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Posted 31 августа, 18:09

Published 31 августа, 18:09

Modified 10 сентября, 06:39

Updated 10 сентября, 06:39

Топ-3 необычных овощных салатов: эти рецепты вас удивят

Топ-3 необычных овощных салатов: эти рецепты вас удивят

31 августа 2024, 18:09
Фото: 1MI
Топ-3 необычных овощных салатов: эти рецепты вас удивят
Не знаете, какой салат приготовить из овощей? Возьмите на заметку три простых, но необычных рецепта — такого вы наверняка еще не пробовали!

Салат с цукини, помидорами и сыром

На первый взгляд этот салат бывает сложно отличить от пасты. Блюда действительно похожи, однако вместо макарон в салате используется тонко нарезанные цукини.

Вам потребуются:

  • помидоры черри — 500 г;
  • цукини — четыре штуки;
  • моцарелла — 200 г;
  • оливковое масло — две столовые ложки;
  • базилик — половина пучка;
  • бальзамический уксус — две столовые ложки.

Рецепт

  • Цукини нарезаются длинными и тонкими полосками, добавляются в оливковое масло, далее добавляются специи, масса на десять минут оставляется для маринования.
  • К цукини добавляются сыр, помидоры, предварительно нарезанные, уксус и базилик.

Все ингредиенты тщательно перемешиваются. Салат готов!

К цукини добавляются сыр, помидоры, предварительно нарезанные, уксус и базиликК цукини добавляются сыр, помидоры, предварительно нарезанные, уксус и базилик
К цукини добавляются сыр, помидоры, предварительно нарезанные, уксус и базилик. Фото: pxhere.com

Салат с помидорами, авокадо и свеклой

Этот салат привлекает интересной комбинацией вкусов — бальзамический уксус, зелень и свежие овощи.

Вам потребуются:

  • помидоры — две штуки;
  • свекла — три штуки;
  • авокадо — одна штука;
  • красный лук — половина;
  • салатная смесь — 250 г;
  • сыр фета — 150 г.

Рецепт

  • Свекла помещается в кастрюлю, после чего заливается водой, ставится на плиту и доводится до кипения, далее ее нужно варить на медленном огне в течение часа до размягчения.
  • Свекла остужается, чистится, нарезается небольшими кубиками, затем ее нужно будет на десять минут убрать в холодильник.
  • Авокадо и помидоры нарезаются, добавляются к свекле, далее добавляются сыр, лук, нарезанный кольцами, зелень.

Перед подачей в салат добавляются соус, перец и соль по вкусу.

Перед подачей в салат добавляются соус, перец и соль по вкусу.Перед подачей в салат добавляются соус, перец и соль по вкусу.
Перед подачей в салат добавляются соус, перец и соль по вкусу.. Фото: pxhere.com

Салат с фетой, руколой и редисом

Особенность этого салата в том, что в качестве ингредиента используется не сырой редис, а жареный.

Вам потребуются:

  • огурцы — две штуки;
  • редис — 250 г;
  • оливковое масло — две столовые ложки;
  • брынза или фета — 90 г;
  • рукола — один пучок.

Рецепт

  • Редис разрезается на две части.
  • Овощи обжариваются на сковородке в масле до образования золотистой корочки, затем остужаются.
  • Огурцы нарезаются, сыр разламывается.

Далее все ингредиенты смешиваются с маслом, руколой, перец и соль добавляются по вкусу. Салат готов!

Особенность этого салата в том, что в качестве ингредиента используется не сырой редис, а жареныйОсобенность этого салата в том, что в качестве ингредиента используется не сырой редис, а жареный
Особенность этого салата в том, что в качестве ингредиента используется не сырой редис, а жареный. Фото: pxhere.com
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