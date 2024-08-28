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Posted 28 августа, 05:55

Published 28 августа, 05:55

Modified 10 сентября, 05:52

Updated 10 сентября, 05:52

Собираем ребенка в школу без стресса: советы опытной мамы

Как собрать ребенка в школу без нервов: Лайфхаки от опытной мамы

28 августа 2024, 05:55
Фото: 1MI
Собираем ребенка в школу без стресса: советы опытной мамы
Готовитесь к школе как к апокалипсису? Поберегите нервы, ведь впереди еще целый учебный год. Наши советы помогут вам минимизировать стресс и сэкономить время.

Проведите ревизию

Если ребенок идет не в первый класс или же в семье есть старшие дети, обязательно проверьте остатки прошлогодней канцелярии. В глубине шкафчиков и портфелей обязательно найдутся краски, ластики, давно потерянные ручки и прочие полезные вещи.

Наверняка дома найдутся канцелярские принадлежности прошлых летНаверняка дома найдутся канцелярские принадлежности прошлых лет
Наверняка дома найдутся канцелярские принадлежности прошлых лет. Фото: 1MI

Не тяните время

Продавцы любят повышать цены на школьные товары ближе к концу лета. Помните об этом и начинайте сборы заранее. Можно купить какие-то вещи наподобие альбомов для рисования, карандашей, линеек. Заранее подберите для своего школьника рюкзак и другие аксессуары. К осени останется приобрести только одежду и обложки для полученных учебников. Если вы не успели купить какую-либо канцелярскую мелочь, можете попробовать купить ее 1 сентября. Очередей в магазине уже не будет, и продавцы могут реализовать остатки товара по сниженным ценам. Однако сразу предупредим, что этот лайфхак работает не всегда. В крупных гипермаркетах состояние полок 1 сентября такое, будто по ним пронесся торнадо. Они либо пусты, либо в ужасном беспорядке.

Не стоит затягивать с покупкой школьных принадлежностейНе стоит затягивать с покупкой школьных принадлежностей
Не стоит затягивать с покупкой школьных принадлежностей. Фото: 1MI

Экономьте на форме

Если у вас есть знакомые швеи, поинтересуйтесь, сколько будет стоить сшить часть или всю форму на заказ. В некоторых случаях родители переплачивают за бренд, получая одежду из массмаркета с большим процентом синтетики. На заказ можно сделать гораздо более качественную вещь из хорошей ткани. Если бюджет не позволяет, не стесняйтесь приобретать форму, бывшую в употреблении. Дети быстро вырастают из вещей и не успевают сильно их износить, так что можно найти вполне приемлемые варианты.

Парадная форма долго не теряет привлекательного вида, поэтому ее можно выгодно купить «с рук»Парадная форма долго не теряет привлекательного вида, поэтому ее можно выгодно купить «с рук»
Парадная форма долго не теряет привлекательного вида, поэтому ее можно выгодно купить «с рук». Фото: 1MI

Берите вещи на заметку

Если финансовое положение не позволяет купить ребенку очередной красивый набор ручек — просто запомните, что этот набор есть. Добавьте, так сказать, в избранное. Потом, когда те ручки, которыми ребенок пишет сейчас, закончатся, вы приобретете понравившийся набор. Вы сэкономите, а у ребенка будет время хорошенько подумать, хочет ли он именно эти ручки.

Не старайтесь скупить сразу все вещи, понравившиеся ребенкуНе старайтесь скупить сразу все вещи, понравившиеся ребенку
Не старайтесь скупить сразу все вещи, понравившиеся ребенку. Фото: 1MI

И главный совет: не нервничайте. Первое сентября должно стать для ребенка праздником Знаний, а не Днем Сердитой Мамы.

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#Елена Гончарова#Общество#Дети#Все материалы авторов#Школа
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