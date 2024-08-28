Как собрать ребенка в школу без нервов: Лайфхаки от опытной мамы

Продавцы любят повышать цены на школьные товары ближе к концу лета. Помните об этом и начинайте сборы заранее. Можно купить какие-то вещи наподобие альбомов для рисования, карандашей, линеек. Заранее подберите для своего школьника рюкзак и другие аксессуары. К осени останется приобрести только одежду и обложки для полученных учебников. Если вы не успели купить какую-либо канцелярскую мелочь, можете попробовать купить ее 1 сентября. Очередей в магазине уже не будет, и продавцы могут реализовать остатки товара по сниженным ценам. Однако сразу предупредим, что этот лайфхак работает не всегда. В крупных гипермаркетах состояние полок 1 сентября такое, будто по ним пронесся торнадо. Они либо пусты, либо в ужасном беспорядке.