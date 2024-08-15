Медовый Спас — 2024: традиции, приметы, угощение

Медовый Спас еще принято называть Мокрым Спасом или Спасом на воде, так как в этот день отмечается праздник Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня. В старину частичкой креста, на котором распяли Иисуса, освящали местные реки, озера и другие водоемы, чтобы изгнать болезни. Поэтому одной из традиций этого праздника считается купание, после которого окунаться в воду уже нельзя — наступает холодный сезон.