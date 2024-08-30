Смертельная опасность в вашем холодильнике: эти продукты могут вызвать рак

Александр Серяков, профессор-онколог, д. м. н., считает наиболее полезной средиземноморскую диету. Ее основу составляют орехи, оливковое масло, а также рыба. А вот что касается опасных продуктов, способных вызвать рак, то к их числу медик относит копчености. Он объясняет: все дело в обработке, ведь дым, который попадает на мясо или рыбу, содержит в себе канцерогены.