Яблочный Спас — 2024: обычаи, приметы, праздничные блюда

На Руси было принято освящать яблоки, а уже потом ставить их на стол или готовить из них угощение. Хозяйки варили яблочное варенье, пекли постную выпечку, а также мочили, запекали, варили. Яблоки в этот день раздавали нищим и страждущим, помогали тем, кто нуждается. Считалось, что в день Преображения каждый человек может преобразиться, начать новую жизнь без грехов. Вечером семья собиралась за столом, ела постную пищу. На столе в этот день разрешались рыба и сладости из яблок.