Тянет на сладкое: когда это становится опасным

По словам Дмитрия Семирядова, употребление быстрых углеводов в большом количестве для организма очень вредно. Эксперт обращает внимание на то, что углеводная зависимость вовсе не такое безобидное и отнюдь не нормальное состояние. У него есть свои причины, и необходимо вовремя понять, что на сладкое тянет не потому, что этого требует мозг.