Как в жару защитить кошку и собаку от перегрева

Старайтесь не выходить с собакой на прогулку в самый пик жары — примерно в период с 12 до 16 часов. А если вывести питомца на улицу в это время все же необходимо (всякое может случиться), постарайтесь перемещаться преимущественно по тени, не оставаясь надолго под прямыми лучами солнца. Кроме того, сократите прогулку в жару до 10–15 минут и обязательно имейте при себе воду для собаки.