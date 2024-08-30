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Posted 30 августа, 07:11

Published 30 августа, 07:11

Modified 10 сентября, 05:41

Updated 10 сентября, 05:41

Проверьте свой холодильник: эти продукты могут вызвать рак

Смертельная опасность в вашем холодильнике: эти продукты могут вызвать рак

30 августа 2024, 07:11
Фото: 1MI
Проверьте свой холодильник: эти продукты могут вызвать рак
Проверьте, нет ли в вашем холодильнике этих продуктов — они могут вызвать рак!

Опасные продукты: мнение онколога

Александр Серяков, профессор-онколог, д. м. н., считает наиболее полезной средиземноморскую диету. Ее основу составляют орехи, оливковое масло, а также рыба. А вот что касается опасных продуктов, способных вызвать рак, то к их числу медик относит копчености. Он объясняет: все дело в обработке, ведь дым, который попадает на мясо или рыбу, содержит в себе канцерогены.

Серяков советует исключить из рациона сосиски, колбасу, фарш и другие продукты, приготовленные из переработанного мяса. С осторожностью онколог советует употреблять в пищу баранину, свинину и другое красное мясо, в том числе если оно проходило обработку при высокой температуре.

Серяков советует исключить из рациона сосиски, колбасу, фарш и другие продукты, приготовленные из переработанного мясаСеряков советует исключить из рациона сосиски, колбасу, фарш и другие продукты, приготовленные из переработанного мяса
Серяков советует исключить из рациона сосиски, колбасу, фарш и другие продукты, приготовленные из переработанного мяса. Фото: 1MI
«Рекомендую сократить употребление сладкой газировки, консервов, а также вафлей, печенья, маргарина», — перечисляет Серяков, добавляя, что исключить из рациона также желательно майонез, попкорн и чипсы.
Рекомендуется сократить употребление сладкой газировки, консервов, вафлей, печенья, маргарина, и исключить майонез, попкорн и чипсыРекомендуется сократить употребление сладкой газировки, консервов, вафлей, печенья, маргарина, и исключить майонез, попкорн и чипсы
Рекомендуется сократить употребление сладкой газировки, консервов, вафлей, печенья, маргарина, и исключить майонез, попкорн и чипсы. Фото: 1MI

Каких продуктов нужно избегать

По мнению Александра Серякова, стоит исключить из рациона продукты, в которых есть синтетические ароматизаторы, красители и заменители сахара.

Что касается алкоголя, то наиболее опасны дешевые напитки, в которых в большом количестве содержатся синтетические добавки и консерванты. Впрочем, даже элитный алкоголь медик советует употреблять крайне умеренно, поскольку он может обусловить появление рака печени, молочной железы, пищевода и кишечника.

Даже элитный алкоголь медик советует употреблять крайне умеренно, поскольку он может обусловить появление ракаДаже элитный алкоголь медик советует употреблять крайне умеренно, поскольку он может обусловить появление рака
Даже элитный алкоголь медик советует употреблять крайне умеренно, поскольку он может обусловить появление рака. Фото: 1MI

Молочные продукты тоже могут быть опасны. В качестве аргумента Александр Серяков приводит результаты ряда проведенных исследований, согласно которым они также могут обусловить появление онкологических заболеваний. Впрочем, медик отмечает, что этот вопрос пока еще обсуждается в медицинском сообществе, и к единому мнению не пришли.

Молочные продукты могут обусловить появление онкологических заболеванийМолочные продукты могут обусловить появление онкологических заболеваний
Молочные продукты могут обусловить появление онкологических заболеваний. Фото: 1MI
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