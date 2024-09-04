Что делать, если вы обнаружили в доме летучую мышь

Posted 4 сентября, 10:31
Published 4 сентября, 10:31
Modified 4 сентября, 10:31
Updated 4 сентября, 10:31
Эксперты рассказали, что основная пища летучих мышей — насекомые. На людей эти животные просто так не нападают. Если особь случайно залетела в квартиру, нужно закрыть дверь комнаты и открыть окно, дав ей возможность улететь самой.
Если незваный гость устроился в щели под обшивкой балкона, то трогать его не стоит. Это все же дикое животное, и его поведение может быть непредсказуемым. К тому же есть риск причинить вред этому млекопитающему — у летучих мышей очень хрупкий скелет. Нельзя сбивать зверька полотенцем.
Стоит отметить, что эти млекопитающие могут быть переносчиками опасных заболеваний, поэтому голыми руками их трогать нельзя.
Если животное не улетает, нужно подождать, когда оно успокоится, и поймать его с помощью коробки и плотного листа. Делать это нужно обязательно в перчатках.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14