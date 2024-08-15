Аппликатор Кузнецова: действительно ли так полезен коврик с шипами

Так что если вы готовы к экспериментам и не жалеете на них денег либо испытываете приятные ощущения при контакте с острыми поверхностями, то можете использовать аппликатор Кузнецова. Однако при наличии проблем со здоровьем, очевидно, стоит обратиться за профессиональной медицинской помощью, а коврик с шипами использовать только после получения лечения, но никак не вместо него.