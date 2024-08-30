Лучшие наряды Венецианского кинофестиваля — 10 впечатляющих фото

Бывшая возлюбленная Джонни Деппа давно не появлялась на публике. Нынешний приезд на Венецианский кинофестиваль для нее возможность вновь заявить о себе. Райдер появилась на красной дородке в день открытия в черно-белом наряде от Chanel, сделала высокую прическу и яркий макияж.