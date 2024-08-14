Как проверить на нитраты овощи и фрукты, не отходя от прилавка: 5 лайфхаков

Размер имеет значение … и запах тоже Внешний вид Сезонность Наличие семян

Если наши бабушки ходили на рынок с одной авоськой, то нам теперь приходится вооружаться еще и нитратомером, поскольку экологически чистые овощи и фрукты стали большой редкостью. Однако умный прибор имеется не у всех. Можно ли на глаз определить, есть ли химия в аппетитных плодах или нет?