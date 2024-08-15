Лишай у кошки: как его распознать и лечить

Posted 15 августа, 11:06
Published 15 августа, 11:06
Modified 10 сентября, 05:39
Updated 10 сентября, 05:39
Один из основных симптомов лишая — потеря шерсти на зараженном участке. Он становится лысым, кожа на нем приобретает красный оттенок, на ней образуется корка.
Среди других симптомов лишая у кошки:
Кроме того, кошка может начать тщательно вылизывать свою шерсть, чаще чесаться.
Стоит помнить, что стригущий лишай — болезнь, которой может заразиться даже человек, не говоря уже о других животных. Сама кошка испытывает серьезный дискомфорт, некоторые питомцы сильно расчесывают раны, так что лечить заболевание нужно обязательно. Если соблюдать все рекомендации, симптомы уйдут спустя несколько недель.
Необходимо найти возможность и обратиться к ветеринару, где животное обследуют, возьмут анализы, диагностируют заболевание и назначат лечение. Чаще всего получается обойтись специальными мазями.
Дома необходимо будет тщательно убраться — собрать шерсть со всех поверхностей, промыть мебель и другие поверхности раствором с отбеливателем на основе хлора. Также нужно будет почистить ковры — с мылом или с использованием отбеливателя. Очень эффективен при такой уборке пароочиститель.
Ежедневно нужно делать влажную уборку в тех местах, где лежит или играет кошка. Ее лоток нужно чистить регулярно — два раза в сутки, с использованием мыльного раствора. Все вещи, с которыми вступала в контакт кошка, нужно постирать — отдельно от белья и одежды людей.
Необходимо будет выбросить все лежанки и другие вещи, с которыми питомец регулярно вступал в контакт. Можно оставить разве что миску для воды и еды.
По возможности следует ограничить контакты кошки с окружающим миром до тех пор, пока она не выздоровеет — например, держать ее в отдельной комнате. Если это не представляется возможным, нужно ограничить передвижения кошки по квартире, к примеру, она не должна ложиться на постель хозяев, на диван, прыгать на полки, стол.
Кошку в период заболевания не рекомендуется трогать руками без перчаток. При контакте с питомцем также рекомендуется надевать фартук, в том числе когда наносится лечебная мазь на его шерсть.
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