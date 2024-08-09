Почему люди травятся арбузами — есть смертельные случаи

Posted 9 августа, 06:24
Published 9 августа, 06:24
Modified 10 сентября, 05:18
Updated 10 сентября, 05:18
В прошлом году в Москве умерла 47-летняя женщина, поев купленный в палатке арбуз, а в Кемеровской области скончался мальчик, отравившись ягодой. Такие случаи происходят в России каждый год.
Чаще всего отравления арбузом происходят из-за большого количества нитратов. Они образуются в плодах из-за азотных удобрений, которые используются при их выращивании. Если нитраты применяются в небольшом количестве, то они абсолютно безвредны.
Но некоторые недобросовестные производители не придерживаются технологий и добавляют слишком много удобрений. Нитраты скапливаются в плодах, а при длительном хранении преобразуются в нитриты. Арбузы с нитритами могут вызвать кишечные расстройства, тяжелые отравления, аллергические реакции и даже нарушения обмена веществ.
Как уберечься:
Арбуз может быть и не накачан нитратами, но отравиться можно из-за нарушений правил хранения. Например, арбуз может испортится от перегрева на солнце, а в треснувший плод могут попасть микробы.
Как уберечься:
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