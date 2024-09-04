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Posted 4 сентября, 13:06

Published 4 сентября, 13:06

Modified 4 сентября, 13:06

Updated 4 сентября, 13:06

Кошка гадит в квартире: как отучить питомца ходить в туалет не на место

Кошка гадит в квартире: как отучить питомца ходить в туалет не на место

4 сентября 2024, 13:06
Фото: Изображение Midjourney
Кошка гадит в квартире: как отучить питомца ходить в туалет не на место
Ваша любимая кошка упорно игнорирует лоток и ходит в туалет куда угодно, только не в него? Рассказываем, как помочь ей избавиться от этой привычки.

Указание на место

Как только питомец собрался сходить в туалет, следует сразу же отнести его в лоток. Понять, что он собрался сделать именно это, можно по поведению: кот начинает тщательно обнюхивать пол, затем скребет его лапой.

Выбор правильного лотка

Важно выбрать правильный лоток с учетом возраста кошки и ее габаритов. Если это котенок, стоит приобрести лоток с низкими бортами, а для взрослой кошки нужна более просторная емкость. Некоторые питомцы отдают предпочтение лоткам с поддонами, другие предпочитают наполнители.

Стоит уделить внимание и выбору наполнителя — попробовать разные варианты и понять, что больше подходит кошке. Это может быть наполнитель с фракцией, напоминающей песок, опилки, либо гелевые шарики.

Как только питомец собрался сходить в туалет, следует сразу же отнести его в лотокКак только питомец собрался сходить в туалет, следует сразу же отнести его в лоток
Как только питомец собрался сходить в туалет, следует сразу же отнести его в лоток. Фото: Изображение Midjourney

Внимание и забота

Может получится так, что кошка будет демонстрировать явное недовольство в процессе обучения, и в этом случае хозяину нужно постараться с питомцем договориться. Поначалу стоит как можно реже оставлять кошку одну, пообщаться с ней.

Довольно неоднозначный, но работающий способ: хозяин на четвереньки становится перед питомцем, начинает рычать и пристально смотреть кошке в глаза. Это может помочь, поскольку питомец поймет, кто именно в доме хозяин и лидер.

Перемена места

Можно отследить, куда кошка сходила в туалет, и попробовать поставить там лоток. Питомец будет чувствовать характерный запах, и затем вернется в туалет туда же, куда сходил в прошлый раз.

Туалет и питание

Кошки считаются достаточно чистоплотными, поэтому может помочь и следующий способ — поставить миску с едой там, где питомец сходил в туалет. Велика вероятность, что кошка не захочет ходить в туалет туда, где она питается.

Можно отследить, куда кошка сходила в туалет, и попробовать поставить там лотокМожно отследить, куда кошка сходила в туалет, и попробовать поставить там лоток
Можно отследить, куда кошка сходила в туалет, и попробовать поставить там лоток. Фото: Изображение Midjourney

Гигиена

Кошки ходят в туалет, ориентируясь на запах. Так что если питомец сделал свои дела не в том месте, в котором нужно, это место потребуется тщательно вымыть, чтобы избавиться от запаха. Для уборки нужно будет использовать специальный спрей или состав, все это можно приобрести в магазинах зоотоваров.

Кошки очень не любят аромат цитрусовых, и это тоже можно взять на заметку — раскидать корки апельсина там, куда питомец привык ходить в туалет.

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#Мария Казак#Общество#Кошки#Все материалы авторов#Питомцы#Дом и сад
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