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Posted 4 сентября, 09:26

Published 4 сентября, 09:26

Modified 4 сентября, 09:32

Updated 4 сентября, 09:32

Как избавиться от жира на животе — топ-3 способов, о которых вы точно не знали

Как избавиться от жира на животе — топ-3 способов, о которых вы точно не знали

4 сентября 2024, 09:26
Фото: Изображение Midjourney
Как избавиться от жира на животе — топ-3 способов, о которых вы точно не знали
Чтобы убрать складки с живота, необходимо избавиться не только от подкожного, но также и от висцерального жира. Рассказываем о трех способах, которые помогут это сделать.

Изменение рациона

Основной способ избавления от жира на животе — это снижение калорийности рациона. Расход калорий должен быть меньше, чем их потребление. Однако дефицит не должен быть слишком серьезным — медики советуют урезать его максимум на 600 килокалорий в сутки.

Однако мало сбросить вес методом снижения калорийности рациона — важно удержать результат. Так что рациональное питание должно стать привычкой, иначе в скором времени все вернется на круги своя.

Основной способ избавления от жира на животе — это снижение калорийности рационаОсновной способ избавления от жира на животе — это снижение калорийности рациона
Основной способ избавления от жира на животе — это снижение калорийности рациона. Фото: Изображение Midjourney

Белковые продукты

Достаточно добавить в рацион большее количество продуктов с высоким содержанием белка, чтобы ускорить процесс избавления от жира на животе. Все дело в том, что такие продукты способствуют быстрому насыщению, и это помогает есть меньше, а значит, худеть быстрее.

В условиях сокращения калорийности рациона белковые продукты будут способствовать сохранению мышечной массы, что очень важно. Плюс ко всему белок помогает исключить набор веса в перспективе.

В условиях сокращения калорийности рациона белковые продукты будут способствовать сохранению мышечной массыВ условиях сокращения калорийности рациона белковые продукты будут способствовать сохранению мышечной массы
В условиях сокращения калорийности рациона белковые продукты будут способствовать сохранению мышечной массы. Фото: Изображение Midjourney

Кардио

Любые упражнения, если они не комбинируются с правильным питанием, окажутся бесполезными в борьбе с лишним весом и с жиром на животе. Так что залог успеха — это рациональное питание в сочетании с физическими нагрузками.

Доказано, что аэробные упражнения способствуют уменьшению объема висцерального жира. Предпочтение стоит отдавать тренировкам высокой и средней интенсивности. Это может быть катание на велосипеде, бег, а также плавание. Определить нагрузку поможет самочувствие — важно следить за дыханием. Так, если в процессе тренировки есть возможность дышать через нос, то это будет считаться средней нагрузкой, а если для дыхания приходится открывать рот, то это высокая интенсивность.

Доказано, что аэробные упражнения способствуют уменьшению объема висцерального жираДоказано, что аэробные упражнения способствуют уменьшению объема висцерального жира
Доказано, что аэробные упражнения способствуют уменьшению объема висцерального жира. Фото: Изображение Midjourney

Оптимальная продолжительность тренировок — минимум 75 минут еженедельно. Можно и желательно увеличивать период занятий даже до 150 минут. Пример хорошего графика тренировок — трижды в неделю по 50 минут. Силовые нагрузки можно подключать на этапе, когда жира на животе станет меньше.

Помогут ли скручивания и упражнения типа «складка» избавиться от жира на животе? Вряд ли, поскольку они способствуют укреплению мышечного корсета, но не борются с жиром и не способствуют его уменьшению.

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#Мария Казак#Здоровье#Красота#Похудение#Все материалы авторов
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