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Posted 5 сентября, 05:57

Published 5 сентября, 05:57

Modified 5 сентября, 05:57

Updated 5 сентября, 05:57

Аллергия не помеха: топ-5 пород кошек, которых можно держать дома даже с аллергией

Аллергия не помеха: топ-5 пород кошек, которых можно держать дома даже с аллергией

5 сентября 2024, 05:57
Фото: Изображение Midjourney
Аллергия не помеха: топ-5 пород кошек, которых можно держать дома даже с аллергией
«Мечтаю завести кота, но у меня аллергия» — как часто это можно услышать от любителей пушистых и хвостатых. К счастью, есть породы кошек, которых могут держать дома даже аллергики.

Сфинксы

У сфинксов нет шерсти, а именно на нее у людей, как правило, и бывает аллергия. Правда, у котят этой породы может быть пушок, однако со временем он исчезнет.

Меры предосторожности для аллергиков все-таки есть: сфинксов не рекомендуется брать с собой в кровать. Все-таки аллергены на их коже есть, пусть и в гораздо меньшем количестве, чем у обычных кошек.

Ухаживать за сфинксами очень просто: их рекомендуется дважды или трижды в месяц купать и периодически, раз в несколько дней, обрабатывать кожные складки раствором.

У сфинксов нет шерсти, а именно на нее у людей, как правило, и бывает аллергияУ сфинксов нет шерсти, а именно на нее у людей, как правило, и бывает аллергия
У сфинксов нет шерсти, а именно на нее у людей, как правило, и бывает аллергия. Фото: freepik.com

Сибирские кошки

Сибирскую кошку можно без опаски заводить людям с аллергией, поскольку в слюне представителей этой породы аллергенный белок содержится в гораздо меньшем объеме, чем у других.

За сибирской кошкой нужно регулярно ухаживать, в первую очередь вычесывать — у них длинная и густая шерсть. Оптимальная периодичность вычесывания — два или три раза в неделю.

В слюне представителей этой породы аллергенный белок содержится в гораздо меньшем объемеВ слюне представителей этой породы аллергенный белок содержится в гораздо меньшем объеме
В слюне представителей этой породы аллергенный белок содержится в гораздо меньшем объеме. Фото: freepik.com

Бамбино

У представителей породы бамбино нет подшерстка, поэтому они плохо переносят холод. Кошки обожают проводить время возле батареи и греться на солнце. Так что за ними нужно тщательно следить, чтобы они не обожглись.

Кошек этой породы рекомендуется регулярно купать — для того, чтобы препятствовать попаданию в их кожные выделения пыли и грязи, что может вызвать серьезные кожные заболевания.

Порода кошек Бамбино очень близка к сфинксам, но одновременно совершенно на них не похожи. С укороченными и утолщенными лапками пропала грация сфинксов, но появилась смешная детская трогательность.

Порода кошек Бамбино очень близка к сфинксам, но одновременно совершенно на них не похожиПорода кошек Бамбино очень близка к сфинксам, но одновременно совершенно на них не похожи
Порода кошек Бамбино очень близка к сфинксам, но одновременно совершенно на них не похожи. Фото: vetonline.pro

Корниш-рексы

У этих кошек нет шерсти в принципе, однако есть волнистый подшерсток. Но на нем не скапливается перхоть, и именно это делает корниш-рексов безопасными для аллергиков.

Кошек этой породы рекомендуется регулярно купать. Также внимание стоит уделять ушам, которые следует часто чистить.

У этих кошек нет шерсти в принципе, однако есть волнистый подшерстокУ этих кошек нет шерсти в принципе, однако есть волнистый подшерсток
У этих кошек нет шерсти в принципе, однако есть волнистый подшерсток. Фото: petstory.ru

Ориентальные кошки

У этих кошек отсутствует подшерсток, что позволяет относить их к категории гипоаллергенных пород. Ухаживать за ними просто: раз в месяц — купать, раз в неделю — вычесывать.

У этих кошек отсутствует подшерсток, что позволяет относить их к категории гипоаллергенных породУ этих кошек отсутствует подшерсток, что позволяет относить их к категории гипоаллергенных пород
У этих кошек отсутствует подшерсток, что позволяет относить их к категории гипоаллергенных пород. Фото: whiskas.ru
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