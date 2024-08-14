Если надоела яичница: 5 завтраков из яиц, которых еще не было на вашем столе

Яичные маффины Сладкий завтрак из яиц Запеченное авокадо с яйцом и беконом Рис с яйцом Яичная запеканка с брокколи

Завтрак из яиц считается идеальным — организм на весь день получает ценный белок, который легко усваивается. К тому же готовить такую утреннюю трапезу легко и быстро. Если яичница в разных ее вариациях вам уже приелась, предлагаем 5 непохожих на нее завтраков из яиц.