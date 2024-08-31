Топ-3 необычных овощных салатов: эти рецепты вас удивят

Posted 31 августа, 18:09
Published 31 августа, 18:09
Modified 10 сентября, 06:39
Updated 10 сентября, 06:39
На первый взгляд этот салат бывает сложно отличить от пасты. Блюда действительно похожи, однако вместо макарон в салате используется тонко нарезанные цукини.
Вам потребуются:
Рецепт
Все ингредиенты тщательно перемешиваются. Салат готов!
Этот салат привлекает интересной комбинацией вкусов — бальзамический уксус, зелень и свежие овощи.
Вам потребуются:
Рецепт
Перед подачей в салат добавляются соус, перец и соль по вкусу.
Особенность этого салата в том, что в качестве ингредиента используется не сырой редис, а жареный.
Вам потребуются:
Рецепт
Далее все ингредиенты смешиваются с маслом, руколой, перец и соль добавляются по вкусу. Салат готов!
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