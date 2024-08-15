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Posted 15 августа, 04:57

Published 15 августа, 04:57

Modified 10 сентября, 05:35

Updated 10 сентября, 05:35

Медовый Спас

Медовый Спас — 2024: традиции, приметы, угощение

15 августа 2024, 04:57
Фото: Изображение Midjourney
Медовый Спас
Медовый Спас — самый первый из трех церковных праздников, именуемых Спасами. Он ежегодно отмечается 14 августа и знаменует начало Успенского поста. В старину люди освящали в церкви мед, готовили из него угощение, отменяли работы. Как же отмечают праздник сейчас?

Почему Спас назвали Спасом и другие названия праздника

Название «Спас» в старину могло быть вариацией слова «запас». Именно август был порой сбора урожая: крестьяне запасали на зиму яблоки, мед, орехи. Отсюда и пошли наименования: Медовый Спас, Яблочный Спас и Ореховый Спас.

Медовый Спас еще принято называть Мокрым Спасом или Спасом на воде, так как в этот день отмечается праздник Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня. В старину частичкой креста, на котором распяли Иисуса, освящали местные реки, озера и другие водоемы, чтобы изгнать болезни. Поэтому одной из традиций этого праздника считается купание, после которого окунаться в воду уже нельзя — наступает холодный сезон.

Еще одно название Медового Спаса — Макавей, так как на дату 14 августа приходится день памяти этих христианских мучеников. Потом в народе стали ассоциировать Макавей с маком, который как раз начинали собирать.

На Медовый Спас крестьяне собирали мед с пасекиНа Медовый Спас крестьяне собирали мед с пасеки
На Медовый Спас крестьяне собирали мед с пасеки. Фото: Изображение Midjourney

Традиции праздника

На Медовый Спас все работы в поле отменялись, крестьяне собирали мед в пасеках, освящали его в церкви, готовили из него постную выпечку, политую медом. Ходили купаться в местные водоемы, чтобы очиститься от грехов и хворей. Вечером собирались за общим столом, ели постную еду. В наши дни верующие пекут выпечку с медом, угощают друзей, соседей, можно сделать медовуху, медовый сбитень.

Приметы на Медовый Спас

  • Ласточки и стрижи улетают на юг — ночи станут холоднее.
  • Погода в этот день говорит о том, каким будет следующий год: если идет дождь — к холоду, жара — к теплу, соответственно.
  • Если розы начинают отцветать, то и лето заканчивается.
Коврижка порадует и взрослых, и детейКоврижка порадует и взрослых, и детей
Коврижка порадует и взрослых, и детей. Фото: Изображение Midjourney

Угощение на Медовый Спас

На десерт после ужина можно подать медовую коврижку, которая готовится быстро и легко.

В разогретый сотейник насыпьте 2 ст. л. сахара. Как только он станет жидким, добавьте 2 ст. л. воды. Дождитесь закипания и влейте 200 г меда. Доведите смесь до однородности, непрерывно помешивая, после чего немного остудите. В чашку разбейте 1 яйцо, добавьте теплую медовую смесь, 5-6 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы, щепотку соды, 2 стакана муки. Замесите тесто. Распределите его по противню, смазанному маслом, выпекайте 20 минут при температуре 180 градусов. При подаче нарежьте на кусочки и посыпьте сахарной пудрой.

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