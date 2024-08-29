Самые умные породы кошек: топ-7

Сиамские кошки исключительно умные и проницательные. У них прекрасная память, они замечательно и быстро соображают, спокойно ходят в ошейниках и на поводках, если это нужно. Однако не стоит списывать со счетов их необыкновенную красоту и грацию — она покоряет с первого взгляда.