Яблочный Спас — 2024: обычаи, приметы, праздничные блюда

Posted 16 августа, 09:45
Published 16 августа, 09:45
Modified 10 сентября, 05:46
Updated 10 сентября, 05:46
19 августа православные христиане отмечают большой религиозный праздник Преображения Господня. Согласно библейскому писанию, в этот день Иисус явился трем апостолам в качестве Сына Божьего — произошло это на горе Фавор. Полное название праздника Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В народе праздник стали со временем называть Яблочным Спасом, так как именно в это время поспевали яблоки, собирали их урожай, заготавливали впрок.
На Руси было принято освящать яблоки, а уже потом ставить их на стол или готовить из них угощение. Хозяйки варили яблочное варенье, пекли постную выпечку, а также мочили, запекали, варили. Яблоки в этот день раздавали нищим и страждущим, помогали тем, кто нуждается. Считалось, что в день Преображения каждый человек может преобразиться, начать новую жизнь без грехов. Вечером семья собиралась за столом, ела постную пищу. На столе в этот день разрешались рыба и сладости из яблок.
Сегодня в Яблочный Спас, как и в старину, во всех церквях проводятся праздничные богослужения: прихожане идут помолиться и выстоять службу.
Количество яблок можно взять по желанию, главное — плоды должны быть сладкими и достаточно крупными. Тщательно вымойте их, высушите и срежьте верхушки. Ложкой аккуратно выньте сердцевину яблока и мякоть, но не усердствуйте, стенки должны остаться толстыми, мясистыми.
Для начинки смешать в миске 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. муки, щепотку соли, корицу и 100–150 граммов орехов, заранее измельченных в блендере. Все тщательно перемешать и начинить этой смесью яблоки. Влить в каждое яблоко по 1 ст. л. воды и положить сверху небольшой кусочек сливочного масла, закрыть верхушками, которые срезали в начале. Яблоки выпекать в смазанной маслом форме в течение 30 минут в хорошо разогретой духовке.
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