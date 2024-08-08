Белла Хадид представила 5 летних образов — повтори их прямо сейчас

Posted 8 августа, 04:25
Published 8 августа, 04:25
Modified 10 сентября, 05:08
Updated 10 сентября, 05:08
Капри — один из самых модных трендов сезона. Модель не стала экспериментировать с яркими цветами и принтами и предпочла лаконичный и всегда популярный черный цвет. В таких брюках нет риска показаться полной и низкой.
Строгий низ освежает дутый белоснежный кроп-топ с длинными рукавами — идеальный лук для повседневного образа.
Повторяем за Беллой Хадид стиль монохром. Модель предпочла остановиться на черном цвете, но можно смело составлять тотал-лук из других оттенков. Если вы тоже выбираете кожаные шорты, следите, чтобы они были просторными, иначе летом в них будет неуютно.
В дополнение к образу топ с открытой спиной и глубоким вырезом — сексуально и женственно. К такому наряду подойдет любая летняя обувь: на платформе, каблуке и плоской подошве.
Всегда беспроигрышный вариант — футболка с V-образным вырезом и расклешенные джинсы. Ультрамодный стиль «нулевых» легко повторить.
Выбирайте темно-синие джинсы и модели с высокой посадкой, если не обладаете идеальной фигурой. Если V-образный вырез — не ваш вариант, подберите футболку с небольшим округлым вырезом.
Вдохновляемся стилем футбольных фанатов — мегатрендом нового сезона. Классические денимовые шорты комбинируем с футбольным лонгсливом. Если это кажется вам слишком смелым, наденьте спортивную футболку из джерси.
Для ковбойского тотал-лука Белла Хадид выбрала кожаные расклешенные брюки. Но вполне подойдут и штаны бохо с бахромой и кисточками. Базовый топ должен быть обязательно с большим принтом соответствующей тематики.
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