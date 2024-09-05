Календарь уходовых процедур на сентябрь 2024 года — когда делать маникюр, педикюр, массаж

Когда лучше всего делать маникюр в сентябре 2024 года? Выбирайте любой день из следующих: 6 или 12 число, 13 сентября, 20 или 27 число. На педикюр можно записываться на 6 число, 12 или 13, а также 20, 27 сентября или на 29 число. Поход в солярий можно планировать на 23 число.