Женщина, которая знает себе цену: 9 правил жены миллионера

Вы — энергичная и целеустремленная женщина, которая счастлива и каждый день продолжает совершенствовать себя. Ваш муж — сильный, уверенный человек, который любит вас и старается добиться успеха. Думайте именно в таком, положительном ключе. Забудьте о том, что когда-то считали себя или супруга неудачниками. Те времена давно позади.