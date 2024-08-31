Что приготовить из кольраби: топ-3 рецепта

Posted 31 августа, 17:17
Published 31 августа, 17:17
Modified 10 сентября, 06:38
Updated 10 сентября, 06:38
Салат готовится быстро, для него требуются самые простые ингредиенты, которые, как правило, есть под рукой.
Вам потребуются:
Рецепт:
Для заправки необходимо смешать горчицу, уксус и растительное масло. Далее заправка добавляется в овощи, салат подается с зеленью.
Еще один простой рецепт, по которому легко приготовить не только вкусный, но еще и полезный салат.
Вам потребуются:
Рецепт:
Салат заправляется соусом перед подачей, необходимо добавить перец и соль по вкусу, а также нарезанный сыр.
Этот салат отличается особым, пикантным вкусом, который наверняка оценят ваши гости и домочадцы.
Вам потребуются:
Рецепт:
Перед подачей салат нужно посыпать орехами и зеленью.
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