Можно ли есть чипсы и сухарики школьникам и чем их можно заменить

Опасность чипсов На что обратить внимание при покупке сухариков Полезные перекусы для школьников

Чипсы и сухарики нельзя назвать полезным перекусом, особенно для школьников. Но как устоять, когда яркая реклама и завлекающие упаковки в магазинах так и манят? А если такой перекус бывает и у родителей, дети будут следовать их примеру.