Психологи рекомендуют не торопиться отдавать ребенка в школу

Те, кто стал первоклассником ближе к восьми годам, отличаются более развитыми когнитивными способностями по сравнению с одноклассниками младшего возраста. Как правило, они лучше запоминают и понимают материал, способны дольше удерживать внимание на задаче. Это объясняется тем, что их головной мозг к моменту поступления в школу был более сформирован.