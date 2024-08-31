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Posted 31 августа, 17:17

Published 31 августа, 17:17

Modified 10 сентября, 06:38

Updated 10 сентября, 06:38

Что приготовить из кольраби: топ-3 рецепта

Что приготовить из кольраби: топ-3 рецепта

31 августа 2024, 17:17
Фото: 1MI
Что приготовить из кольраби: топ-3 рецепта
О пользе кольраби многие знают, но как готовить этот овощ? Попробуйте приготовить вкусные и простые салаты по нашим рецептам!

Салат с кольраби, морковью и помидорами

Салат готовится быстро, для него требуются самые простые ингредиенты, которые, как правило, есть под рукой.

Вам потребуются:

  • кольраби — две штуки;
  • растительное масло — 50 мл;
  • помидоры черри — 200 г;
  • морковь — две штуки;
  • уксус яблочный — 40 мл;
  • горчица — одна столовая ложка.

Рецепт:

  • морковь и кольраби очистить и мелко натереть;
  • помидоры нарезать небольшими ломтиками;
  • овощи смешиваются, к ним добавляется зелень.

Для заправки необходимо смешать горчицу, уксус и растительное масло. Далее заправка добавляется в овощи, салат подается с зеленью.

Салат готовится быстро, для него требуются самые простые ингредиенты, которые, как правило, есть под рукойСалат готовится быстро, для него требуются самые простые ингредиенты, которые, как правило, есть под рукой
Салат готовится быстро, для него требуются самые простые ингредиенты, которые, как правило, есть под рукой. Фото: pxhere.com

Салат из кольраби со свеклой и яблоками

Еще один простой рецепт, по которому легко приготовить не только вкусный, но еще и полезный салат.

Вам потребуются:

  • кольраби — две штуки;
  • яблоки — две штуки;
  • свекла — полторы штуки;
  • уксус яблочный — 60 мл;
  • чеснок — один зубчик;
  • оливковое масло — 60 мл;
  • любой мягкий сыр — 150 г.

Рецепт:

  • кольраби, яблоки и свеклу очистить;
  • ингредиенты аккуратно нарезать и перемешать;
  • чеснок измельчить, к нему добавить оливковое масло и уксус.

Салат заправляется соусом перед подачей, необходимо добавить перец и соль по вкусу, а также нарезанный сыр.

Салат заправляется соусом перед подачей, необходимо добавить перец и соль по вкусу, а также нарезанный сыр.Салат заправляется соусом перед подачей, необходимо добавить перец и соль по вкусу, а также нарезанный сыр.
Салат заправляется соусом перед подачей, необходимо добавить перец и соль по вкусу, а также нарезанный сыр.. Фото: pxhere.com

Салат из кольраби с орехами

Этот салат отличается особым, пикантным вкусом, который наверняка оценят ваши гости и домочадцы.

Вам потребуются:

  • кольраби — одна штука;
  • морковь — две штуки;
  • оливковое масло — три столовые ложки;
  • лимон — половина;
  • кедровые орехи, соль, перец — по вкусу.

Рецепт:

  • кольраби и морковь натереть на крупной терке — можно использовать специальную терку, предназначенную для приготовления моркови по-корейски;
  • выжать сок лимона, к нему добавить масло;
  • ингредиенты посолить, заправить, все тщательно перемешать.

Перед подачей салат нужно посыпать орехами и зеленью.

Этот салат отличается особым, пикантным вкусом, который наверняка оценят ваши гости и домочадцыЭтот салат отличается особым, пикантным вкусом, который наверняка оценят ваши гости и домочадцы
Этот салат отличается особым, пикантным вкусом, который наверняка оценят ваши гости и домочадцы. Фото: pxhere.com
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#Здоровье#Еда#Рецепт
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