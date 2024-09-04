Страхи, которые мешают: Как наконец понять свои истинные желания и начать действовать

С другой стороны, нередко женщины могут просто не знать, чего они хотят. Это состояние неопределенности часто сопровождается внутренним самокритицизмом, который отнимает энергию и мешает сосредоточиться на поиске настоящих стремлений. В таких ситуациях важно дать себе время для размышлений и не торопиться с выбором направления.