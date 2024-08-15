Аппликатор Кузнецова: действительно ли так полезен коврик с шипами

Posted 15 августа, 10:59
Published 15 августа, 10:59
Modified 10 сентября, 05:39
Updated 10 сентября, 05:39
Исследований в отношении коврика с шипами проводилось не так уж много. И большая их часть касается аналогов аппликатора Кузнецова, а не самого этого приспособления. В частности, в ходе исследований выяснилось, что его регулярное использование существенно не повлияло на состояние здоровья участников экспериментов.
Пытаясь понять, полезен ли аппликатор Кузнецова, имеет смысл обратиться к пользе акупунктуры, на которой основан принцип действия этого аксессуара. В ее основе — точечный массаж, и он действительно имеет свои преимущества, к примеру помогает при сильных болях, в том числе в пояснице. Кроме того, акупунктура способствует повышению способности к движению, помогает при головной боли, если речь идет о мигрени.
В этой сфере тоже не проводилось исследований с более или менее убедительными результатами, так что утверждать, что аппликатор Кузнецова может навредить, также не приходится. Очевидно, что с шипами не должна контактировать кожа с повреждениями, а также со шрамами, большими родинками.
Поскольку нет информации ни о противопоказаниях, ни о возможных побочных эффектах от использования коврика, рекомендаций по его применению тоже быть не может.
Ответить на этот вопрос каждый должен сам. Можно обратиться к описаниям, которыми снабжаются представленные в продаже коврики с шипами. В частности, есть такие аксессуары, которые позиционируются как уникальные и предлагаются по соответствующей стоимости, однако убедительных подтверждений такой уникальности тоже нет.
Так что если вы готовы к экспериментам и не жалеете на них денег либо испытываете приятные ощущения при контакте с острыми поверхностями, то можете использовать аппликатор Кузнецова. Однако при наличии проблем со здоровьем, очевидно, стоит обратиться за профессиональной медицинской помощью, а коврик с шипами использовать только после получения лечения, но никак не вместо него.
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