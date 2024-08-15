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Posted 15 августа, 11:06

Published 15 августа, 11:06

Modified 10 сентября, 05:39

Updated 10 сентября, 05:39

Лишай у кошки: как его распознать и лечить

Лишай у кошки: как его распознать и лечить

15 августа 2024, 11:06
Фото: Изображение Midjourney
Лишай у кошки: как его распознать и лечить
Лишай угрожает даже домашним кошкам, которые не выходят из квартиры, а летом, когда питомец живет на даче и гуляет, риск возрастает в разы. Рассказываем, как определить лишай у кошки и что с этим делать.

Симптомы лишая

Один из основных симптомов лишая — потеря шерсти на зараженном участке. Он становится лысым, кожа на нем приобретает красный оттенок, на ней образуется корка.

Среди других симптомов лишая у кошки:

  • нарушение формы когтей — у основания они становятся более плотными, начинают искривляться;
  • шерсть тускнеет, становится ломкой;
  • оттенок кожи и шерсти начинает меняться;
  • появляется перхоть.

Кроме того, кошка может начать тщательно вылизывать свою шерсть, чаще чесаться.

Один из основных симптомов лишая — потеря шерсти на зараженном участкеОдин из основных симптомов лишая — потеря шерсти на зараженном участке
Один из основных симптомов лишая — потеря шерсти на зараженном участке. Фото: Изображение Midjourney

Порядок действий

Стоит помнить, что стригущий лишай — болезнь, которой может заразиться даже человек, не говоря уже о других животных. Сама кошка испытывает серьезный дискомфорт, некоторые питомцы сильно расчесывают раны, так что лечить заболевание нужно обязательно. Если соблюдать все рекомендации, симптомы уйдут спустя несколько недель.

Обратиться к ветеринару

Необходимо найти возможность и обратиться к ветеринару, где животное обследуют, возьмут анализы, диагностируют заболевание и назначат лечение. Чаще всего получается обойтись специальными мазями.

Уборка дома

Дома необходимо будет тщательно убраться — собрать шерсть со всех поверхностей, промыть мебель и другие поверхности раствором с отбеливателем на основе хлора. Также нужно будет почистить ковры — с мылом или с использованием отбеливателя. Очень эффективен при такой уборке пароочиститель.

Дома необходимо будет тщательно убраться — собрать шерсть со всех поверхностей, промыть мебель и другие поверхности раствором с отбеливателем на основе хлораДома необходимо будет тщательно убраться — собрать шерсть со всех поверхностей, промыть мебель и другие поверхности раствором с отбеливателем на основе хлора
Дома необходимо будет тщательно убраться — собрать шерсть со всех поверхностей, промыть мебель и другие поверхности раствором с отбеливателем на основе хлора. Фото: Изображение Midjourney

Уход за домом

Ежедневно нужно делать влажную уборку в тех местах, где лежит или играет кошка. Ее лоток нужно чистить регулярно — два раза в сутки, с использованием мыльного раствора. Все вещи, с которыми вступала в контакт кошка, нужно постирать — отдельно от белья и одежды людей.

Необходимо будет выбросить все лежанки и другие вещи, с которыми питомец регулярно вступал в контакт. Можно оставить разве что миску для воды и еды.

Минимизировать контакты

По возможности следует ограничить контакты кошки с окружающим миром до тех пор, пока она не выздоровеет — например, держать ее в отдельной комнате. Если это не представляется возможным, нужно ограничить передвижения кошки по квартире, к примеру, она не должна ложиться на постель хозяев, на диван, прыгать на полки, стол.

Кошку в период заболевания не рекомендуется трогать руками без перчаток. При контакте с питомцем также рекомендуется надевать фартук, в том числе когда наносится лечебная мазь на его шерсть.

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#Мария Казак#Общество#Здоровье#Кошки#Животные#Все материалы авторов#Питомцы
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