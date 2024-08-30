newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 августа, 10:52

Published 30 августа, 10:52

Modified 10 сентября, 05:42

Updated 10 сентября, 05:42

У каждой домашней собаки должен быть поводок

Удобство или безопасность? Выбираем поводок для собаки

30 августа 2024, 10:52
Фото: Изображение Midjourney
У каждой домашней собаки должен быть поводок
У любой домашней собаки, какой бы послушной она ни была, среди амуниции непременно должен быть поводок. При покупке поводка обязательно следует учитывать размер и вес животного, его активность, воспитание и другие нюансы. Как выбрать идеальный поводок для вашей собаки, — читайте в статье.

Основные правила выбора поводка для собаки

Поводок необходимо выбирать строго в соответствии с размером и весом собаки. Так, овчарке или золотистому ретриверу не подойдет тонкий гламурный поводок, а той-терьер не сможет гулять на поводке для крупных собак, который будет для него слишком тяжелым. На каждом изделии обычно указывается примерный вес собаки, для которого оно предназначено, — ориентируйтесь первым делом на этот показатель.

Поводок нужно выбирать в зависимости от веса и размера собакиПоводок нужно выбирать в зависимости от веса и размера собаки
Поводок нужно выбирать в зависимости от веса и размера собаки. Фото: Изображение Midjourney

Кроме того, необходимо точно представлять, для чего именно вам нужен этот предмет собачьей амуниции. Будете ли вы использовать его для прогулок с собакой, перевозки животного в автомобиле или для занятий с кинологом? А может быть, вы собираетесь самостоятельно отрабатывать команды или брать с собой питомца, когда занимаетесь бегом? Не покупайте вещь, которая первой бросится вам в глаза на прилавке зоомагазина, потому что именно от вашей конечной цели зависят вид и длина поводка.

В любом случае не стоит ограничиваться приобретением одного поводка. Во-первых, следует иметь дома запасной поводок — на случай, если основной придет в негодность, а во-вторых, лучше приобрести несколько разных поводков на разные случаи жизни.

На сворке можно выгуливать сразу нескольких собакНа сворке можно выгуливать сразу нескольких собак
На сворке можно выгуливать сразу нескольких собак. Фото: Изображение Midjourney

Какие бывают поводки

Если говорить о материале, то собачьи поводки обычно делают из брезента, нейлона, натуральной кожи и металла (цепь). Оптимальным вариантом считаются брезентовый и нейлоновый поводки, так как они обладают высокой прочностью, не издают шума (если сравнивать с цепью) и не деформируются при попадании на них влаги.

Как правило, поводки имеют длину от 3 до 10 метров, в других размерах они встречаются реже. Для прогулок лучше выбирать поводок не короче 5 метров, чтобы дать собаке свободу передвижения, а 3-метровый поводок подойдет для похода к ветеринару или движения собаки рядом с хозяином в многолюдном месте.

Кроме того, в продаже встречаются поводки специального назначения. В их числе:

  • поводок-перестежка — имеет два карабина на разных концах и несколько колец, что повышает его функциональность. Кроме того, на нем можно одновременно выгуливать двух собак;
  • водилка — сильно укороченный поводок, предназначенный для надежного удержания крупной или средней по размеру собаки рядом с хозяином. Такой поводок следует использовать в отдельных ситуациях, а для обычных прогулок он не подойдет;
  • сворка — приспособление, крепящееся к обычному поводку и позволяющее выгуливать сразу нескольких животных;
  • поводок с автомобильным адаптером — короткий поводок, на одном конце которого карабин для пристегивания собаки, а на другом — крепление как на ремне безопасности. Такой поводок имеет также систему «антирывок», которая защитит питомца от травм в случае резкого торможения авто;
  • поводок с системой «антирывок» — отдельный поводок с такой же системой, как и на поводке с автоадаптером. Вставка из растягивающейся по длине резинки поглощает воздействие от резкого рывка собаки.
Для поездок в общественном транспорте используйте короткий поводокДля поездок в общественном транспорте используйте короткий поводок
Для поездок в общественном транспорте используйте короткий поводок. Фото: Изображение Midjourney

Обычный поводок или рулетка?

Наряду с обычными поводками у владельцев собак сегодня популярна рулетка — поводок с тросом или лентой, который автоматически меняет длину и может быть зафиксирован нажатием кнопки. Бесспорно, рулетка очень удобна в ненастную погоду — когда обычный поводок очень быстро намокает и покрывается грязью, рулетка позволяет рукам владельца собаки оставаться чистыми. Однако в использовании рулетки есть ряд нюансов.

В частности, кинологи не рекомендуют приобретать рулетку для собаки, которая не умеет ходить рядом по команде и резко дергает поводок, — это чревато возможным получением травм для хозяина животного. Кроме того, если при сильном и внезапном рывке питомца хозяин не удержит рулетку, то, когда лента или трос начнет скручиваться, корпус рулетки может сильно ударить по собаке и напугать ее, а то и причинить боль животному. К тому же тонкая лента рулетки, случайно обмотавшись вокруг пальцев человека или лап собаки, способна серьезно травмировать их.

И наконец, в случае с рулеткой сложнее своевременно заметить износ скрытого в корпусе поводка и принять меры к замене амуниции, что чревато внезапным выходом рулетки из строя и побегу питомца.

Читайте также:
Яблочный Спас — 2024: обычаи, приметы, праздничные блюдаМедовый Спас — 2024: традиции, приметы, угощениеЛарису Долину развели мошенники из Украины: сама отдала им 180 миллионов
#Ольга Питиримова#Общество#Собака#Животные#Все материалы авторов#Питомцы
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика