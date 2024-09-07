У 11-летнего мальчика развилось витилиго после того, как учитель дал ему пощечину

После возвращение сына из школы женщина заметила у него сильный отек лица и повезла ребенка в больницу. Как потом рассказали ученики этой школы, ставшие свидетелями случившегося, учитель разозлился на ребенка за то, что тот не сделал домашнее задание по математике и ударил его три раза по правой щеке и один раз по левой.