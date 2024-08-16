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Posted 16 августа, 09:45

Published 16 августа, 09:45

Modified 10 сентября, 05:46

Updated 10 сентября, 05:46

Яблочный Спас

Яблочный Спас — 2024: обычаи, приметы, праздничные блюда

16 августа 2024, 09:45
Фото: Изображение Midjourney
Яблочный Спас
Яблочный Спас имеет постоянную дату празднования — 19 августа. Его отмечают через 5 дней после Медового Спаса, прямо в разгар Успенского поста. Расскажем об истории праздника и его главных обычаях.

Двойной праздник

19 августа православные христиане отмечают большой религиозный праздник Преображения Господня. Согласно библейскому писанию, в этот день Иисус явился трем апостолам в качестве Сына Божьего — произошло это на горе Фавор. Полное название праздника Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В народе праздник стали со временем называть Яблочным Спасом, так как именно в это время поспевали яблоки, собирали их урожай, заготавливали впрок.

Традиции Яблочного Спаса

На Руси было принято освящать яблоки, а уже потом ставить их на стол или готовить из них угощение. Хозяйки варили яблочное варенье, пекли постную выпечку, а также мочили, запекали, варили. Яблоки в этот день раздавали нищим и страждущим, помогали тем, кто нуждается. Считалось, что в день Преображения каждый человек может преобразиться, начать новую жизнь без грехов. Вечером семья собиралась за столом, ела постную пищу. На столе в этот день разрешались рыба и сладости из яблок.

Сегодня в Яблочный Спас, как и в старину, во всех церквях проводятся праздничные богослужения: прихожане идут помолиться и выстоять службу.

Сбор урожая яблок на РусиСбор урожая яблок на Руси
Сбор урожая яблок на Руси. Фото: Изображение Midjourney

Приметы на Яблочный Спас

  • Каким будет день на Яблочный Спас, такой будет и осень. Если день ясный, то осень будет сухой, если дождливый — то мокрой.
  • Если в этот день дует сильный ветер, то зиму ждать суровую.
  • Листья на деревьях пожелтели — надвигаются холода.
Праздничный десерт — запеченные яблокиПраздничный десерт — запеченные яблоки
Праздничный десерт — запеченные яблоки. Фото: Изображение Midjourney

Яблоки, запеченные с орехами и корицей

Количество яблок можно взять по желанию, главное — плоды должны быть сладкими и достаточно крупными. Тщательно вымойте их, высушите и срежьте верхушки. Ложкой аккуратно выньте сердцевину яблока и мякоть, но не усердствуйте, стенки должны остаться толстыми, мясистыми.

Для начинки смешать в миске 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. муки, щепотку соли, корицу и 100–150 граммов орехов, заранее измельченных в блендере. Все тщательно перемешать и начинить этой смесью яблоки. Влить в каждое яблоко по 1 ст. л. воды и положить сверху небольшой кусочек сливочного масла, закрыть верхушками, которые срезали в начале. Яблоки выпекать в смазанной маслом форме в течение 30 минут в хорошо разогретой духовке.

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#Алла Хан#Общество#Еда#Праздники#Все материалы авторов
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