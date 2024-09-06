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Posted 6 сентября, 13:34

Published 6 сентября, 13:34

Modified 6 сентября, 13:34

Updated 6 сентября, 13:34

Волшебная кнопка от апатии и усталости — это займет всего минуту в день!

Волшебная кнопка от апатии и усталости — это займет всего минуту в день!

6 сентября 2024, 13:34
Фото: Изображение Midjourney
Волшебная кнопка от апатии и усталости — это займет всего минуту в день!
Апатия, сонливость, хроническая усталость — это сигналы организма о том, что ему нужна помощь. Врач рассказал о простом упражнении, которое поможет «завести» организм и всегда чувствовать себя бодрым.

Определяем причину

Перед тем, как воспользоваться советами врача, нужно определить причину, почему возникает хроническая усталость. Если это происходит из-за гормональных нарушений и хронических заболеваний, то надо заняться в первую очередь их лечением.

Апатия и упадок сил могут быть следствием постоянных стрессов или недосыпа, переедания, неправильного питания и недостатка физической нагрузки.

Все эти причины придется устранять самостоятельно, придерживаясь всем известных правил ЗОЖ: спать не меньше 8 часов ночью, ложиться и вставать в одно и то же время, сбалансировать питание, ежедневно не менее 45 минут уделять физической активности.

Без соблюдения этих очевидных правил нормализовать состояние не получится.

Апатия и упадок сил могут быть следствием постоянных стрессов или недосыпаАпатия и упадок сил могут быть следствием постоянных стрессов или недосыпа
Апатия и упадок сил могут быть следствием постоянных стрессов или недосыпа. Фото: sovainfo

Нажимаем на кнопку

Врач Александр Шишонин объяснил, что за уровень энергии в нашем организме отвечают две железы — щитовидная и вилочковая. Первая — регулирует все обменные процессы в организме, а вторая — активирует защитные силы организма, то есть отвечает за иммунитет.

Ваша задача — активировать обе эти железы. И это можно сделать с помощью одного нажатия:

  • Вилочковая железа и щитовидная железа расположены друг над другом, в начале грудины.
  • Между ними находится энергетическая точка — нервное сплетение, стимуляция которого оказывает мощный эффект на обе железы.
  • На нее нужно слегка надавить и немного помассировать — в течение одной минуты.

По словам доктора Шишонина, такая стимуляция всего лишь раз в день дает необходимый приток бодрости и сил, запускает обменные и защитные процессы и заставляет чувствовать себя лучше без приема таблеток и БАДов.

Щитовидная железаЩитовидная железа
Щитовидная железа. Фото: gemotest.ru
Важно! Статья не является медицинской рекомендацией и носит ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением и при плохом самочувствии обратитесь к врачу.
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#Екатерина Непомнящая#Здоровье#Все материалы авторов#Усталость#Апатия
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