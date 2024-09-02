Лунный календарь стрижек на сентябрь 2024 года: как и когда планировать визит в салон красоты

Posted 2 сентября, 07:21
Published 2 сентября, 07:21
Modified 2 сентября, 07:23
Updated 2 сентября, 07:23
Еще в древности люди с вниманием относились к циклам Луны и знали, что он на многое влияет. Сегодня с ним тоже можно и даже нужно сверяться, особенно в том, что касается манипуляций с волосами.
В сентябре 2024 года наиболее благоприятными днями для стрижки волос будут второе и шестое число, а также период с 13 по 16 сентября. Можно записываться в салон красоты на стрижку на 22 и 23 сентября, а также на 29-е число. Мечтаете отрастить волосы как можно быстрее? Планируйте визит к парикмахеру на шестое сентября, а также на период с 13 по 16 сентября.
В какие дни сентября 2024 года можно делать различные процедуры, способствующие укреплению и улучшению состояния волос? Согласно лунному календарю, наиболее благоприятны для этого 22 и 23 сентября, а также 29-е число. В эти дни необязательно даже записываться в салон — уходом за волосами можно заниматься и в домашних условиях.
С 6 по 9 сентября 2024 года, а также 18, 20 и 22 сентября 2024 года можно делать оздоровительные маски для волос, наносить средства для их укрепления.
В какие дни сентября 2024 года можно делать так называемые «денежные» стрижки? Планируйте их на 6-е или 16-е число либо на 22 и 23 сентября. Стрижки в эти дни помогут привлечь в вашу жизнь благополучие и достаток.
Красить волосы, согласно лунному календарю на сентябрь 2024 года, следует 13-го или 14-го числа либо 19 и 20, а также 24 сентября. Для окрашивания также благоприятно и 29-е число. Если вы давно собирались сделать завивку, планируйте эту процедуру на 14 или 15 сентября, на 19-е, 23-е либо на 24-е или на 30-е числа.
В сентябре 2024 года есть дни, в которые процедуры с волосами лучше не проводить. Согласно лунному календарю, эксперименты с внешностью вряд ли окажутся удачными, если запланировать их на 11 или 17 сентября, а также на 25-е число.
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