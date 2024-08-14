newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 августа, 04:40

Published 14 августа, 04:40

Modified 10 сентября, 05:32

Updated 10 сентября, 05:32

Распознать качественные овощи сложно, но возможно

Как проверить на нитраты овощи и фрукты, не отходя от прилавка: 5 лайфхаков

14 августа 2024, 04:40
Фото: 1MI
Распознать качественные овощи сложно, но возможно
Если наши бабушки ходили на рынок с одной авоськой, то нам теперь приходится вооружаться еще и нитратомером, поскольку экологически чистые овощи и фрукты стали большой редкостью. Однако умный прибор имеется не у всех. Можно ли на глаз определить, есть ли химия в аппетитных плодах или нет?

Оказывается, можно. Берем мастер-класс у специалиста. О том, как правильно выбрать овощи и фрукты, рассказывает доцент кафедры биотехнологии Московского государственного университета пищевых производств Георгий Суслянок.

Размер имеет значение

Прежде всего оцениваем размер. Очень крупные плоды должны насторожить. К примеру, помидоры, которые выросли в естественных условиях, не могут быть очень большими, иметь необычно яркий цвет, идеальную форму и очень крупную плодоножку. А уж если дома вы обнаружили на разрезе белые прожилки, то это точно признак присутствия нитратов.

Помидоры должны быть среднего размераПомидоры должны быть среднего размера
Помидоры должны быть среднего размера. Фото: 1MI

… и запах тоже

Не стесняйтесь принюхаться к овощу. От свежего натурального плода, особенно если это фрукты, исходит приятный аромат. Если плоды пахнут химикатами или вообще не имеют запаха, лучше не совершать такую покупку.

Внешний вид

Не пугайтесь мелких несовершенств на плодах — это как раз говорит об их натуральности. К примеру, яблоки, которые лидируют по содержанию пестицидов, лучше брать с темными пятнами. А вот клубнику, наоборот, надо искать чистую, черные точки выдают содержание нитратов. Если вы разрезали арбуз и увидели желтые волокна, значит, ягода тоже отравлена нитратами.

Считается, что перцы «рекордсмены» по сбору нитратовСчитается, что перцы «рекордсмены» по сбору нитратов
Считается, что перцы «рекордсмены» по сбору нитратов. Фото: 1MI

Сезонность

Эксперт рекомендует не покупать овощи и фрукты не в сезон, например клубнику или виноград зимой. Исследования показывают, что наиболее безопасным продуктом в отношении пестицидов остается лук. Лидируют же по количеству химикатов сельдерей, шпинат, перец, виноград.

Наличие семян

Этот способ можно применить уже дома, когда овощи будут разрезаны. Так, например, у огурцов обязательно должны быть семена, а если их почти нет, то они были выращены с применением химикатов.

Читайте также:
Приготовьте этот необычный летний сырный суп с кукурузой, и вы будете в восторгеСупер-напитки перед сном, которые помогут быстро заснуть и выспатьсяЛучшее первое блюдо в жару — холодный борщ с колбасой
#Алла Хан#Общество#Здоровье#Еда#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика