Как приучить котенка к лотку быстро и навсегда: пошаговая инструкция

Может получиться так, что малыш начнет упорно ходить в туалет мимо лотка. Переживать не стоит — необходимо будет собрать остатки его жизнедеятельности в совок или в кусочек туалетной бумаги и перенести в лоток. Важно помнить, что кошки ориентируются по запаху, и котенок сможет понять, куда именно ему следует ходить в туалет. Место, куда он сходил мимо лотка, нужно замыть, используя специальные препараты. Если малыш и дальше будет промахиваться, стоит перенести лоток туда, где котенок обычно ходит в туалет. Далее лоток можно будет постепенно передвигать туда, где он должен находиться.