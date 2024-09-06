Волшебная кнопка от апатии и усталости — это займет всего минуту в день!

Posted 6 сентября, 13:34
Published 6 сентября, 13:34
Modified 6 сентября, 13:34
Updated 6 сентября, 13:34
Перед тем, как воспользоваться советами врача, нужно определить причину, почему возникает хроническая усталость. Если это происходит из-за гормональных нарушений и хронических заболеваний, то надо заняться в первую очередь их лечением.
Апатия и упадок сил могут быть следствием постоянных стрессов или недосыпа, переедания, неправильного питания и недостатка физической нагрузки.
Все эти причины придется устранять самостоятельно, придерживаясь всем известных правил ЗОЖ: спать не меньше 8 часов ночью, ложиться и вставать в одно и то же время, сбалансировать питание, ежедневно не менее 45 минут уделять физической активности.
Без соблюдения этих очевидных правил нормализовать состояние не получится.
Врач Александр Шишонин объяснил, что за уровень энергии в нашем организме отвечают две железы — щитовидная и вилочковая. Первая — регулирует все обменные процессы в организме, а вторая — активирует защитные силы организма, то есть отвечает за иммунитет.
Ваша задача — активировать обе эти железы. И это можно сделать с помощью одного нажатия:
По словам доктора Шишонина, такая стимуляция всего лишь раз в день дает необходимый приток бодрости и сил, запускает обменные и защитные процессы и заставляет чувствовать себя лучше без приема таблеток и БАДов.
Важно! Статья не является медицинской рекомендацией и носит ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением и при плохом самочувствии обратитесь к врачу.
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