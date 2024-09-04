Как избавиться от жира на животе — топ-3 способов, о которых вы точно не знали

Доказано, что аэробные упражнения способствуют уменьшению объема висцерального жира. Предпочтение стоит отдавать тренировкам высокой и средней интенсивности. Это может быть катание на велосипеде, бег, а также плавание. Определить нагрузку поможет самочувствие — важно следить за дыханием. Так, если в процессе тренировки есть возможность дышать через нос, то это будет считаться средней нагрузкой, а если для дыхания приходится открывать рот, то это высокая интенсивность.