Эксперты назвали черный чай лучшим напитком для защиты сердца

Исследования показали, что полезные для здоровья полифенолы в чайных листьях обладают целым рядом преимуществ. В частности, они действуют как антиоксиданты, очищая кровь от вредных молекул, предотвращая повреждение клеток, а также улучшая обмен веществ и значительно снижая стресс. По некоторым данным, этот напиток также снижает риск развития диабета 2 типа и некоторых видов рака, а также способствует снижению веса.