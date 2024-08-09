Как в жару защитить кошку и собаку от перегрева

Posted 9 августа, 19:00
Published 9 августа, 19:00
Modified 10 сентября, 05:19
Updated 10 сентября, 05:19
Ветеринарный врач Ян Ермолов рассказал радиостанции «Говорит Москва», что жаркая погода особенно опасна для мелких собак, а также для четвероногих с длинной шерстью, однако перегрев (тепловой удар) может настигнуть совершенно любого питомца, включая птиц.
При перегреве животные становятся вялыми, они тяжело дышат, отказываются от еды, и у них может наблюдаться тошнота и рвота. В тяжелых случаях питомец может потерять сознание. Если вы заметили у своего домашнего любимца признаки теплового удара, следует незамедлительно приступить к оказанию ему первой помощи.
Если вы заметили у своего питомца симптомы перегрева на улице, следует немедленно перенести животное в тень и дать ему воды, а также смочить ему водой живот и лапы. Дома можно также использовать прохладные влажные компрессы на паховую область. Цель всех этих действий — как можно быстрее снизить температуру тела животного. Сразу после стабилизации состояния питомца необходимо показать ветеринару.
Старайтесь не выходить с собакой на прогулку в самый пик жары — примерно в период с 12 до 16 часов. А если вывести питомца на улицу в это время все же необходимо (всякое может случиться), постарайтесь перемещаться преимущественно по тени, не оставаясь надолго под прямыми лучами солнца. Кроме того, сократите прогулку в жару до 10–15 минут и обязательно имейте при себе воду для собаки.
Также следует помнить, что в жаркую погоду нельзя мочить питомцу водой голову и все тело — этим вы сделаете только хуже, так как под намокшей шерстью усилится паровой эффект. Смачивания живота, области паха и лап будет вполне достаточно. Можно также предложить собаке или кошке влажную подстилку, а также поставить в комнате ведро или таз с водой, куда для привлечения внимания можно бросить любимый мячик питомца или другую плавающую игрушку.
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