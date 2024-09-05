«Лесные ванны» — простой способ укрепить свое здоровье и психику

Прогулки по лесу будут более эффективными, если сопровождать их легкой физической активностью. Ученые провели исследование, посвященное воздействию зеленых насаждений на организм. Результаты показали, что у таких людей приходит в норму диастолическое артериальное давление, уровень кортизола в слюне, а также частота сердечных сокращений. Кроме этого, у людей, практикующих «лесные ванны», отмечается более низкая заболеваемость сахарным диабетом и онкологией, а также смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.