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Posted 7 сентября, 15:56

Published 7 сентября, 15:56

Modified 7 сентября, 15:59

Updated 7 сентября, 15:59

У 11-летнего мальчика в Китае развилось витилиго после того, как учитель дал ему пощечину

У 11-летнего мальчика развилось витилиго после того, как учитель дал ему пощечину

7 сентября 2024, 15:56
Фото: Изображение Midjourney
У 11-летнего мальчика в Китае развилось витилиго после того, как учитель дал ему пощечину
Мать считает, что у сына развилось витилиго после пощечины учителя за невыполненное домашнее задание

Женщина из Китая рассказала, что у ее сына развилось аутоиммунное заболевание после того, как учитель поднял руку на ученика. Инцидент произошел в начальной школе в провинции Юньнань, сообщает The times of India.

Женщина из Китая рассказала, что у ее сына развилось аутоиммунное заболеваниеЖенщина из Китая рассказала, что у ее сына развилось аутоиммунное заболевание
Женщина из Китая рассказала, что у ее сына развилось аутоиммунное заболевание. Фото: timesofindia.indiatimes.com

После возвращение сына из школы женщина заметила у него сильный отек лица и повезла ребенка в больницу. Как потом рассказали ученики этой школы, ставшие свидетелями случившегося, учитель разозлился на ребенка за то, что тот не сделал домашнее задание по математике и ударил его три раза по правой щеке и один раз по левой.

Через три месяца после скандала на лице у мальчика Лю стали появляться пятна и врачи поставили ему диагноз витилиго. Женщина до сих пор никак не смогла связаться с учителем, а после выставленного счета за лечение в больнице надеется на возмещение средств от педагога или школы.

Пользователи сети выразили недоумение:

«Как учитель мог так обидеть ученика и за три месяца не понести наказание»
«Дать мальчику пощечину — это слишком»
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#Эмилия Шпилева#Общество#Дети#Все материалы авторов#Школа
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