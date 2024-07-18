Как приучить котенка к лотку быстро и навсегда: пошаговая инструкция

Posted 18 июля, 03:58
Published 18 июля, 03:58
Modified 10 сентября, 04:06
Updated 10 сентября, 04:06
После того как вы принесли котенка в квартиру, сразу же найдите для него максимально спокойное место, в которое нет доступа другим животным, — так малыш сможет адаптироваться, привыкнуть к новой обстановке. В это место установите лоток — как минимум на первое время. После того как котенок начнет чувствовать себя спокойно и приступит к исследованию жилища, лоток можно будет переставить в другое место.
Как правило, кошки идут в туалет либо спустя некоторое время после приема пищи, либо сразу после еды. Так что покормите котенка, а затем перенесите его в лоток. Покажите, что нужно делать: проведите лапкой малыша по наполнителю, как будто она совершает копательные движения. Это можно повторить несколько раз — ровно до тех пор, пока котенок не начнет понимать, что место для его гигиены находится именно здесь. Результат — котенок должен сходить в туалет в вашем присутствии.
Если вы забрали котенка от матери, которая живет в другой квартире, захватите оттуда буквально щепотку наполнителя. Дома положите его в лоток — котенок почувствует запах, который ему знаком, и быстрее привыкнет к месту гигиены.
Может получиться так, что малыш начнет упорно ходить в туалет мимо лотка. Переживать не стоит — необходимо будет собрать остатки его жизнедеятельности в совок или в кусочек туалетной бумаги и перенести в лоток. Важно помнить, что кошки ориентируются по запаху, и котенок сможет понять, куда именно ему следует ходить в туалет. Место, куда он сходил мимо лотка, нужно замыть, используя специальные препараты. Если малыш и дальше будет промахиваться, стоит перенести лоток туда, где котенок обычно ходит в туалет. Далее лоток можно будет постепенно передвигать туда, где он должен находиться.
Многие владельцы кошек допускают ошибку, когда дают котенку возможность самостоятельно выбирать место для гигиенических процедур. Маленькое животное вряд ли сможет самостоятельно найти такое место. Для начала ему нужно как следует освоиться в новой обстановке, в одной комнате, и лоток должен находиться именно в ней. Что касается дальнейшего знакомства с квартирой, то оно должно происходить постепенно. Так что лотки в первое время нужно устанавливать по всему пути следования котенка. Те лотки, к которым он будет утрачивать интерес, нужно будет убирать.
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