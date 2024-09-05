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Posted 5 сентября, 11:56

Published 5 сентября, 11:56

Modified 5 сентября, 12:00

Updated 5 сентября, 12:00

«Лесные ванны» — простой способ укрепить свое здоровье и психику

«Лесные ванны» — простой способ укрепить свое здоровье и психику

5 сентября 2024, 11:56
Фото: Изображение Midjourney
«Лесные ванны» — простой способ укрепить свое здоровье и психику
«Лесные ванны» — это вид терапии, который пришел из Японии. Его суть заключается в том, чтобы максимально сконцентрироваться на своих сенсорных ощущениях во время прогулок в лесу или другом месте, где есть много зеленых насаждений.

Ученые доказали, что сосредоточенное пребывание на природе улучшает физические показатели здоровья и психическое состояние человека. При этом «лесные ванны» вовсе не предполагают, что нужно с головой окунуться в опавшие листья — достаточно отключить телефон и погрузиться в звуки и запахи леса, красоту его пейзажей.

Как «лесные ванны» улучшают состояние организма

Прогулки по лесу будут более эффективными, если сопровождать их легкой физической активностью. Ученые провели исследование, посвященное воздействию зеленых насаждений на организм. Результаты показали, что у таких людей приходит в норму диастолическое артериальное давление, уровень кортизола в слюне, а также частота сердечных сокращений. Кроме этого, у людей, практикующих «лесные ванны», отмечается более низкая заболеваемость сахарным диабетом и онкологией, а также смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

Стоит отметить, что медики Японии и Южной Кореи достаточно серьезно относятся к «природотерапии» как методу лечения разных болезней, а также стресса, депрессии и тревожных состояний.

Научные объяснения

Существуют разные научные теории, объясняющие пользу «лесных ванн». Одни ученые предполагают, что звуки природы и деревья активируют парасимпатическую нервную систему, отвечающую за накопление энергии и восстановление сил. Согласно другой теории, деревья выделяют фитонциды, способствующие укреплению иммунной системы.

Исследователи считают, что для поддержания хорошего здоровья достаточно выделять два часа в неделю для лесных прогулок.

Отметим, что о благотворном воздействии природы на человека было известно еще задолго до того, как были проведены научные исследования. Бабушки и дедушки на протяжении многих поколений любили повторять: «Выйди на улицу, и это пойдет тебе на пользу».

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#Анна Борисова#Здоровье#Все материалы авторов
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