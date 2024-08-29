Как стать Эйншейном: 5 продуктов для турбо-ускорения работы вашего мозга

Posted 29 августа, 16:04
Published 29 августа, 16:04
Modified 10 сентября, 06:05
Updated 10 сентября, 06:05
Наиболее полезными для мозга считаются красные сорта — это форель, горбуша и семга. Не менее эффективны для работы мозга такие жирные сорта, как сардина, скумбрия и сельдь.
Польза обуславливается высоким содержанием в такой рыбе омега-3 жирных кислот. Доказано, что они предупреждают появление атеросклероза и даже болезни Альцгеймера. Чем больше вы будете употреблять рыбы, тем лучше ваш мозг будет запоминать новую информацию, а с плохим настроением и даже с депрессией будет справляться гораздо проще.
Включите в ваш рацион чернику, смородину и яблоки. В них в большом количестве содержится витамин С. Для работы мозга исключительно полезны клюква, брусника и голубика как ценные источники минералов. В частности, в них есть медь, цинк, кобальт, марганец и магний. В яблоках содержатся клетчатка и пектин, которые необходимы для нормальной работы кишечника, укрепления иммунитета.
В рационе должны присутствовать так называемые листовые овощи — это шпинат, салат, руккола, укроп, петрушка и даже свекольная ботва. В блюда, в том числе в салаты можно добавлять мелиссу, базилик, мяту, эстрагон, которые также оказывают благоприятное воздействие на мозг.
Достаточно полезны и даже необходимы для работы мозга брокколи, цветная и белокочанная капуста, а также пекинская и другая. В них содержатся витамины группы В, лютеин, а также витамин К, которые считаются природными антиоксидантами. Регулярное употребление этих продуктов снижает риск заболеваний сосудов, помогает поддерживать в хорошем состоянии память и трудоспособность.
В этих продуктах содержатся витамины группы В и витамин D, которые необходимы для нормального функционирования нервной системы. А еще они отвечают за доступ кислорода к мозгу.
В яйцах содержится холин — вещество, поддерживающее мозг, укрепляющее память.
Орехи — тот самый продукт, который разрушает миф о том, что нервные клетки восстановлению не подлежат. На самом деле они восстанавливаются под воздействием аминокислот, в том числе, триптофана, который есть в орехах. Наиболее полезными с этой точки зрения считаются миндаль, грецкие и кедровые орехи. Однако употреблять их рекомендуется небольшими порциями — максимум 25 грамм в день.
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