С помощью деревьев увеличиваем доход и убираем болячки: ТОП-6 главных преимуществ зеленых насаждений

Посадка деревьев рядом с домом может сократить потребность в использовании кондиционера на 30% и снизить счета за отопление до 20%. Тень от деревьев сохраняет прохладу в доме, поэтому не придется так часто включать кондиционер в жаркие летние дни. При этом, зеленые насаждения могут блокировать зимние ветры, которые проникают в дом через окна и двери.