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Posted 30 августа, 09:50

Published 30 августа, 09:50

Modified 10 сентября, 05:41

Updated 10 сентября, 05:41

Три необычных рецепта с редиской

«Можно жарить»: три небанальных рецепта салатов с редиской — о них вы точно не знали

30 августа 2024, 09:50
Фото: Изображение Midjourney
Три необычных рецепта с редиской
В каких блюдах можно использовать редис, кроме овощных салатов? Рассказываем о трех интересных и простых рецептах, о которых вы наверняка не знали.

Жареный редис

Вам потребуется:

  • Редис — 200 г.
  • Тимьян и розмарин (сушеные) — по щепотке.
  • Растительное масло — 2 столовые ложки.
  • Чеснок — четверть головки.

Рецепт:

  • Редис моется, сушится, аккуратно нарезается крупными кусками.
  • Нарезанный редис выкладывается на сковороду в предварительно разогретое масло и на медленном огне обжаривается в течение 15 минут, в процессе его необходимо помешивать.
  • В редис добавляется чеснок, приправы, а также соль, еще раз все перемешивается.

Далее обжаривать редис нужно в течение пары минут. Блюдо готово!

Жареный редисЖареный редис
Жареный редис. Фото: Изображение Midjourney

Салат с огурцом и яйцами

Вам потребуется:

  • Редис — 12 штук.
  • Огурец — одна штука.
  • Латук — один кочан.
  • Яйца — две штуки.
  • Сметана — 300 г.
  • Сок лимона, сахар и соль.

Рецепт:

  • Сметана, лимонный сок, соль и сахар перемешиваются в емкости для заправки.
    Яйца отвариваются вкрутую, остужаются и нарезаются, вместе с нарезанным латуком выкладываются на тарелку.
  • Огурцы чистятся и нарезаются кружками, редис режется кольцами.
  • Укроп измельчается, лук нарезается.
  • На листья салата выкладываются яйца и овощи.

В салат добавляется заправка, перед подачей добавляется укроп.

Салат с огурцом и яйцамиСалат с огурцом и яйцами
Салат с огурцом и яйцами. Фото: Изображение Midjourney

Окрошка с крабовыми палочками

Вам потребуется:

  • Квас — полтора литра.
  • Редис — шесть штук.
  • Крабовые палочки — 150 г.
  • Огурец — одна штука.
  • Яйца — две штуки.
  • Укроп, сметана, горчица, перец и соль.

Рецепт:

  • Яйца отвариваются вкрутую, остужаются и очищаются, желтки отделяются от белков.
  • Огурец режется на небольшие куски, аналогично режутся крабовые палочки, редис, белки.
  • В отдельной емкости смешиваются горчица, желтки и нашинкованный укроп, добавляется сметана, перец, соль. Все перемешивается.

Все ингредиенты заливаются квасом, добавляется заправка, в таком виде все перемешивается.

Окрошка с крабовыми палочкамиОкрошка с крабовыми палочками
Окрошка с крабовыми палочками. Фото: Изображение Midjourney
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#Мария Казак#Еда#Все материалы авторов#Рецепт
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