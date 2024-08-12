Как проверить арбузы на нитраты в домашних условиях?

Posted 12 августа, 07:37
Published 12 августа, 07:37
Modified 10 сентября, 05:21
Updated 10 сентября, 05:21
Специалисты Роспотребнадзора советуют выбирать арбуз по следующим внешним признакам.
Даже если вы принесли домой спелый арбуз, это не означает, что в нем нет избытка удобрений. Для начала осмотрим мякоть арбуза. Она должна быть умеренно красного или розового цвета, место среза искрится крупинками. Насторожить должен неестественный ярко-красный цвет, граничащий с малиновым, а также большое количество толстых желтоватых прожилок — это признаки ягоды с нитратами.
Теперь проведем небольшой эксперимент. Кладем кусочек арбузной мякоти в стакан с водой и ждем. Если спустя некоторое время вода довольно сильно окрасилась в красный цвет, значит, в арбузе много нитратов. Если же вода практически не изменила цвет, а сама мякоть не распалась, а осталась цельной, значит, арбуз натуральный.
Заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», врач-диетолог Екатерина Бурляева отмечает: бояться нитратов не стоит — опасаться надо их избытка.
«Нитраты (соли азотной кислоты) присутствуют в продуктах растительного происхождения, так как растения используют азот для построения клеток. Они становятся вредны, только если превышают допустимую норму. Для арбуза норма содержания нитратов — 60 мг на килограмм продукта», — говорит специалист.
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