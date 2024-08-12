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Posted 12 августа, 07:37

Published 12 августа, 07:37

Modified 10 сентября, 05:21

Updated 10 сентября, 05:21

Сезон арбузов в России стартовал в начале августа

Как проверить арбузы на нитраты в домашних условиях?

12 августа 2024, 07:37
Фото: 1MI
Сезон арбузов в России стартовал в начале августа
В сезон арбузов не обходится без отравлений. Причиной их, как правило, становится некачественный продукт, содержащий нитраты в повышенном количестве. Как же обезопасить себя и выбрать натуральную ягоду, которая порадует вкусом и принесет пользу, а не нанесет вред?

Как понять, что перед вами спелый арбуз?

Специалисты Роспотребнадзора советуют выбирать арбуз по следующим внешним признакам.

  • Твердая кожура от светло- до темно-зеленого цвета (зависит от сорта), ее поверхность гладкая и немного блестит.
  • Плодоножка у спелого арбуза сухая, желтая.
  • Если слегка ударить плод ладонью, он слегка завибрирует.
  • Также можно постучать по арбузу пальцем, получившийся звук должен быть не глухим, а четким и звонким.
  • Если позволяют силы, можно сжать арбуз, приложив к нему ухо. Спелая ягода издаст слабый хруст.
Даже если вы принесли домой спелый арбуз, это не означает, что в нем нет избытка удобренийДаже если вы принесли домой спелый арбуз, это не означает, что в нем нет избытка удобрений
Даже если вы принесли домой спелый арбуз, это не означает, что в нем нет избытка удобрений. Фото: Изображение Midjourney

Как проверить арбуз на химикаты дома?

Даже если вы принесли домой спелый арбуз, это не означает, что в нем нет избытка удобрений. Для начала осмотрим мякоть арбуза. Она должна быть умеренно красного или розового цвета, место среза искрится крупинками. Насторожить должен неестественный ярко-красный цвет, граничащий с малиновым, а также большое количество толстых желтоватых прожилок — это признаки ягоды с нитратами.

Теперь проведем небольшой эксперимент. Кладем кусочек арбузной мякоти в стакан с водой и ждем. Если спустя некоторое время вода довольно сильно окрасилась в красный цвет, значит, в арбузе много нитратов. Если же вода практически не изменила цвет, а сама мякоть не распалась, а осталась цельной, значит, арбуз натуральный.

Где источник нитратов в арбузе?

Заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», врач-диетолог Екатерина Бурляева отмечает: бояться нитратов не стоит — опасаться надо их избытка.

«Нитраты (соли азотной кислоты) присутствуют в продуктах растительного происхождения, так как растения используют азот для построения клеток. Они становятся вредны, только если превышают допустимую норму. Для арбуза норма содержания нитратов — 60 мг на килограмм продукта», — говорит специалист.
#Алла Хан#Общество#Здоровье#Еда#Все материалы авторов
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