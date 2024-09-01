Тянет на сладкое: когда это становится опасным

Posted 1 сентября, 17:03
Published 1 сентября, 17:03
Modified 1 сентября, 17:03
Updated 1 сентября, 17:03
За обычной зависимостью от сладкого могут скрываться достаточно серьезные заболевания и опасные функциональные состояния. Об этом предупреждает Дмитрий Семирядов, нутрициолог, врач-диетолог. В числе заболеваний — скрытая депрессия, вызванная снижением объема выработки серотонина.
«Под воздействием быстрых углеводов серотонин действительно вырабатывается. Соответственно, непреодолимое желание съесть что-то сладкое может быть одним из способов лечения депрессии. Однако вы сами можете даже не понимать, почему вас тянет на сладкое», — объясняет эксперт.
Под гипотиреозом понимается ухудшение функции щитовидной железы. В таких условиях, объясняет Дмитрий Семирядов, организму начинает не хватать энергии, и в результате появляется сильная тяга к простым углеводам, которые способны ее обеспечить.
Тяга к сладкому может объясняться дефицитом в организме целого ряда минералов и витаминов.
«Это связано с тем, как осуществляется углеводный обмен в организме», — уточняет эксперт.
Он отмечает, что недостаток цинка, хрома и магния не самым благоприятным образом влияет на обмен глюкозы, в результате чего и начинает тянуть на сладкое.
По словам Дмитрия Семирядова, употребление быстрых углеводов в большом количестве для организма очень вредно. Эксперт обращает внимание на то, что углеводная зависимость вовсе не такое безобидное и отнюдь не нормальное состояние. У него есть свои причины, и необходимо вовремя понять, что на сладкое тянет не потому, что этого требует мозг.
«В организм глюкоза может поступать и из сложных углеводов, кроме того, ее вырабатывает и печень. Так что тянуть на сладкое нас может в условиях стресса», — отмечает Семирядов.
Медик предлагает бороться с тягой к употреблению быстрых углеводов, используя различные методики и способы.
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