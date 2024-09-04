Что делать, если вы обнаружили в доме летучую мышь

Если незваный гость устроился в щели под обшивкой балкона, то трогать его не стоит. Это все же дикое животное, и его поведение может быть непредсказуемым. К тому же есть риск причинить вред этому млекопитающему — у летучих мышей очень хрупкий скелет. Нельзя сбивать зверька полотенцем.