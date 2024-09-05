Психологи рекомендуют не торопиться отдавать ребенка в школу

Posted 5 сентября, 12:30
Published 5 сентября, 12:30
Modified 5 сентября, 12:30
Updated 5 сентября, 12:30
Родители, стремящиеся отдать ребенка в первый класс в шесть лет, руководствуются тем, что, будучи школьником, он быстрее приобретет самостоятельность, раньше завершит обучение и вступит во взрослую жизнь.
Сторонники более позднего поступления объясняют свое решение тем, что у ребенка должна созреть психика. Эксперты разделяют эту точку зрения и рекомендуют родителям не торопиться отдавать ребенка в школу. Более того, они выделили ряд преимуществ детей, которые немного старше своих одноклассников.
Дети постарше отличаются меньшей гиперактивностью. У таких учеников более развита саморегуляция. С ними, как правило, не возникает проблем на уроках в плане поведения.
Те, кто стал первоклассником ближе к восьми годам, отличаются более развитыми когнитивными способностями по сравнению с одноклассниками младшего возраста. Как правило, они лучше запоминают и понимают материал, способны дольше удерживать внимание на задаче. Это объясняется тем, что их головной мозг к моменту поступления в школу был более сформирован.
Ребята постарше быстрее адаптируются к школьной жизни. У них более развиты эмоциональные и коммуникативные навыки, а также самостоятельность, собранность, организованность и другие личностные качества, необходимые для успешного обучения в школе.
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