготовкой к урокам. Привлечь внимание школьника и выработать у него привычку обедать помогут красочные ланч-боксы и бутылочки с изображением его любимого персонажа.

Малыш просто не может самостоятельно открыть контейнер с едой из-за тугой крышки.

Школьнику неудобно есть не подготовленную для употребления пищу. Родителям обязательно необходимо помыть собираемые для школьного обеда продукты, почистить овощи и фрукты при необходимости, нарезать на небольшие куски.

Дети могут устать от однообразия, и даже самое любимое лакомство надоест, если есть его каждый день. Стоит учитывать пожелания ребенка и покупать ему именно то, что хочется на данный момент.

Подросток может поддаться влиянию сверстников и отказываться от полезных перекусов, предпочитая другие продукты, зачастую вредные, которые едят его друзья. Следует объяснить школьнику разницу между здоровой пищей и вредной, прививая правильные вкусовые привычки с раннего возраста. Общие рекомендации Все собираемые в школу блюда ребенок должен суметь съесть руками.

В целях гигиены стоит давать с собой влажные салфетки и санитайзер.

Каждое блюдо должно иметь аппетитный вид, чтобы из-за тряски в школьном рюкзаке продукты не перемешивались между собой.

Бутерброды и выпечку лучше завернуть в пищевую пленку или фольгу.

Важно избегать скоропортящихся продуктов при подготовке школьного ланча, так как ребенок может забыть про взятую с собой еду. Читайте также: Можно ли есть чипсы и сухарики школьникам и чем их можно заменить Проверено: эта диета снизит уровень стресса Пособие для школьников в 2024 году: кому положено и как получить