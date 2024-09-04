Кошка гадит в квартире: как отучить питомца ходить в туалет не на место

Кошки ходят в туалет, ориентируясь на запах. Так что если питомец сделал свои дела не в том месте, в котором нужно, это место потребуется тщательно вымыть, чтобы избавиться от запаха. Для уборки нужно будет использовать специальный спрей или состав, все это можно приобрести в магазинах зоотоваров.