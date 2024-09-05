Аллергия не помеха: топ-5 пород кошек, которых можно держать дома даже с аллергией

Posted 5 сентября, 05:57
Published 5 сентября, 05:57
Modified 5 сентября, 05:57
Updated 5 сентября, 05:57
У сфинксов нет шерсти, а именно на нее у людей, как правило, и бывает аллергия. Правда, у котят этой породы может быть пушок, однако со временем он исчезнет.
Меры предосторожности для аллергиков все-таки есть: сфинксов не рекомендуется брать с собой в кровать. Все-таки аллергены на их коже есть, пусть и в гораздо меньшем количестве, чем у обычных кошек.
Ухаживать за сфинксами очень просто: их рекомендуется дважды или трижды в месяц купать и периодически, раз в несколько дней, обрабатывать кожные складки раствором.
Сибирскую кошку можно без опаски заводить людям с аллергией, поскольку в слюне представителей этой породы аллергенный белок содержится в гораздо меньшем объеме, чем у других.
За сибирской кошкой нужно регулярно ухаживать, в первую очередь вычесывать — у них длинная и густая шерсть. Оптимальная периодичность вычесывания — два или три раза в неделю.
У представителей породы бамбино нет подшерстка, поэтому они плохо переносят холод. Кошки обожают проводить время возле батареи и греться на солнце. Так что за ними нужно тщательно следить, чтобы они не обожглись.
Кошек этой породы рекомендуется регулярно купать — для того, чтобы препятствовать попаданию в их кожные выделения пыли и грязи, что может вызвать серьезные кожные заболевания.
Порода кошек Бамбино очень близка к сфинксам, но одновременно совершенно на них не похожи. С укороченными и утолщенными лапками пропала грация сфинксов, но появилась смешная детская трогательность.
У этих кошек нет шерсти в принципе, однако есть волнистый подшерсток. Но на нем не скапливается перхоть, и именно это делает корниш-рексов безопасными для аллергиков.
Кошек этой породы рекомендуется регулярно купать. Также внимание стоит уделять ушам, которые следует часто чистить.
У этих кошек отсутствует подшерсток, что позволяет относить их к категории гипоаллергенных пород. Ухаживать за ними просто: раз в месяц — купать, раз в неделю — вычесывать.
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