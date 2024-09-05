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Posted 5 сентября, 12:24

Published 5 сентября, 12:24

Modified 5 сентября, 12:24

Updated 5 сентября, 12:24

Календарь уходовых процедур на сентябрь 2024 года — когда делать маникюр, педикюр, массаж

Календарь уходовых процедур на сентябрь 2024 года — когда делать маникюр, педикюр, массаж

5 сентября 2024, 12:24
Фото: Изображение Midjourney
Календарь уходовых процедур на сентябрь 2024 года — когда делать маникюр, педикюр, массаж
Сентябрь — месяц, который стоит посвятить уходу за внешностью, ведь Венера вплоть до начала октября будет оставаться в Весах. Это означает, что любые процедуры, связанные с красотой, обеспечат потрясающий эффект.

Когда в сентябре 2024 года лучше не делать бьюти-процедуры

Отказаться от уходовых процедур и даже от похода в парикмахерскую лучше 18 сентября. Дело в том, что в этот период Плутон вступает в достаточно сложную конфигурацию с Венерой, кроме того, будет и лунное затмение.

В остальные дни сентября 2024 года можно смело заниматься своей внешностью, однако если вы планируете какой-либо эксперимент, то его не стоит делать ни 22, ни 30 числа.

Отказаться от уходовых процедур и даже от похода в парикмахерскую лучше 18 сентябряОтказаться от уходовых процедур и даже от похода в парикмахерскую лучше 18 сентября
Отказаться от уходовых процедур и даже от похода в парикмахерскую лучше 18 сентября. Фото: Изображение Midjourney

Самые удачные дни сентября-2024 для бьюти-процедур

Начиная с 17 сентября Луна начнет убывать, до этого дня она будет расти. Это означает, что наступает время для различных процедур, так или иначе связанных с омоложением. Можно смело отправляться к косметологу, начинать борьбу с морщинами. На убывающую Луну можно планировать процедуры, связанные с очищением кожи.

В период с 3 по 17 сентября 2024 года можно делать маски для кожи лица, успокаивающие и питательные, а вот очищением кожи с использованием масок рекомендуется заниматься в период с 18 по 30 сентября. Лучший период для лечения кожи на профессиональном уровне — 24, 25 и 26 число.

Хотите избавиться от веснушек и пигментных пятен на лице, вернуть коже ровный и красивый оттенок? Записывайтесь на соответствующие процедуры на 23 сентября. Для отбеливания зубов, что тоже можно назвать бьюти-процедурой, лучшее время в сентябре 2024 года — 24, 25 и 26 число.

В какие дни сентября 2024 года можно делать обертывания и маски для рук? Согласно календарю бьюти-процедур, лучшие дни для этого — 22, 23 и 24 сентября.

Когда лучше всего делать маникюр в сентябре 2024 года? Выбирайте любой день из следующих: 6 или 12 число, 13 сентября, 20 или 27 число. На педикюр можно записываться на 6 число, 12 или 13, а также 20, 27 сентября или на 29 число. Поход в солярий можно планировать на 23 число.

Когда в сентябре 2024 года записываться на наращивание волос или ресниц? Наиболее благоприятные дни для таких процедур — 27, 28 и 29 сентября. А вот на окрашивание бровей и ресниц можно записываться на шестое число, на 12, 13 либо 14 сентября.

В период с 3 по 17 сентября 2024 года можно делать маски для кожи лица, успокаивающие и питательныеВ период с 3 по 17 сентября 2024 года можно делать маски для кожи лица, успокаивающие и питательные
В период с 3 по 17 сентября 2024 года можно делать маски для кожи лица, успокаивающие и питательные. Фото: Изображение Midjourney

Когда можно делать массаж в сентябре 2024 года

Если речь идет о расслабляющем массаже, который способствует выведению из организма токсинов, лучшее время для него в сентябре 2024 года — 22, 23 или 24 число. Массаж, направленный на борьбу с растяжками, стоит планировать на 22, 23 или 24 сентября.

Процедуры, включающие в себя ароматерапию, можно делать в период с седьмого по девятое сентября, а также 16, 17 и 18 числа либо 24, 24 или 26 сентября.

Различные процедуры, направленные на борьбу с целлюлитом, в сентябре 2024 года стоит делать шестого или десятого числа, а период с 12 по 14 числа в целом идеален для перехода на оздоравливающее питание.

Эффект от посещения бани, сауны или бассейна станет особенно заметным, если запланировать мероприятия на 14, 15, 16, 17 сентября либо на 22, 23 и 24 сентября.

Эффект от посещения бани, сауны или бассейна станет особенно заметным, если запланировать мероприятия на 14, 15, 16, 17 сентябряЭффект от посещения бани, сауны или бассейна станет особенно заметным, если запланировать мероприятия на 14, 15, 16, 17 сентября
Эффект от посещения бани, сауны или бассейна станет особенно заметным, если запланировать мероприятия на 14, 15, 16, 17 сентября. Фото: Изображение Midjourney

В какие дни стоит быть осторожными с бьюти-процедурами

В период с пятого по десятое сентября 2024 года стоит отказаться от омолаживающих процедур, которые предполагают инъекции или операции. Также их лучше не делать 12, 13, 14, 15 и 16 числа.

Наиболее травмоопасными днями сентября 2024 года считаются девятое и 12 число, а также 17 и 18 сентября, конец месяца. Сложные процедуры лучше не планировать на период с 16 по 22 число, а также на конец месяца.

В период с пятого по десятое сентября 2024 года стоит отказаться от омолаживающих процедур, которые предполагают инъекции или операцииВ период с пятого по десятое сентября 2024 года стоит отказаться от омолаживающих процедур, которые предполагают инъекции или операции
В период с пятого по десятое сентября 2024 года стоит отказаться от омолаживающих процедур, которые предполагают инъекции или операции. Фото: Изображение Midjourney
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