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Posted 1 сентября, 17:03

Published 1 сентября, 17:03

Modified 1 сентября, 17:03

Updated 1 сентября, 17:03

Тянет на сладкое: когда это становится опасным

Тянет на сладкое: когда это становится опасным

1 сентября 2024, 17:03
Фото: Изображение Midjourney
Тянет на сладкое: когда это становится опасным
Почему нас тянет на сладкое и когда при таком состоянии нужно бить тревогу и обращаться к врачу — рассказал диетолог.

Депрессия

За обычной зависимостью от сладкого могут скрываться достаточно серьезные заболевания и опасные функциональные состояния. Об этом предупреждает Дмитрий Семирядов, нутрициолог, врач-диетолог. В числе заболеваний — скрытая депрессия, вызванная снижением объема выработки серотонина.

«Под воздействием быстрых углеводов серотонин действительно вырабатывается. Соответственно, непреодолимое желание съесть что-то сладкое может быть одним из способов лечения депрессии. Однако вы сами можете даже не понимать, почему вас тянет на сладкое», — объясняет эксперт.
За обычной зависимостью от сладкого могут скрываться достаточно серьезные заболеванияЗа обычной зависимостью от сладкого могут скрываться достаточно серьезные заболевания
За обычной зависимостью от сладкого могут скрываться достаточно серьезные заболевания. Фото: Изображение Midjourney

Гипотиреоз

Под гипотиреозом понимается ухудшение функции щитовидной железы. В таких условиях, объясняет Дмитрий Семирядов, организму начинает не хватать энергии, и в результате появляется сильная тяга к простым углеводам, которые способны ее обеспечить.

Организму начинает не хватать энергии, и в результате появляется сильная тяга к простым углеводамОрганизму начинает не хватать энергии, и в результате появляется сильная тяга к простым углеводам
Организму начинает не хватать энергии, и в результате появляется сильная тяга к простым углеводам. Фото: Изображение Midjourney

Авитаминоз

Тяга к сладкому может объясняться дефицитом в организме целого ряда минералов и витаминов.

«Это связано с тем, как осуществляется углеводный обмен в организме», — уточняет эксперт.

Он отмечает, что недостаток цинка, хрома и магния не самым благоприятным образом влияет на обмен глюкозы, в результате чего и начинает тянуть на сладкое.

Тяга к сладкому может объясняться дефицитом в организме целого ряда минералов и витаминовТяга к сладкому может объясняться дефицитом в организме целого ряда минералов и витаминов
Тяга к сладкому может объясняться дефицитом в организме целого ряда минералов и витаминов. Фото: Изображение Midjourney

Как бороться с желанием есть сладкое

По словам Дмитрия Семирядова, употребление быстрых углеводов в большом количестве для организма очень вредно. Эксперт обращает внимание на то, что углеводная зависимость вовсе не такое безобидное и отнюдь не нормальное состояние. У него есть свои причины, и необходимо вовремя понять, что на сладкое тянет не потому, что этого требует мозг.

«В организм глюкоза может поступать и из сложных углеводов, кроме того, ее вырабатывает и печень. Так что тянуть на сладкое нас может в условиях стресса», — отмечает Семирядов.
Тянуть на сладкое нас может в условиях стрессаТянуть на сладкое нас может в условиях стресса
Тянуть на сладкое нас может в условиях стресса. Фото: Изображение Midjourney

Медик предлагает бороться с тягой к употреблению быстрых углеводов, используя различные методики и способы.

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