Как проверить на нитраты овощи и фрукты, не отходя от прилавка: 5 лайфхаков

Posted 14 августа, 04:40
Published 14 августа, 04:40
Modified 10 сентября, 05:32
Updated 10 сентября, 05:32
Оказывается, можно. Берем мастер-класс у специалиста. О том, как правильно выбрать овощи и фрукты, рассказывает доцент кафедры биотехнологии Московского государственного университета пищевых производств Георгий Суслянок.
Прежде всего оцениваем размер. Очень крупные плоды должны насторожить. К примеру, помидоры, которые выросли в естественных условиях, не могут быть очень большими, иметь необычно яркий цвет, идеальную форму и очень крупную плодоножку. А уж если дома вы обнаружили на разрезе белые прожилки, то это точно признак присутствия нитратов.
Не стесняйтесь принюхаться к овощу. От свежего натурального плода, особенно если это фрукты, исходит приятный аромат. Если плоды пахнут химикатами или вообще не имеют запаха, лучше не совершать такую покупку.
Не пугайтесь мелких несовершенств на плодах — это как раз говорит об их натуральности. К примеру, яблоки, которые лидируют по содержанию пестицидов, лучше брать с темными пятнами. А вот клубнику, наоборот, надо искать чистую, черные точки выдают содержание нитратов. Если вы разрезали арбуз и увидели желтые волокна, значит, ягода тоже отравлена нитратами.
Эксперт рекомендует не покупать овощи и фрукты не в сезон, например клубнику или виноград зимой. Исследования показывают, что наиболее безопасным продуктом в отношении пестицидов остается лук. Лидируют же по количеству химикатов сельдерей, шпинат, перец, виноград.
Этот способ можно применить уже дома, когда овощи будут разрезаны. Так, например, у огурцов обязательно должны быть семена, а если их почти нет, то они были выращены с применением химикатов.
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