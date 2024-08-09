Почему люди травятся арбузами — есть смертельные случаи

Но некоторые недобросовестные производители не придерживаются технологий и добавляют слишком много удобрений. Нитраты скапливаются в плодах, а при длительном хранении преобразуются в нитриты. Арбузы с нитритами могут вызвать кишечные расстройства, тяжелые отравления, аллергические реакции и даже нарушения обмена веществ.