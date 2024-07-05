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Posted 5 июля, 17:21

Published 5 июля, 17:21

Modified 10 сентября, 03:33

Updated 10 сентября, 03:33

Эксперты назвали черный чай лучшим напитком для защиты сердца

Эксперты назвали черный чай лучшим напитком для защиты сердца

5 июля 2024, 17:21
Фото: 1MI
Эксперты утверждают, что употребление чая на протяжении десятилетий является лучшим средством защиты сердца. Из шести популярных напитков, включая кофе, алкоголь, газировку, энергетические напитки и фруктовый сок, чай оказался лидером по своей пользе для здоровья.

Анализ, проведенный австралийскими учеными, показал, что у взрослых, которые длительное время потребляют чай, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 19% ниже среднего. Об этом пишет The Sun.

Кофе также снижает риск сердечных заболеваний, но только у мужчин, тогда как газированные напитки и алкоголь увеличивают опасность в этом отношении.

Диетолог Кэрри Ракстон подчеркнула: «Результаты этого исследования показывают, что чай является лучшим средством защиты нашего сердца».

В исследовании, опубликованном в журнале Current Developments in Nutrition, был проведен обзор 20 предыдущих исследований связи между сердечными заболеваниями и длительным употреблением популярных напитков. Чай оказался единственным напитком, который оказал стабильное положительное влияние на здоровье представителей обоих полов.

Исследования показали, что полезные для здоровья полифенолы в чайных листьях обладают целым рядом преимуществ. В частности, они действуют как антиоксиданты, очищая кровь от вредных молекул, предотвращая повреждение клеток, а также улучшая обмен веществ и значительно снижая стресс. По некоторым данным, этот напиток также снижает риск развития диабета 2 типа и некоторых видов рака, а также способствует снижению веса.

«Обнаружено, что каждая дополнительная кружка чая в день снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на четыре процента. Это доказывает пользу от формирования долгосрочной привычки пить чай с раннего взрослого возраста или даже с детства», — подытожила Ракстон.

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#Марина Колодкина#Общество#Здоровье#Еда#Все материалы авторов
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