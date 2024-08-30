Этот маникюр подчеркивает возраст рук — дизайн ногтей, которого лучше избегать пожилым дамам

Posted 30 августа, 11:26
Published 30 августа, 11:26
Modified 10 сентября, 06:33
Updated 10 сентября, 06:33
В погоне за трендами девушки иногда соглашаются на очень специфичный дизайн ногтей, в котором присутствуют и графика, и орнамент, и темные цвета. На зрелых руках такой кич будет выглядеть довольно нелепо. Лучше сделать выбор в пользу спокойного нюдового маникюра.
Хотя дизайн с анималистичным принтом сегодня является трендовым, на руках пожилых женщин он вряд ли будет уместен. Все дело в том, что такой принт сам по себе является очень ярким. Он, безусловно, привлечет внимание к рукам и будет резко контрастировать с имеющимися возрастными изменениями.
В погоне за трендами девушки иногда соглашаются на очень специфичный дизайн ногтей, в котором присутствуют и графика, и орнамент, и темные цвета. На зрелых руках такой кич будет выглядеть довольно нелепо. Лучше сделать выбор в пользу спокойного нюдового маникюра.
Вряд ли уважающая себя дама элегантного возраста станет делать маникюр неонового цвета или оттенка кричащей фуксии. Оно и понятно, яркие цвета могут вести себя проблематично: привлекать внимание к сосудистой сеточке на руках, к пигментации и прочим возрастным несовершенствам.
Речь идет не о классическом омбре нейтральных оттенков, которое прекрасно и гармонично смотрится на любых руках. При этом яркое омбре дамам в возрасте нужно делать с осторожностью. Так, холодные оттенки могут подчеркнуть возраст рук, сделать ненужный акцент.
Декорировать ногти узорами было модно много лет назад, таким образом, нанося рисунок на пластину, вы следуете антитренду. Это выдает в вас женщину старшего поколения. Лучше сделать выбор в пользу минимализма, тонких линий и нюдовых оттенков.
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