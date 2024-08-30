Удобство или безопасность? Выбираем поводок для собаки

Кроме того, необходимо точно представлять, для чего именно вам нужен этот предмет собачьей амуниции. Будете ли вы использовать его для прогулок с собакой, перевозки животного в автомобиле или для занятий с кинологом? А может быть, вы собираетесь самостоятельно отрабатывать команды или брать с собой питомца, когда занимаетесь бегом? Не покупайте вещь, которая первой бросится вам в глаза на прилавке зоомагазина, потому что именно от вашей конечной цели зависят вид и длина поводка.