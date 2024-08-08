Не пользуются тем, что рекламируют: звезды, ставшие лицом недорогих брендов

Posted 8 августа, 12:22
Published 8 августа, 12:22
Modified 10 сентября, 05:15
Updated 10 сентября, 05:15
С 2020 года Равшана Куркова демонстрирует коллекции Zarina. И хотя романтичные и женственные коллекции бренда похожи на стиль самой Курковой, Равшана не раз признавалась, что в повседневной жизни не носит то, что рекламирует.
Ирина Шейк долгое время была лицом самых известных зарубежных брендов. Она снималась в рекламе для Network, Givenchy, Guess, La Clover. Но неожиданно этой весной российская модель стала лицом рекламной компании отечественного бренда «Глория Джинс».
Поклонники Ирины восхитились таким поворотом, хотя и сомневаются, что в повседневной жизни модель пользуется вещами бюджетного российского бренда.
Роскошная Агата Муцениеце рекламирует отечественную розничную сеть прайс-магазинов. Однако поклонники сомневаются, что звезда действительно охотится за брендами со скидками. Знаменитость достаточно обеспечена, чтобы позволить себе дорогие вещи.
Радостно шагающая за покупками в «Пятёрочку» поп-звезда вызывает у публики недоумение. При этом певица рекламирует недорогие товары со скидками и бюджетную косметику. Вряд ли сама звезда делает покупки в магазинах у дома и выбирает самые дешевые бренды.
Российская певица не чурается сниматься в рекламных роликах. Сначала отечественная поп-звезда, обладающая безупречной фигурой и придерживающаяся ЗОЖ, рекламировала чипсы. А теперь призывает покупать товары на маркетплейсе Ozon. Есть ли на самом деле у певицы время и желание искать нужные товары в Сети?
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