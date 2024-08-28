Красивые и роскошные: топ-5 самых дорогих пород кошек

Роскошные бенгальские кошки стоят дорого — цена может доходить до нескольких сотен тысяч рублей. Это энергичные, позитивные и очень общительные, умные питомцы, которые сохранили повадки хищников, поэтому их не рекомендуется держать в квартире, где есть хомяки, морские свинки или попугаи. А вот с другими котами и с собаками бенгалы отлично ладят.