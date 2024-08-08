Белла Хадид представила 5 летних образов — повтори их прямо сейчас

Повторяем за Беллой Хадид стиль монохром. Модель предпочла остановиться на черном цвете, но можно смело составлять тотал-лук из других оттенков. Если вы тоже выбираете кожаные шорты, следите, чтобы они были просторными, иначе летом в них будет неуютно.