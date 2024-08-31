«Опасный и серьезный вирус угрожает каждому»: узнали, как распознать его симптомы — рассказали врачи

Есть эффективные способы профилактики заболевания кишечным гриппом, и они достаточно просты. Это соблюдение гигиены — нужно регулярно мыть руки, в том числе после посещения туалета и перед приемом пищи. Важно употреблять только чистые продукты, что особенно актуально в летний период.