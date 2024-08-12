Как проверить арбузы на нитраты в домашних условиях?

Даже если вы принесли домой спелый арбуз, это не означает, что в нем нет избытка удобрений. Для начала осмотрим мякоть арбуза. Она должна быть умеренно красного или розового цвета, место среза искрится крупинками. Насторожить должен неестественный ярко-красный цвет, граничащий с малиновым, а также большое количество толстых желтоватых прожилок — это признаки ягоды с нитратами.