С помощью деревьев увеличиваем доход и убираем болячки: ТОП-6 главных преимуществ зеленых насаждений

Posted 30 августа, 13:27
Published 30 августа, 13:27
Modified 10 сентября, 06:37
Updated 10 сентября, 06:37
Деревья дают множество преимуществ, которые напрямую влияют на нашу жизнь. Расскажем, основные из них.
По данным Совета оценщиков, одно большое тенистое дерево может увеличить стоимость вашей собственности на 10% в зависимости от типа дерева. А двор, полный тенистых деревьев, может увеличить стоимость вашего дома до 20% и будет продаваться быстрее. Хотя деньги не растут на деревьях, они могут принести неплохой доход.
Когда деревья добывают себе пищу с помощью фотосинтеза, они поглощают углекислый газ из воздуха и накапливают его в своей древесине. Углекислый газ — один из газов, вызывающих изменение климата, поэтому посадка нескольких деревьев в вашем дворе — это небольшой способ борьбы с изменением климата.
Хотя одно дерево не спасет планету, оно может компенсировать выделение углекислого газа от автомобиля, проехавшего 100 километров.
Посадка деревьев рядом с домом может сократить потребность в использовании кондиционера на 30% и снизить счета за отопление до 20%. Тень от деревьев сохраняет прохладу в доме, поэтому не придется так часто включать кондиционер в жаркие летние дни. При этом, зеленые насаждения могут блокировать зимние ветры, которые проникают в дом через окна и двери.
Исследование, проведенное Службой охраны природы, показало, что время, проведенное рядом с деревьями, снижает тревожность и депрессию. Также исследования показывают, что городские жители подвержены более высокому уровню стресса, чем люди, живущие в сельской местности.
Еще одно удивительное исследование показало, что каждые дополнительные 10 деревьев в городском квартале на 1% улучшали самочувствие жителей. Проще говоря, деревья помогают нам чувствовать себя лучше.
В районах с высокой плотностью деревьев частота детской астмы на 25% ниже. Деревья отфильтровывают частицы загрязняющих веществ из воздуха, которым мы дышим, поэтому они дают нам более чистый воздух.
Деревья дают тень и охлаждают города. Например, балтиморское исследование показало, что там, где много деревьев, преступность намного ниже. Как деревья это делают? Долгое время считалось, что жара усиливает агрессию, так как насильственные преступления чаще совершаются летом. Получается, что деревья могут уменьшать агрессивность за счет снижения температуры.
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