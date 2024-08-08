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Posted 8 августа, 04:25

Published 8 августа, 04:25

Modified 10 сентября, 05:08

Updated 10 сентября, 05:08

Белла Хадид представила 5 летних образов — повтори их прямо сейчас

Белла Хадид представила 5 летних образов — повтори их прямо сейчас

8 августа 2024, 04:25
Фото: Instagram@bellahadid (соцсеть принадлежит компании Meta, которая запрещена в РФ)
Белла Хадид представила 5 летних образов — повтори их прямо сейчас
Знаменитая модель вновь вернула себе титул «иконы стритстайла». Лаконичные и смелые решения летних образов Беллы Хадид под силу воплотить любой моднице.

Объемный топ и капри

Капри — один из самых модных трендов сезона. Модель не стала экспериментировать с яркими цветами и принтами и предпочла лаконичный и всегда популярный черный цвет. В таких брюках нет риска показаться полной и низкой.

Строгий низ освежает дутый белоснежный кроп-топ с длинными рукавами — идеальный лук для повседневного образа.

Кожаные шорты и топ с глубоким вырезом

Повторяем за Беллой Хадид стиль монохром. Модель предпочла остановиться на черном цвете, но можно смело составлять тотал-лук из других оттенков. Если вы тоже выбираете кожаные шорты, следите, чтобы они были просторными, иначе летом в них будет неуютно.

В дополнение к образу топ с открытой спиной и глубоким вырезом — сексуально и женственно. К такому наряду подойдет любая летняя обувь: на платформе, каблуке и плоской подошве.

Буткаты и классическая футболка

Всегда беспроигрышный вариант — футболка с V-образным вырезом и расклешенные джинсы. Ультрамодный стиль «нулевых» легко повторить.

Выбирайте темно-синие джинсы и модели с высокой посадкой, если не обладаете идеальной фигурой. Если V-образный вырез — не ваш вариант, подберите футболку с небольшим округлым вырезом.

Шорты-деним и blokecore

Вдохновляемся стилем футбольных фанатов — мегатрендом нового сезона. Классические денимовые шорты комбинируем с футбольным лонгсливом. Если это кажется вам слишком смелым, наденьте спортивную футболку из джерси.

Клеш в стиле кантри и топ с принтом

Для ковбойского тотал-лука Белла Хадид выбрала кожаные расклешенные брюки. Но вполне подойдут и штаны бохо с бахромой и кисточками. Базовый топ должен быть обязательно с большим принтом соответствующей тематики.

#Екатерина Непомнящая#Знаменитости#Мода#Все материалы авторов
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