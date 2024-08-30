Этот маникюр подчеркивает возраст рук — дизайн ногтей, которого лучше избегать пожилым дамам

Хотя дизайн с анималистичным принтом сегодня является трендовым, на руках пожилых женщин он вряд ли будет уместен. Все дело в том, что такой принт сам по себе является очень ярким. Он, безусловно, привлечет внимание к рукам и будет резко контрастировать с имеющимися возрастными изменениями.