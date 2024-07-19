Идеальный интерьер для вашего кота: как его создать

Чтобы кот чувствовал себя в квартире комфортно, ему важно обустроить пространство для отдыха и игр. Это может быть специальный кошачий домик, в том числе многоярусный. Учитывая разнообразие оформления и конструкций таких аксессуаров, можно будет выбрать именно тот домик, который впишется в интерьер наиболее гармонично. Домик можно приставить к комоду или к шкафу, и он будет выглядеть как элемент стильной обстановки.