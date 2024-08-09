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Posted 9 августа, 06:24

Published 9 августа, 06:24

Modified 10 сентября, 05:18

Updated 10 сентября, 05:18

Почему люди травятся арбузами — есть смертельные случаи

Почему люди травятся арбузами — есть смертельные случаи

9 августа 2024, 06:24
Фото: Изображение Midjourney
Почему люди травятся арбузами — есть смертельные случаи
Каждый год в России фиксируются случаи сильного отравления арбузами. Некоторые из них со смертельным исходом. Почему это происходит и опасно ли есть арбузы?

В прошлом году в Москве умерла 47-летняя женщина, поев купленный в палатке арбуз, а в Кемеровской области скончался мальчик, отравившись ягодой. Такие случаи происходят в России каждый год.

  • Но эксперты уверяют — отравиться самим арбузом невозможно. Дело во вредоносных веществах, которые попадают в арбуз.
Отравиться самим арбузом невозможно, дело во вредоносных веществах, которые попадают в арбузОтравиться самим арбузом невозможно, дело во вредоносных веществах, которые попадают в арбуз
Отравиться самим арбузом невозможно, дело во вредоносных веществах, которые попадают в арбуз. Фото: Изображение Midjourney

Причина первая

Чаще всего отравления арбузом происходят из-за большого количества нитратов. Они образуются в плодах из-за азотных удобрений, которые используются при их выращивании. Если нитраты применяются в небольшом количестве, то они абсолютно безвредны.

Но некоторые недобросовестные производители не придерживаются технологий и добавляют слишком много удобрений. Нитраты скапливаются в плодах, а при длительном хранении преобразуются в нитриты. Арбузы с нитритами могут вызвать кишечные расстройства, тяжелые отравления, аллергические реакции и даже нарушения обмена веществ.

Как уберечься:

  1. Ешьте арбузы только в сезон: август–сентябрь.
  2. Не догрызайте арбузы до корочки — именно возле корки скапливаются нитраты.
  3. Большое содержание нитратов можно заметить, если разрезать арбуз: много светлых прожилок (желтых, белых), сильно красная мякоть (отдающая в «синеву»). Сразу выбрасывайте такой плод!
Арбузы с нитритами могут вызвать кишечные расстройства, тяжелые отравления, аллергические реакции и даже нарушения обмена веществАрбузы с нитритами могут вызвать кишечные расстройства, тяжелые отравления, аллергические реакции и даже нарушения обмена веществ
Арбузы с нитритами могут вызвать кишечные расстройства, тяжелые отравления, аллергические реакции и даже нарушения обмена веществ. Фото: Изображение Midjourney

Причина вторая

Арбуз может быть и не накачан нитратами, но отравиться можно из-за нарушений правил хранения. Например, арбуз может испортится от перегрева на солнце, а в треснувший плод могут попасть микробы.

Как уберечься:

  1. Покупайте только целые плоды. Разрезанные и накрытые пищевой пленкой — покупать нельзя.
  2. Не берите арбузы с точек возле трасс. Арбузы впитывают тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомашин.
  3. Перед употреблением тщательно мойте плод под проточной водой.
#Екатерина Непомнящая#Здоровье#Еда#Все материалы авторов#Арбуз
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