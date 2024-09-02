Тренчи на осень-2024: 30+ небанальных идей с фото

Posted 2 сентября, 13:37
Published 2 сентября, 13:37
Modified 2 сентября, 13:37
Updated 2 сентября, 13:37
Минимализм в тренде. Поэтому обратите внимание на однобортные модели. Они, как правило, не снабжены манжетами, погонами, кокетками и всеми остальными атрибутами, характерными для двубортных тренчей.
Модные дизайнеры считают: меньше деталей — больше возможностей для стилизации. В тренде осени 2024 года: ретроварианты, модели с А-силуэтом, тренчи со строгими отложными воротничками.
Дизайнерская новинка 2024 года — укороченные модели тренчей. Они скорее похожи на короткие куртки, чем на плащи. Но тем не менее смотрятся стильно и элегантно.
Некоторые стилисты пошли дальше и предлагают заправлять тренчи в брюки или даже в юбку-карандаш. Вариант для смелых и готовых к нестандартным решениям.
Бежевые и серые плащи изрядно надоели? Долой строгость и скуку! Дизайнеры предлагают на осень-2024 разнообразные джинсовые модели тренчей. Их, как любимые джинсы, можно сочетать с чем угодно и носить абсолютно под любую одежду.
В современных луках джинсовые тренчи отлично сочетаются с белой майкой и кожаными штанами, спортивным костюмом из плащевки, строгими брюками с водолазкой.
Двубортные пиджаки осени-2024 пестрят обилием декора на любой вкус и стиль: объемные цветы и кокетливые бантики, многослойные лацканы и воротники-шарфы, сочетающие несколько тканей и оттенков.
Модные цвета тренчей осеннего сезона — 2024: сливовый, фисташковый, беж, мужские цвета и «хищные» расцветки.
Свободная одежда не выходит из моды. Объемные модели тренча по-прежнему остаются в сезоне-2024. Это не только стильно, но еще и практично: под модель большего размера можно надеть толстый свитер и носить любимый тренч вплоть до поздней осени.
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