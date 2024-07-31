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Posted 31 июля, 14:39

Published 31 июля, 14:39

Modified 10 сентября, 04:48

Updated 10 сентября, 04:48

Почему никто не нравится? Пять причин, которые мешают вам влюбиться

Почему никто не нравится? Пять причин, которые мешают вам влюбиться

31 июля 2024, 14:39
Фото: Изображение Midjourney
После расставания кажется, что вы готовы к новым отношениям, но ни одно свидание не приводит к искренним чувствам? Разберем пять основных причин, почему вам никто не нравится, и что с этим делать.

Почему никто не нравится? Пять причин

  1. Остались чувства к бывшему После завершения прошлых отношений, возможно, остаются чувства к бывшему партнеру. Постоянные мысли о нем, просмотры его соцсетей или общение мешают вам двигаться дальше и открыться для новых отношений.
  2. Страх новой боли Боязнь снова испытать боль от разрыва может удерживать вас от влюбленности. Защитные механизмы психики блокируют возможность развивать новые чувства, чтобы избежать потенциального разочарования.
  3. Не была ли это любовь? Возможно, в прошлых отношениях было больше привязанности или выгоды, чем настоящей любви. Это может приводить к выбору партнера, в которого сложно влюбиться, чтобы снова не испытать разочарование.
  4. Завышенные ожидания Ожидание идеального партнера, несоответствующего реальности, может быть причиной отсутствия интереса к тем, кто действительно рядом. Это может быть связано с неуверенностью в себе или страхом новой боли.
  5. Неизвестно, что такое любовь Некоторым людям может быть трудно распознать настоящую любовь из-за отсутствия такого опыта в прошлом. В таких случаях выбор партнера основывается скорее на логике, чем на чувствах, что мешает истинной привязанности, написал marieclaire.ru.
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#Ольга Земскова#Любовь#Семья#Брак#Женщины#Психология
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