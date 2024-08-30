Лучшие наряды Венецианского кинофестиваля — 10 впечатляющих фото

Posted 30 августа, 07:16
Published 30 августа, 07:16
Modified 10 сентября, 06:35
Updated 10 сентября, 06:35
В этот раз на фестивале будет действительно очень звездно. В Италию прилетели Моника Белуччи, Анджелина Джоли, Сигурни Уивер, Вайнона Райдер, Кейт Бланшетт, Дженна Ортега и многие другие. Предлагаем вдохновиться их звездными образами на красной дорожке.
Звезда «Уэнсдей» надела в день открытия кинофестиваля прозрачное платье от Диор и была ослепительна. Не зря же говорят, что брюнеткам идет красное. Особый шик придал образу актрисы небрежный низкий пучок, ну, а финальным штрихом стала красная помада.
Итальянская кинозвезда прибыла на кинофестиваль в компании своего бойфренда — режиссера Тима Бертона, который привез свой фильм «Битлджус». Моника, которая сыграла в этой картине одну из ролей, пришла на премьеру в черном платье от Вивьен Вестфуд. Наряд подчеркнул красивое декольте звезды.
Звезда кинохита «Чужой» прекрасно выглядит в свои 74! Сигурни еще раз доказала, что время над ней не властно, продемонстрировав свою стройную фигуру в черном костюме от Chanel.
Бывшая возлюбленная Джонни Деппа давно не появлялась на публике. Нынешний приезд на Венецианский кинофестиваль для нее возможность вновь заявить о себе. Райдер появилась на красной дородке в день открытия в черно-белом наряде от Chanel, сделала высокую прическу и яркий макияж.
Как всегда воплощением элегантности на красной дорожке стала Кейт Бланшетт. Звездная блондинка надела переливающееся корсетное платье от Armani Prive, изысканно украшенное стразами и жемчугом. Звезда еще раз доказала, что она признанная икона стиля.
У Анджелины Джоли на 81-м Венецианском кинофестивале особая миссия — она приехала, чтобы представить фильм «Мария» про легендарную оперную звезду Марию Каллас, в котором сыграла главную роль. Надо сказать, что актриса сменила имидж, немного осветлила волосы и стала выглядеть намного моложе. На дорожке Джоли блистала в нюдовом луке с меховой пелериной.
Председатель жюри 81-го Венецианского кинофестиваля, французская аткриса Изабель Юппер вышла к гостям мероприятия в алом структурном платье-трапеции, украшенном сзади скромным вырезом и изящным бантом, от бренда Баленсиага, которому она верна уже много лет.
Звезда фильма «Один дома» (мама большого семейства Маккалистеров) тоже стала одной из почетных гостей Венецианского кинофестиваля. Актриса вышла на ковровую дорожку в необычном платье-корзине от Оскар-де ла Рента.
На празднике кино эффектно появилась чешская модель Ева Герцигова, которая выбрала необычный наряд от итальянского бренда Etro. Он предстаялет собой закрытое расписное боди с эффектным крестообразным лифом и шлейфом.
Не менее оригинальный лук продемонстрировала итальянская модель Бьянка Брандолини. Черный брючный наряд с максимально открытым верхом украшен развевающимся, словно плащ, шлейфом.
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