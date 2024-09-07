У 11-летнего мальчика развилось витилиго после того, как учитель дал ему пощечину

Posted 7 сентября, 15:56
Published 7 сентября, 15:56
Modified 7 сентября, 15:59
Updated 7 сентября, 15:59
Женщина из Китая рассказала, что у ее сына развилось аутоиммунное заболевание после того, как учитель поднял руку на ученика. Инцидент произошел в начальной школе в провинции Юньнань, сообщает The times of India.
После возвращение сына из школы женщина заметила у него сильный отек лица и повезла ребенка в больницу. Как потом рассказали ученики этой школы, ставшие свидетелями случившегося, учитель разозлился на ребенка за то, что тот не сделал домашнее задание по математике и ударил его три раза по правой щеке и один раз по левой.
Через три месяца после скандала на лице у мальчика Лю стали появляться пятна и врачи поставили ему диагноз витилиго. Женщина до сих пор никак не смогла связаться с учителем, а после выставленного счета за лечение в больнице надеется на возмещение средств от педагога или школы.
Пользователи сети выразили недоумение:
«Как учитель мог так обидеть ученика и за три месяца не понести наказание»
«Дать мальчику пощечину — это слишком»
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