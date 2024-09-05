«Лесные ванны» — простой способ укрепить свое здоровье и психику

Posted 5 сентября, 11:56
Published 5 сентября, 11:56
Modified 5 сентября, 12:00
Updated 5 сентября, 12:00
Ученые доказали, что сосредоточенное пребывание на природе улучшает физические показатели здоровья и психическое состояние человека. При этом «лесные ванны» вовсе не предполагают, что нужно с головой окунуться в опавшие листья — достаточно отключить телефон и погрузиться в звуки и запахи леса, красоту его пейзажей.
Прогулки по лесу будут более эффективными, если сопровождать их легкой физической активностью. Ученые провели исследование, посвященное воздействию зеленых насаждений на организм. Результаты показали, что у таких людей приходит в норму диастолическое артериальное давление, уровень кортизола в слюне, а также частота сердечных сокращений. Кроме этого, у людей, практикующих «лесные ванны», отмечается более низкая заболеваемость сахарным диабетом и онкологией, а также смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.
Стоит отметить, что медики Японии и Южной Кореи достаточно серьезно относятся к «природотерапии» как методу лечения разных болезней, а также стресса, депрессии и тревожных состояний.
Существуют разные научные теории, объясняющие пользу «лесных ванн». Одни ученые предполагают, что звуки природы и деревья активируют парасимпатическую нервную систему, отвечающую за накопление энергии и восстановление сил. Согласно другой теории, деревья выделяют фитонциды, способствующие укреплению иммунной системы.
Исследователи считают, что для поддержания хорошего здоровья достаточно выделять два часа в неделю для лесных прогулок.
Отметим, что о благотворном воздействии природы на человека было известно еще задолго до того, как были проведены научные исследования. Бабушки и дедушки на протяжении многих поколений любили повторять: «Выйди на улицу, и это пойдет тебе на пользу».
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