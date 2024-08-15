Медовый Спас — 2024: традиции, приметы, угощение

Posted 15 августа, 04:57
Published 15 августа, 04:57
Modified 10 сентября, 05:35
Updated 10 сентября, 05:35
Название «Спас» в старину могло быть вариацией слова «запас». Именно август был порой сбора урожая: крестьяне запасали на зиму яблоки, мед, орехи. Отсюда и пошли наименования: Медовый Спас, Яблочный Спас и Ореховый Спас.
Медовый Спас еще принято называть Мокрым Спасом или Спасом на воде, так как в этот день отмечается праздник Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня. В старину частичкой креста, на котором распяли Иисуса, освящали местные реки, озера и другие водоемы, чтобы изгнать болезни. Поэтому одной из традиций этого праздника считается купание, после которого окунаться в воду уже нельзя — наступает холодный сезон.
Еще одно название Медового Спаса — Макавей, так как на дату 14 августа приходится день памяти этих христианских мучеников. Потом в народе стали ассоциировать Макавей с маком, который как раз начинали собирать.
На Медовый Спас все работы в поле отменялись, крестьяне собирали мед в пасеках, освящали его в церкви, готовили из него постную выпечку, политую медом. Ходили купаться в местные водоемы, чтобы очиститься от грехов и хворей. Вечером собирались за общим столом, ели постную еду. В наши дни верующие пекут выпечку с медом, угощают друзей, соседей, можно сделать медовуху, медовый сбитень.
На десерт после ужина можно подать медовую коврижку, которая готовится быстро и легко.
В разогретый сотейник насыпьте 2 ст. л. сахара. Как только он станет жидким, добавьте 2 ст. л. воды. Дождитесь закипания и влейте 200 г меда. Доведите смесь до однородности, непрерывно помешивая, после чего немного остудите. В чашку разбейте 1 яйцо, добавьте теплую медовую смесь, 5-6 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы, щепотку соды, 2 стакана муки. Замесите тесто. Распределите его по противню, смазанному маслом, выпекайте 20 минут при температуре 180 градусов. При подаче нарежьте на кусочки и посыпьте сахарной пудрой.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14