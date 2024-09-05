Календарь уходовых процедур на сентябрь 2024 года — когда делать маникюр, педикюр, массаж

Posted 5 сентября, 12:24
Published 5 сентября, 12:24
Modified 5 сентября, 12:24
Updated 5 сентября, 12:24
Отказаться от уходовых процедур и даже от похода в парикмахерскую лучше 18 сентября. Дело в том, что в этот период Плутон вступает в достаточно сложную конфигурацию с Венерой, кроме того, будет и лунное затмение.
В остальные дни сентября 2024 года можно смело заниматься своей внешностью, однако если вы планируете какой-либо эксперимент, то его не стоит делать ни 22, ни 30 числа.
Начиная с 17 сентября Луна начнет убывать, до этого дня она будет расти. Это означает, что наступает время для различных процедур, так или иначе связанных с омоложением. Можно смело отправляться к косметологу, начинать борьбу с морщинами. На убывающую Луну можно планировать процедуры, связанные с очищением кожи.
В период с 3 по 17 сентября 2024 года можно делать маски для кожи лица, успокаивающие и питательные, а вот очищением кожи с использованием масок рекомендуется заниматься в период с 18 по 30 сентября. Лучший период для лечения кожи на профессиональном уровне — 24, 25 и 26 число.
Хотите избавиться от веснушек и пигментных пятен на лице, вернуть коже ровный и красивый оттенок? Записывайтесь на соответствующие процедуры на 23 сентября. Для отбеливания зубов, что тоже можно назвать бьюти-процедурой, лучшее время в сентябре 2024 года — 24, 25 и 26 число.
В какие дни сентября 2024 года можно делать обертывания и маски для рук? Согласно календарю бьюти-процедур, лучшие дни для этого — 22, 23 и 24 сентября.
Когда лучше всего делать маникюр в сентябре 2024 года? Выбирайте любой день из следующих: 6 или 12 число, 13 сентября, 20 или 27 число. На педикюр можно записываться на 6 число, 12 или 13, а также 20, 27 сентября или на 29 число. Поход в солярий можно планировать на 23 число.
Когда в сентябре 2024 года записываться на наращивание волос или ресниц? Наиболее благоприятные дни для таких процедур — 27, 28 и 29 сентября. А вот на окрашивание бровей и ресниц можно записываться на шестое число, на 12, 13 либо 14 сентября.
Если речь идет о расслабляющем массаже, который способствует выведению из организма токсинов, лучшее время для него в сентябре 2024 года — 22, 23 или 24 число. Массаж, направленный на борьбу с растяжками, стоит планировать на 22, 23 или 24 сентября.
Процедуры, включающие в себя ароматерапию, можно делать в период с седьмого по девятое сентября, а также 16, 17 и 18 числа либо 24, 24 или 26 сентября.
Различные процедуры, направленные на борьбу с целлюлитом, в сентябре 2024 года стоит делать шестого или десятого числа, а период с 12 по 14 числа в целом идеален для перехода на оздоравливающее питание.
Эффект от посещения бани, сауны или бассейна станет особенно заметным, если запланировать мероприятия на 14, 15, 16, 17 сентября либо на 22, 23 и 24 сентября.
В период с пятого по десятое сентября 2024 года стоит отказаться от омолаживающих процедур, которые предполагают инъекции или операции. Также их лучше не делать 12, 13, 14, 15 и 16 числа.
Наиболее травмоопасными днями сентября 2024 года считаются девятое и 12 число, а также 17 и 18 сентября, конец месяца. Сложные процедуры лучше не планировать на период с 16 по 22 число, а также на конец месяца.
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