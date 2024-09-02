«Медуза» в банке на вашей кухне: польза и вред чайного гриба

Posted 2 сентября, 13:51
Published 2 сентября, 13:51
Modified 2 сентября, 13:51
Updated 2 сентября, 13:51
Весьма востребованный в советское время, чайный гриб затем на некоторое время утратил свою популярно, а сейчас вновь на пике. Откуда взялся чайный гриб и что это такое на самом деле, а также всем ли полезен производимый им кисло-сладкий напиток — читайте в статье.
Примечательно, что чайный гриб не является грибом в прямом смысле этого слова. По своей химической структуре он не что иное, как колония бактерий и дрожжей преимущественно из рода сахаромицетов, и по-научному комбуча называется медузомицетом.
Медузомицет может жить только в условиях реакции веществ, которые содержатся в чайных листьях, с дрожжами. В результате этого взаимодействия простые углеводы расщепляются до глюкозы, фруктозы и сахарозы, которые затем окисляются и трансформируются в этиловый спирт и углекислый газ. После этого в дело вступают бактерии, которые окисляют спирт до органических кислот, и мы получаем вкусный, слегка газированный напиток.
Напиток из-под чайного гриба богат ферментами и пробиотиками, полезными для здоровья кишечника, аналогично кефиру или квашеной капусте. Также есть предположение, что употребление комбучи помогает снизить уровень «плохого» холестерина. И, наконец, чайный гриб является мощным антиоксидантом. Однако перечисленные полезные свойства не делают комбучу панацеей от всех болезней, как это было принято считать еще совсем недавно.
Что же касается минусов, то и их у чайного гриба немало. Так, нежелательно употреблять слишком «передержанный» напиток, так как в этом случае есть риск получить отравление. Кроме того, не следует пить напиток из-под чайного гриба людям, страдающим болезнями желудочно-кишечного тракта, связанными с повышенной кислотностью, при подагре, а также беременным и кормящим женщинам и гражданам со слабым иммунитетом.
Чайный гриб сегодня легко найти в продаже, но его можно вырастить и самостоятельно. Для этого следует заварить чашку черного или зеленого чая, добавить туда 1–2 ст. л. сахара, размешать и остудить, а затем перелить чай в стеклянную банку, которую нужно будет накрыть марлей или полотенцем и поставить в теплое место. Идеальная температура для выращивания медузомицета — 23–25 градусов, но необходимо оберегать «закваску» от прямых солнечных лучей.
При соблюдении всех условий примерно через неделю в банке начнет развиваться чайный гриб. Сначала на поверхности чая появится тонкая прозрачная пленка, которая со временем будет менять структуру и цвет. Гриб считается созревшим, когда его толщина достигает 1–2 мм (в среднем весь процесс может занять до 30 дней).
Готовый гриб следует осторожно вытащить, промыть и залить свежим чаем с сахаром комнатной температуры, а получившуюся при его формировании жидкость уже можно пить.
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