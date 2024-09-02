Лунный календарь стрижек на сентябрь 2024 года: как и когда планировать визит в салон красоты

В сентябре 2024 года наиболее благоприятными днями для стрижки волос будут второе и шестое число, а также период с 13 по 16 сентября. Можно записываться в салон красоты на стрижку на 22 и 23 сентября, а также на 29-е число. Мечтаете отрастить волосы как можно быстрее? Планируйте визит к парикмахеру на шестое сентября, а также на период с 13 по 16 сентября.