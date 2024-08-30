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Posted 30 августа, 11:26

Published 30 августа, 11:26

Modified 10 сентября, 06:33

Updated 10 сентября, 06:33

Такой маникюр неуместен на возрастных руках

Этот маникюр подчеркивает возраст рук — дизайн ногтей, которого лучше избегать пожилым дамам

30 августа 2024, 11:26
Фото: Изображение Midjourney
Такой маникюр неуместен на возрастных руках
Дамы элегантного возраста, как правило, соблюдают определенный стиль в одежде, в выборе вещей придерживаются спокойной цветовой гаммы. Оказалось, и в маникюре есть тренды, которых женщинам 60+ лучше избегать, они только подчеркнут возрастные изменения и сведут на нет все усилия выглядеть моложе.

В погоне за трендами девушки иногда соглашаются на очень специфичный дизайн ногтей, в котором присутствуют и графика, и орнамент, и темные цвета. На зрелых руках такой кич будет выглядеть довольно нелепо. Лучше сделать выбор в пользу спокойного нюдового маникюра.

Звериные принты

Хотя дизайн с анималистичным принтом сегодня является трендовым, на руках пожилых женщин он вряд ли будет уместен. Все дело в том, что такой принт сам по себе является очень ярким. Он, безусловно, привлечет внимание к рукам и будет резко контрастировать с имеющимися возрастными изменениями.

На зрелых руках такой специфичный дизайн ногтей будет выглядеть довольно нелепоНа зрелых руках такой специфичный дизайн ногтей будет выглядеть довольно нелепо
На зрелых руках такой специфичный дизайн ногтей будет выглядеть довольно нелепо. Фото: Изображение Midjourney

Абстрактный дизайн

В погоне за трендами девушки иногда соглашаются на очень специфичный дизайн ногтей, в котором присутствуют и графика, и орнамент, и темные цвета. На зрелых руках такой кич будет выглядеть довольно нелепо. Лучше сделать выбор в пользу спокойного нюдового маникюра.

Лучше сделать выбор в пользу спокойного нюдового маникюра.Лучше сделать выбор в пользу спокойного нюдового маникюра.
Лучше сделать выбор в пользу спокойного нюдового маникюра.. Фото: Изображение Midjourney

Кричащие оттенки

Вряд ли уважающая себя дама элегантного возраста станет делать маникюр неонового цвета или оттенка кричащей фуксии. Оно и понятно, яркие цвета могут вести себя проблематично: привлекать внимание к сосудистой сеточке на руках, к пигментации и прочим возрастным несовершенствам.

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Вряд ли уважающая себя дама элегантного возраста станет делать маникюр неонового цвета или оттенка кричащей фуксииВряд ли уважающая себя дама элегантного возраста станет делать маникюр неонового цвета или оттенка кричащей фуксии
Вряд ли уважающая себя дама элегантного возраста станет делать маникюр неонового цвета или оттенка кричащей фуксии. Фото: Изображение Midjourney

Омбре

Речь идет не о классическом омбре нейтральных оттенков, которое прекрасно и гармонично смотрится на любых руках. При этом яркое омбре дамам в возрасте нужно делать с осторожностью. Так, холодные оттенки могут подчеркнуть возраст рук, сделать ненужный акцент.

Яркое омбре дамам в возрасте нужно делать с осторожностьюЯркое омбре дамам в возрасте нужно делать с осторожностью
Яркое омбре дамам в возрасте нужно делать с осторожностью. Фото: Изображение Midjourney

Вычурные узоры

Декорировать ногти узорами было модно много лет назад, таким образом, нанося рисунок на пластину, вы следуете антитренду. Это выдает в вас женщину старшего поколения. Лучше сделать выбор в пользу минимализма, тонких линий и нюдовых оттенков.

Декорировать ногти узорами было модно много лет назад, таким образом, нанося рисунок на пластину, вы следуете антитрендуДекорировать ногти узорами было модно много лет назад, таким образом, нанося рисунок на пластину, вы следуете антитренду
Декорировать ногти узорами было модно много лет назад, таким образом, нанося рисунок на пластину, вы следуете антитренду. Фото: Изображение Midjourney
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#Алла Хан#Красота#Все материалы авторов
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