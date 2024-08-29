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Posted 29 августа, 07:52

Published 29 августа, 07:52

Modified 10 сентября, 06:28

Updated 10 сентября, 06:28

Самые умные породы кошек: топ-7

Самые умные породы кошек: топ-7

29 августа 2024, 07:52
Фото: Изображение Midjourney
Самые умные породы кошек: топ-7
Кошки — очень умные животные, однако представители некоторых пород отличаются особо выдающимися способностями. Рассказываем о них в нашей подборке — возьмите на заметку, если мечтаете завести действительно умного питомца!

Мейн-кун

Мейн-куны — коты с очень выразительной внешностью и выдающимися габаритами: вес некоторых представителей этой породы достигает 20 килограммов. А еще они очень умные, спокойные и миролюбивые. Мейн-кунов можно дрессировать — они схватывают все буквально на лету.

Корат

Редкая, но очень красивая порода, представители которой отличаются эффектной голубоватой шерстью, очень густой и мягкой. Кошки этой породы отличаются умом, они прекрасно ладят с людьми и другими животными, но иногда могут проявить и характер.

Саванна

Эффектные кошки с массивными носами, длинными шеями и очень необычным окрасом — на первый взгляд их бывает непросто отличить от экзотических сервалов. Интеллект у них прекрасно развит, даже эмоциональный. Саванна — отличный компаньон, понимающий, преданный и очень ласковый.

Шотландская вислоухая

Милые, почти плюшевые котики, за внешностью которых скрывается недюжинный интеллект. Они хорошо поддаются дрессировке, отличаются спокойным характером и очень любят своих хозяев.

Корниш-рекс

Красивые кудрявые кошки, очень грациозные, с большими ушами. Характер у них жизнерадостный, нрав — активный. Они любят общаться с людьми, обожают своих хозяев. Представители этой породы считаются интеллектуальными — их способности могут приятно удивить и даже поразить хозяев.

Бурма

Короткошерстные и очень красивые кошки, которые имеют выдающиеся показатели IQ. Если есть желание дрессировать такого кота, это можно делать — он быстро запомнит команды и будет их повторять. Кошки породы бурма прекрасно ладят с детьми, так что для семьи это прекрасный вариант.

Сиамская

Сиамские кошки исключительно умные и проницательные. У них прекрасная память, они замечательно и быстро соображают, спокойно ходят в ошейниках и на поводках, если это нужно. Однако не стоит списывать со счетов их необыкновенную красоту и грацию — она покоряет с первого взгляда.

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#Мария Казак#Общество#Кошки#Животные#Все материалы авторов#Питомцы
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