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Posted 31 августа, 07:26

Published 31 августа, 07:26

Modified 10 сентября, 05:41

Updated 10 сентября, 05:41

Кишечный грипп: его симптомы и опасность

«Опасный и серьезный вирус угрожает каждому»: узнали, как распознать его симптомы — рассказали врачи

31 августа 2024, 07:26
Фото: Изображение Midjourney
Кишечный грипп: его симптомы и опасность
Что такое кишечный грипп и по каким симптомам его распознать? Чем он опасен? Рассказываем о коварном инфекционном заболевании.

Почему грипп называется кишечный

Научное название кишечного гриппа — норовирус. Это действительно кишечная инфекция, но почему ее называют именно гриппом? Дело в том, что его вспышки, как правило, совпадают с заболеванием самым настоящим гриппом.

Научное название кишечного гриппа — норовирусНаучное название кишечного гриппа — норовирус
Научное название кишечного гриппа — норовирус. Фото: Изображение Midjourney

Симптомы кишечного гриппа

Самые первые симптомы инфекции — рвота, понос и тошнота, причем приступами, несколько раз в день. Также появляются боли в животе, а в ряде случаев пропадает и вкусовая чувствительность. Нередко повышается и температура, отмечаются стандартные признаки интоксикации — кожа становится бледной, появляется слабость.

В течение пары дней самочувствие, как правило, стабилизируется, однако пациент остается заразным для других людей довольно долго — почти месяц. Так что лечить кишечный грипп нужно оперативно.

Опасность кишечного гриппа

Наиболее часто кишечным гриппом заражаются дети и люди пожилого возраста. Некоторые только раз в жизни болеют им, а другие, напротив, страдают от инфекции регулярно.

Инфекция поразительно жизнеспособна — ей не страшны ни влажная уборка, ни низкие, ни высокие температуры. Единственное работающее средство — это препараты для дезинфекции на основе хлора.

Инфекция поразительно жизнеспособна — ей не страшны ни влажная уборка, ни низкие, ни высокие температурыИнфекция поразительно жизнеспособна — ей не страшны ни влажная уборка, ни низкие, ни высокие температуры
Инфекция поразительно жизнеспособна — ей не страшны ни влажная уборка, ни низкие, ни высокие температуры. Фото: Изображение Midjourney

Как лечить

Кишечный грипп лечится активированным углем, также нужно соблюдать специальную диету — исключить из рациона молочные продукты, даже кефир. Безусловно, необходимо обратиться за помощью к врачу.

Как не заболеть кишечным гриппом

Есть эффективные способы профилактики заболевания кишечным гриппом, и они достаточно просты. Это соблюдение гигиены — нужно регулярно мыть руки, в том числе после посещения туалета и перед приемом пищи. Важно употреблять только чистые продукты, что особенно актуально в летний период.

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#Мария Казак#Здоровье#Все материалы авторов
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