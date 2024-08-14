Если надоела яичница: 5 завтраков из яиц, которых еще не было на вашем столе

Posted 14 августа, 13:08
Published 14 августа, 13:08
Modified 10 сентября, 05:34
Updated 10 сентября, 05:34
4 яйца взбить с 3 ст. л. сметаны. В получившуюся смесь добавить 1 мелко нарезанный помидор, 50 граммов тертого сыра, соль и перец по вкусу, зелень. Смесь разлить по формочкам для маффинов, посыпать тертым сыром и поставить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15 минут.
Возьмите 3 яйца, отделите желтки и взбейте их с 2 ч. л. сахарной пудры. Белки взбейте отдельно с щепоткой соли. Аккуратно соедините обе яичные массы и вылейте на разогретую сковороду, смазанную сливочным маслом. Обжарить сладкий омлет с двух сторон до золотистого цвета.
Одно спелое авокадо разрезать вдоль и поделить на две равные части, вынуть косточку. Из каждой половинки ложкой вынуть немного мякоти, чтобы получились небольшое углубления. В них влить по 1 яйцу (можно по 1 желтку), сверху бекон (заранее мелко порезать его и обжарить на сковороде), соль, зеленый лук. Запекайте в духовке около 15 минут при температуре 200 градусов.
Стакан риса отварить до готовности, откинуть на дуршлаг, чтобы стекла вода. Разогреть сковороду, обжарить в небольшом количестве масла 2 — 4 зубчика мелко порезанного чеснока и полстакана зеленого горошка. Влить 3 яйца, предварительно слегка взбив вилкой. Когда они схватятся, добавить рис и 2 ст. л. соевого соуса. Завтрак в азиатском стиле готов.
Одни небольшой кочан брокколи (около 300 граммов) разобрать на соцветия, положить в кипящую воду и поварить 3-4 минуты. Готовую капусту выложить на дно формы, смазанной сливочным маслом. 3 яйца взбить с 2-3 ст. л. молока, добавить любимые специи, 100 граммов тертого сыра, рубленую зелень. Залить получившейся смесью капусту брокколи и поставить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 минут.
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