Удобство или безопасность? Выбираем поводок для собаки

Posted 30 августа, 10:52
Published 30 августа, 10:52
Modified 10 сентября, 05:42
Updated 10 сентября, 05:42
Поводок необходимо выбирать строго в соответствии с размером и весом собаки. Так, овчарке или золотистому ретриверу не подойдет тонкий гламурный поводок, а той-терьер не сможет гулять на поводке для крупных собак, который будет для него слишком тяжелым. На каждом изделии обычно указывается примерный вес собаки, для которого оно предназначено, — ориентируйтесь первым делом на этот показатель.
Кроме того, необходимо точно представлять, для чего именно вам нужен этот предмет собачьей амуниции. Будете ли вы использовать его для прогулок с собакой, перевозки животного в автомобиле или для занятий с кинологом? А может быть, вы собираетесь самостоятельно отрабатывать команды или брать с собой питомца, когда занимаетесь бегом? Не покупайте вещь, которая первой бросится вам в глаза на прилавке зоомагазина, потому что именно от вашей конечной цели зависят вид и длина поводка.
В любом случае не стоит ограничиваться приобретением одного поводка. Во-первых, следует иметь дома запасной поводок — на случай, если основной придет в негодность, а во-вторых, лучше приобрести несколько разных поводков на разные случаи жизни.
Если говорить о материале, то собачьи поводки обычно делают из брезента, нейлона, натуральной кожи и металла (цепь). Оптимальным вариантом считаются брезентовый и нейлоновый поводки, так как они обладают высокой прочностью, не издают шума (если сравнивать с цепью) и не деформируются при попадании на них влаги.
Как правило, поводки имеют длину от 3 до 10 метров, в других размерах они встречаются реже. Для прогулок лучше выбирать поводок не короче 5 метров, чтобы дать собаке свободу передвижения, а 3-метровый поводок подойдет для похода к ветеринару или движения собаки рядом с хозяином в многолюдном месте.
Кроме того, в продаже встречаются поводки специального назначения. В их числе:
Наряду с обычными поводками у владельцев собак сегодня популярна рулетка — поводок с тросом или лентой, который автоматически меняет длину и может быть зафиксирован нажатием кнопки. Бесспорно, рулетка очень удобна в ненастную погоду — когда обычный поводок очень быстро намокает и покрывается грязью, рулетка позволяет рукам владельца собаки оставаться чистыми. Однако в использовании рулетки есть ряд нюансов.
В частности, кинологи не рекомендуют приобретать рулетку для собаки, которая не умеет ходить рядом по команде и резко дергает поводок, — это чревато возможным получением травм для хозяина животного. Кроме того, если при сильном и внезапном рывке питомца хозяин не удержит рулетку, то, когда лента или трос начнет скручиваться, корпус рулетки может сильно ударить по собаке и напугать ее, а то и причинить боль животному. К тому же тонкая лента рулетки, случайно обмотавшись вокруг пальцев человека или лап собаки, способна серьезно травмировать их.
И наконец, в случае с рулеткой сложнее своевременно заметить износ скрытого в корпусе поводка и принять меры к замене амуниции, что чревато внезапным выходом рулетки из строя и побегу питомца.
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