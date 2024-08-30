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Posted 30 августа, 07:16

Published 30 августа, 07:16

Modified 10 сентября, 06:35

Updated 10 сентября, 06:35

Тейлор Рассел

Лучшие наряды Венецианского кинофестиваля — 10 впечатляющих фото

30 августа 2024, 07:16
Фото: Page Six
Тейлор Рассел
На острове Лидо стартовал 81-й Венецианский кинофестиваль, который, помимо того, что знакомит мир с лучшими новинками кино, становится огромным фешен-событием — наряды кинозвезд на красной дорожке все обсуждают еще много месяцев.

В этот раз на фестивале будет действительно очень звездно. В Италию прилетели Моника Белуччи, Анджелина Джоли, Сигурни Уивер, Вайнона Райдер, Кейт Бланшетт, Дженна Ортега и многие другие. Предлагаем вдохновиться их звездными образами на красной дорожке.

Дженна Оргета

Звезда «Уэнсдей» надела в день открытия кинофестиваля прозрачное платье от Диор и была ослепительна. Не зря же говорят, что брюнеткам идет красное. Особый шик придал образу актрисы небрежный низкий пучок, ну, а финальным штрихом стала красная помада.

Дженна ОртегаДженна Ортега
Дженна Ортега. Фото: Page Six

Моника Белуччи

Итальянская кинозвезда прибыла на кинофестиваль в компании своего бойфренда — режиссера Тима Бертона, который привез свой фильм «Битлджус». Моника, которая сыграла в этой картине одну из ролей, пришла на премьеру в черном платье от Вивьен Вестфуд. Наряд подчеркнул красивое декольте звезды.

Моника БелуччиМоника Белуччи
Моника Белуччи. Фото: Page Six

Сигурни Уивер

Звезда кинохита «Чужой» прекрасно выглядит в свои 74! Сигурни еще раз доказала, что время над ней не властно, продемонстрировав свою стройную фигуру в черном костюме от Chanel.

Сигурни УиверСигурни Уивер
Сигурни Уивер. Фото: Page Six

Вайнона Райдер

Бывшая возлюбленная Джонни Деппа давно не появлялась на публике. Нынешний приезд на Венецианский кинофестиваль для нее возможность вновь заявить о себе. Райдер появилась на красной дородке в день открытия в черно-белом наряде от Chanel, сделала высокую прическу и яркий макияж.

Вайнона РайдерВайнона Райдер
Вайнона Райдер. Фото: Page Six

Кейт Бланшетт

Как всегда воплощением элегантности на красной дорожке стала Кейт Бланшетт. Звездная блондинка надела переливающееся корсетное платье от Armani Prive, изысканно украшенное стразами и жемчугом. Звезда еще раз доказала, что она признанная икона стиля.

Кейт БланшеттКейт Бланшетт
Кейт Бланшетт. Фото: Page Six

Анджелина Джоли

У Анджелины Джоли на 81-м Венецианском кинофестивале особая миссия — она приехала, чтобы представить фильм «Мария» про легендарную оперную звезду Марию Каллас, в котором сыграла главную роль. Надо сказать, что актриса сменила имидж, немного осветлила волосы и стала выглядеть намного моложе. На дорожке Джоли блистала в нюдовом луке с меховой пелериной.

Анджелина ДжолиАнджелина Джоли
Анджелина Джоли. Фото: Page Six

Изабель Юппер

Председатель жюри 81-го Венецианского кинофестиваля, французская аткриса Изабель Юппер вышла к гостям мероприятия в алом структурном платье-трапеции, украшенном сзади скромным вырезом и изящным бантом, от бренда Баленсиага, которому она верна уже много лет.

Изабель ЮпперИзабель Юппер
Изабель Юппер. Фото: Page Six

Кэтрин О’ Хара

Звезда фильма «Один дома» (мама большого семейства Маккалистеров) тоже стала одной из почетных гостей Венецианского кинофестиваля. Актриса вышла на ковровую дорожку в необычном платье-корзине от Оскар-де ла Рента.

Кэтрин О’ ХараКэтрин О’ Хара
Кэтрин О’ Хара. Фото: Page Six

Ева Герцигова

На празднике кино эффектно появилась чешская модель Ева Герцигова, которая выбрала необычный наряд от итальянского бренда Etro. Он предстаялет собой закрытое расписное боди с эффектным крестообразным лифом и шлейфом.

Ева ГерциговаЕва Герцигова
Ева Герцигова. Фото: Page Six

Бьянка Брандолини

Не менее оригинальный лук продемонстрировала итальянская модель Бьянка Брандолини. Черный брючный наряд с максимально открытым верхом украшен развевающимся, словно плащ, шлейфом.

Бьянка БрандолиниБьянка Брандолини
Бьянка Брандолини. Фото: Page Six
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