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Posted 5 сентября, 12:30

Published 5 сентября, 12:30

Modified 5 сентября, 12:30

Updated 5 сентября, 12:30

Психологи рекомендуют не торопиться отдавать ребенка в школу

Психологи рекомендуют не торопиться отдавать ребенка в школу

5 сентября 2024, 12:30
Фото: Изображение Midjourney
Психологи рекомендуют не торопиться отдавать ребенка в школу
В Российской Федерации в первый класс набирают детей 6,5–8 лет. Большинство родителей придерживаются золотой середины и отдают детей в образовательные учреждения в семь лет. Однако встречаются приверженцы как раннего, так и более позднего поступления ребенка в школу.

Родители, стремящиеся отдать ребенка в первый класс в шесть лет, руководствуются тем, что, будучи школьником, он быстрее приобретет самостоятельность, раньше завершит обучение и вступит во взрослую жизнь.

Сторонники более позднего поступления объясняют свое решение тем, что у ребенка должна созреть психика. Эксперты разделяют эту точку зрения и рекомендуют родителям не торопиться отдавать ребенка в школу. Более того, они выделили ряд преимуществ детей, которые немного старше своих одноклассников.

Поведение

Дети постарше отличаются меньшей гиперактивностью. У таких учеников более развита саморегуляция. С ними, как правило, не возникает проблем на уроках в плане поведения.

Успеваемость

Те, кто стал первоклассником ближе к восьми годам, отличаются более развитыми когнитивными способностями по сравнению с одноклассниками младшего возраста. Как правило, они лучше запоминают и понимают материал, способны дольше удерживать внимание на задаче. Это объясняется тем, что их головной мозг к моменту поступления в школу был более сформирован.

Адаптация

Ребята постарше быстрее адаптируются к школьной жизни. У них более развиты эмоциональные и коммуникативные навыки, а также самостоятельность, собранность, организованность и другие личностные качества, необходимые для успешного обучения в школе.

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#Анна Борисова#Общество#Семья#Психология
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