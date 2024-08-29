Женщина, которая знает себе цену: 9 правил жены миллионера

Posted 29 августа, 13:30
Published 29 августа, 13:30
Modified 10 сентября, 04:51
Updated 10 сентября, 04:51
Принимайте своего мужчину и старайтесь понимать его. Искренняя любовь и забота помогут преодолеть любые препятствия на пути к цели.
Именно просите, а не предъявляйте требования. Однако и довольствоваться самыми дешевыми вариантами не стоит. Озвучивайте желания, которые будут немного (не перегните палку!) выше возможностей мужа. Это мотивирует его больше зарабатывать.
Мы не сомневаемся, что вы можете самостоятельно открыть баночку, припарковаться и даже защитить диссертацию. Однако не стоит демонстративно доказывать мужчине, что вы не слабачка. Он должен конкурировать не с женой, а с другими мужчинами.
Вы — энергичная и целеустремленная женщина, которая счастлива и каждый день продолжает совершенствовать себя. Ваш муж — сильный, уверенный человек, который любит вас и старается добиться успеха. Думайте именно в таком, положительном ключе. Забудьте о том, что когда-то считали себя или супруга неудачниками. Те времена давно позади.
Если мужчина приносит вам деньги, не спешите спускать всю сумму в салоне красоты или бутике. Приобретите хорошую книгу, сходите на тренинг по саморазвитию, купите курс изучения иностранного языка. Оставшуюся сумму положите на счет в банке. Так, если в семье наступит черный день, у вас будут и деньги, и ценные навыки, которые помогут преодолеть сложное время.
Речь идет не о вашей внешности, хотя это тоже важно. Следите за своим состоянием здоровья, фильтруйте поступающую к вам информацию, вовремя убирайте из своей жизни токсичных людей, уходите с тяжелой и малооплачиваемой работы. В общем, вынесите мусор из своей жизни — и она заиграет яркими красками.
Поговорите с мужем о его способностях и возможностях. Может быть, он не использует свой потенциал на полную катушку и несерьезно относится к своим способностям? Убедите его в том, что он уникален и достоин большего.
Старые и проверенные способы сделать мужчину счастливым: накормите его и подарите страстную ночь. Постарайтесь стать такой, чтобы мужчина, вспомнив о вас, мечтал поскорее вернуться домой, где чисто, уютно, сытно и не скучно в постели.
Похвалите своего мужчину без свидетелей — и вы заметите, как он преобразится. Только учтите, что комплиментов тет-а-тет недостаточно. Хвалите положительные стороны характера и достижения вашего мужчины прилюдно. Рассказывайте о нем родственникам и друзьям. Без хвастовства, конечно.
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