Лишай у кошки: как его распознать и лечить

По возможности следует ограничить контакты кошки с окружающим миром до тех пор, пока она не выздоровеет — например, держать ее в отдельной комнате. Если это не представляется возможным, нужно ограничить передвижения кошки по квартире, к примеру, она не должна ложиться на постель хозяев, на диван, прыгать на полки, стол.