Не пользуются тем, что рекламируют: звезды, ставшие лицом недорогих брендов

Российская певица не чурается сниматься в рекламных роликах. Сначала отечественная поп-звезда, обладающая безупречной фигурой и придерживающаяся ЗОЖ, рекламировала чипсы. А теперь призывает покупать товары на маркетплейсе Ozon. Есть ли на самом деле у певицы время и желание искать нужные товары в Сети?