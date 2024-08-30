Смертельная опасность в вашем холодильнике: эти продукты могут вызвать рак

Posted 30 августа, 07:11
Published 30 августа, 07:11
Modified 10 сентября, 05:41
Updated 10 сентября, 05:41
Александр Серяков, профессор-онколог, д. м. н., считает наиболее полезной средиземноморскую диету. Ее основу составляют орехи, оливковое масло, а также рыба. А вот что касается опасных продуктов, способных вызвать рак, то к их числу медик относит копчености. Он объясняет: все дело в обработке, ведь дым, который попадает на мясо или рыбу, содержит в себе канцерогены.
Серяков советует исключить из рациона сосиски, колбасу, фарш и другие продукты, приготовленные из переработанного мяса. С осторожностью онколог советует употреблять в пищу баранину, свинину и другое красное мясо, в том числе если оно проходило обработку при высокой температуре.
«Рекомендую сократить употребление сладкой газировки, консервов, а также вафлей, печенья, маргарина», — перечисляет Серяков, добавляя, что исключить из рациона также желательно майонез, попкорн и чипсы.
По мнению Александра Серякова, стоит исключить из рациона продукты, в которых есть синтетические ароматизаторы, красители и заменители сахара.
Что касается алкоголя, то наиболее опасны дешевые напитки, в которых в большом количестве содержатся синтетические добавки и консерванты. Впрочем, даже элитный алкоголь медик советует употреблять крайне умеренно, поскольку он может обусловить появление рака печени, молочной железы, пищевода и кишечника.
Молочные продукты тоже могут быть опасны. В качестве аргумента Александр Серяков приводит результаты ряда проведенных исследований, согласно которым они также могут обусловить появление онкологических заболеваний. Впрочем, медик отмечает, что этот вопрос пока еще обсуждается в медицинском сообществе, и к единому мнению не пришли.
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