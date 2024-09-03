Можно ли есть чипсы и сухарики школьникам и чем их можно заменить

Posted 3 сентября, 16:03
Published 3 сентября, 16:03
Modified 3 сентября, 16:13
Updated 3 сентября, 16:13
Каких перекусов стоит избегать, а какие можно считать более предпочтительными? Какие полезные альтернативы чипсам и сухарикам предложить школьнику? Ответы на эти вопросы дала диетолог Полина Журавлева в интервью для Общественной службы новостей.
Она подчеркнула, что не все чипсы и сухарики вредят здоровью. Однако из-за содержания усилителей вкуса и аромата маленьким гурманам нравятся именно те, которые наиболее вредны.
Почему именно эти виды перекусов так популярны? Журавлева рассказала, что хрустящие снеки помогают им справиться со стрессом как детям, так и взрослым.
На первом месте списка опасных продуктов, безусловно, стоят чипсы, подчеркнула эксперт. Ранее в их составе в основном был картофель, однако сейчас ситуация изменилась. Теперь они содержат крахмал, муку, большое количество соли и приправ, усилителей вкуса и ароматизаторов.
Есть чипсы, которые вообще не имеют ничего общего с картофелем. Это — исключительно искусственный продукт. Регулярное потребление таких закусок, особенно в сочетании с газировкой, может вызвать у ребенка гастрит и другие заболевания, предупредила эксперт.
Таким образом, употребление детьми чипсов желательно минимизировать, а при выборе всегда обращать внимание на состав.
По словам диетолога, сухарики менее вредны. Однако они также не безопасны, так как в них зачастую добавляются вредные для здоровья ингредиенты.
Не все сухарики являются вредными, подчеркнула эксперт. Ржаные даже полезны: они богаты клетчаткой и не менее калорийны, что помогает не набирать лишний вес. Однако детям дошкольного и младшего школьного возраста не стоит употреблять их в больших количествах в том числе из-за риска подавиться.
При выборе чипсов и сухариков в магазине стоит внимательно изучить их состав и отдать предпочтение вариантам с минимумом добавок. Также можно сушить сухарики дома, в духовке, вовлекая в этот процесс детей.
Если ребенок любит «похрустеть» магазинными перекусами, лучше предложить ему орехи. В идеале — не жаренные, без глазури и с минимумом соли.
Однако с орехами тоже следует быть осторожными, предупредила эксперт. Они содержат достаточно большое количество жиров, поэтому не стоит употреблять их в больших количествах.
Плюс орехов — в том, что они дают быстрое чувство сытости. После горстки орехов ребенок, вероятнее всего, не захочет есть сладости и другие вредные перекусы, пояснила Журавлева.
В качестве перекуса школьнику можно предложить фрукты и бутерброды. Если ребенок не хочет есть, к примеру, яблоки, их можно порезать и немного посыпать коричневым сахаром или полить ложкой меда. Но больше дети любят мандарины, бананы или груши.
Также в школу ребенку можно дать несколько кусочков черного шоколада или фитобатончиков — они не только полезны, но и пользуются популярностью у ребят.
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