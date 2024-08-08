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Posted 8 августа, 12:22

Published 8 августа, 12:22

Modified 10 сентября, 05:15

Updated 10 сентября, 05:15

Не пользуются тем, что рекламируют: звезды, ставшие лицом недорогих брендов

Не пользуются тем, что рекламируют: звезды, ставшие лицом недорогих брендов

8 августа 2024, 12:22
Фото: социальные сети
Не пользуются тем, что рекламируют: звезды, ставшие лицом недорогих брендов
Они рекламируют скидки в магазинах у дома, бюджетные отечественные бренды и маркетплейсы. Но сами предпочитают товары и одежду более дорогих сегментов. Отечественные звезды, предлагающие купить то, чем сами не пользуются.

Равшана Куркова и Zarina

С 2020 года Равшана Куркова демонстрирует коллекции Zarina. И хотя романтичные и женственные коллекции бренда похожи на стиль самой Курковой, Равшана не раз признавалась, что в повседневной жизни не носит то, что рекламирует.

Ирина Шейк и «Глория Джинс»

Ирина Шейк долгое время была лицом самых известных зарубежных брендов. Она снималась в рекламе для Network, Givenchy, Guess, La Clover. Но неожиданно этой весной российская модель стала лицом рекламной компании отечественного бренда «Глория Джинс».

Поклонники Ирины восхитились таким поворотом, хотя и сомневаются, что в повседневной жизни модель пользуется вещами бюджетного российского бренда.

Агата Муцениеце и Familia

Роскошная Агата Муцениеце рекламирует отечественную розничную сеть прайс-магазинов. Однако поклонники сомневаются, что звезда действительно охотится за брендами со скидками. Знаменитость достаточно обеспечена, чтобы позволить себе дорогие вещи.

Клава Кока и «Пятёрочка»

Радостно шагающая за покупками в «Пятёрочку» поп-звезда вызывает у публики недоумение. При этом певица рекламирует недорогие товары со скидками и бюджетную косметику. Вряд ли сама звезда делает покупки в магазинах у дома и выбирает самые дешевые бренды.

Полина Гагарина и Ozon

Российская певица не чурается сниматься в рекламных роликах. Сначала отечественная поп-звезда, обладающая безупречной фигурой и придерживающаяся ЗОЖ, рекламировала чипсы. А теперь призывает покупать товары на маркетплейсе Ozon. Есть ли на самом деле у певицы время и желание искать нужные товары в Сети?

#Екатерина Непомнящая#Знаменитости#Мода#Все материалы авторов#Одежда
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