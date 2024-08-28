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Posted 28 августа, 08:25

Published 28 августа, 08:25

Modified 10 сентября, 06:25

Updated 10 сентября, 06:25

Красивые и роскошные: топ-5 самых дорогих пород кошек

Красивые и роскошные: топ-5 самых дорогих пород кошек

28 августа 2024, 08:25
Фото: Изображение Midjourney
Красивые и роскошные: топ-5 самых дорогих пород кошек
Эти кошки покоряют своей красотой, грациозностью и необычностью и поэтому стоят очень дорого. Рассказываем о пяти самых дорогих породах.

Саванна

Стоимость котенка этой породы доходит до 800 тысяч рублей. Однако животное, безусловно, стоит своих денег — порода очень редкая, и появилась она в результате скрещивания сервала и домашней кошки.

Окрас кошек породы саванна напоминает окрас гепарда — шерсть покрыта эффектными пятнами. Характер у кошек очень активный, энергичный, так что заводить их лучше в большой квартире или в доме. А еще они любят купаться, общаться и совершенно не выносят одиночества.

Мейн-кун

Одна из самых популярных и одновременно дорогих пород — котенка можно купить по цене от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей. Кошки очень крупные, вид у них суровый, однако это обманчиво — на самом деле животные очень добродушные и спокойные.

Мейн-куны обожают общение, однако их нельзя назвать навязчивыми. Они комфортно себя чувствуют в просторной квартире, любят играть с водой. Здоровье у таких кошек неплохое, однако следить за ним все-таки нужно, поскольку их слабые места — почки и суставы.

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Тойгер

Купить котенка этой породы можно примерно за сто тысяч рублей. Кошки привлекают оригинальным видом — породу вывели в результате скрещивания бенгалов и обычных короткошерстных питомцев. У некоторых тойгеров очень интересный окрас, напоминающий тигриный.

Это очень контактные, позитивные и дружелюбные питомцы, любящие ласку, готовые все время проводить на коленях у хозяина. Любят играть, ведут активную жизнь, а еще они идеальны для дрессировки.

Бенгальская кошка

Роскошные бенгальские кошки стоят дорого — цена может доходить до нескольких сотен тысяч рублей. Это энергичные, позитивные и очень общительные, умные питомцы, которые сохранили повадки хищников, поэтому их не рекомендуется держать в квартире, где есть хомяки, морские свинки или попугаи. А вот с другими котами и с собаками бенгалы отлично ладят.

Бенгальским кошкам нужна активность, поэтому их рекомендуется периодически выгуливать. Здоровье у них хорошее, они достаточно выносливы, а в еде совершенно неприхотливы.

Кхао-мани

Тайская порода, представителя которой можно купить в среднем за сто тысяч рублей. Кошки этой породы имеют белоснежную шерсть, а глаза у них, как правило, разноцветные.

Коты породы кхао-мани — прекрасные компаньоны, верные и веселые друзья, которые любят играть и проводить время с человеком. В питании они не слишком привередливы, однако основу рациона должно составлять мясо.

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#Мария Казак#Общество#Кошки#Животные#Все материалы авторов#Питомцы
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