Как стать Эйншейном: 5 продуктов для турбо-ускорения работы вашего мозга

Орехи — тот самый продукт, который разрушает миф о том, что нервные клетки восстановлению не подлежат. На самом деле они восстанавливаются под воздействием аминокислот, в том числе, триптофана, который есть в орехах. Наиболее полезными с этой точки зрения считаются миндаль, грецкие и кедровые орехи. Однако употреблять их рекомендуется небольшими порциями — максимум 25 грамм в день.