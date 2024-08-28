Как собрать ребенка в школу без нервов: Лайфхаки от опытной мамы

Posted 28 августа, 05:55
Published 28 августа, 05:55
Modified 10 сентября, 05:52
Updated 10 сентября, 05:52
Если ребенок идет не в первый класс или же в семье есть старшие дети, обязательно проверьте остатки прошлогодней канцелярии. В глубине шкафчиков и портфелей обязательно найдутся краски, ластики, давно потерянные ручки и прочие полезные вещи.
Продавцы любят повышать цены на школьные товары ближе к концу лета. Помните об этом и начинайте сборы заранее. Можно купить какие-то вещи наподобие альбомов для рисования, карандашей, линеек. Заранее подберите для своего школьника рюкзак и другие аксессуары. К осени останется приобрести только одежду и обложки для полученных учебников. Если вы не успели купить какую-либо канцелярскую мелочь, можете попробовать купить ее 1 сентября. Очередей в магазине уже не будет, и продавцы могут реализовать остатки товара по сниженным ценам. Однако сразу предупредим, что этот лайфхак работает не всегда. В крупных гипермаркетах состояние полок 1 сентября такое, будто по ним пронесся торнадо. Они либо пусты, либо в ужасном беспорядке.
Если у вас есть знакомые швеи, поинтересуйтесь, сколько будет стоить сшить часть или всю форму на заказ. В некоторых случаях родители переплачивают за бренд, получая одежду из массмаркета с большим процентом синтетики. На заказ можно сделать гораздо более качественную вещь из хорошей ткани. Если бюджет не позволяет, не стесняйтесь приобретать форму, бывшую в употреблении. Дети быстро вырастают из вещей и не успевают сильно их износить, так что можно найти вполне приемлемые варианты.
Если финансовое положение не позволяет купить ребенку очередной красивый набор ручек — просто запомните, что этот набор есть. Добавьте, так сказать, в избранное. Потом, когда те ручки, которыми ребенок пишет сейчас, закончатся, вы приобретете понравившийся набор. Вы сэкономите, а у ребенка будет время хорошенько подумать, хочет ли он именно эти ручки.
И главный совет: не нервничайте. Первое сентября должно стать для ребенка праздником Знаний, а не Днем Сердитой Мамы.
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