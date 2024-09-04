Как избавиться от жира на животе — топ-3 способов, о которых вы точно не знали

Posted 4 сентября, 09:26
Published 4 сентября, 09:26
Modified 4 сентября, 09:32
Updated 4 сентября, 09:32
Основной способ избавления от жира на животе — это снижение калорийности рациона. Расход калорий должен быть меньше, чем их потребление. Однако дефицит не должен быть слишком серьезным — медики советуют урезать его максимум на 600 килокалорий в сутки.
Однако мало сбросить вес методом снижения калорийности рациона — важно удержать результат. Так что рациональное питание должно стать привычкой, иначе в скором времени все вернется на круги своя.
Достаточно добавить в рацион большее количество продуктов с высоким содержанием белка, чтобы ускорить процесс избавления от жира на животе. Все дело в том, что такие продукты способствуют быстрому насыщению, и это помогает есть меньше, а значит, худеть быстрее.
В условиях сокращения калорийности рациона белковые продукты будут способствовать сохранению мышечной массы, что очень важно. Плюс ко всему белок помогает исключить набор веса в перспективе.
Любые упражнения, если они не комбинируются с правильным питанием, окажутся бесполезными в борьбе с лишним весом и с жиром на животе. Так что залог успеха — это рациональное питание в сочетании с физическими нагрузками.
Доказано, что аэробные упражнения способствуют уменьшению объема висцерального жира. Предпочтение стоит отдавать тренировкам высокой и средней интенсивности. Это может быть катание на велосипеде, бег, а также плавание. Определить нагрузку поможет самочувствие — важно следить за дыханием. Так, если в процессе тренировки есть возможность дышать через нос, то это будет считаться средней нагрузкой, а если для дыхания приходится открывать рот, то это высокая интенсивность.
Оптимальная продолжительность тренировок — минимум 75 минут еженедельно. Можно и желательно увеличивать период занятий даже до 150 минут. Пример хорошего графика тренировок — трижды в неделю по 50 минут. Силовые нагрузки можно подключать на этапе, когда жира на животе станет меньше.
Помогут ли скручивания и упражнения типа «складка» избавиться от жира на животе? Вряд ли, поскольку они способствуют укреплению мышечного корсета, но не борются с жиром и не способствуют его уменьшению.
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