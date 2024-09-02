«Медуза» в банке на вашей кухне: польза и вред чайного гриба

Что же касается минусов, то и их у чайного гриба немало. Так, нежелательно употреблять слишком «передержанный» напиток, так как в этом случае есть риск получить отравление. Кроме того, не следует пить напиток из-под чайного гриба людям, страдающим болезнями желудочно-кишечного тракта, связанными с повышенной кислотностью, при подагре, а также беременным и кормящим женщинам и гражданам со слабым иммунитетом.