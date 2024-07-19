Идеальный интерьер для вашего кота: как его создать

Posted 19 июля, 13:04
Published 19 июля, 13:04
Modified 10 сентября, 04:11
Updated 10 сентября, 04:11
В интерьере квартиры, где живет кот, лучше использовать предметы мебели из специальных антивандальных тканей. Они надежно защищены от механических повреждений. В их числе — велюр, который стойко переносит нападения питомцев.
Еще один материал, который подойдет для мебели в квартиру с котом, — специальная разновидность букле. Ткань отличается плотностью, поэтому устойчива к повреждениям механического характера. То есть кот может спокойно точить о такое кресло или диван когти, и интерьер от этого не пострадает.
Чтобы кот чувствовал себя в квартире комфортно, ему важно обустроить пространство для отдыха и игр. Это может быть специальный кошачий домик, в том числе многоярусный. Учитывая разнообразие оформления и конструкций таких аксессуаров, можно будет выбрать именно тот домик, который впишется в интерьер наиболее гармонично. Домик можно приставить к комоду или к шкафу, и он будет выглядеть как элемент стильной обстановки.
Кошачий гамак или лежанку для кота можно установить на батарее или прикрепить к стене при помощи специальных присосок. В качестве пространства для отдыха кота можно использовать стеллаж, отведя в нем для питомца несколько полок — для игрушек, лежанок.
С вниманием стоит подойти к обустройству места для принятия пищи. Миски кота нужно устанавливать в удобном месте — не на проходе, а в стороне, иначе хозяева будут регулярно спотыкаться о них. Если для питания кота используются электрические поилки или приспособления для корма, их нужно устанавливать рядом с розеткой.
Кстати, даже кошачий лоток можно органично вписать в интерьер и сделать его стильным элементом обстановки. Пример — лоток, который подключается к системе канализации. Такое устройство вместе с унитазом может сформировать эстетичный сантехнический ансамбль. Лоток можно убрать в декоративную тумбу, которая замаскирует неэстетичный вид «отхожего места».
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