Коты-бульдоги «Bully cat»: что не так с новой породой и почему ее не приняло общество заводчиков

Posted 27 августа, 16:29
Published 27 августа, 16:29
Modified 10 сентября, 06:27
Updated 10 сентября, 06:27
Любители животных и активисты за права животных во всем мире требуют бойкота кошки-хулиганки, безволосой породы, которая становится все более популярной среди людей, которым нравится необычная форма тела животного.
Bully cat — относительно новая порода кошек, которая происходит от бесшерстного сфинкса. У нее нет шерсти, но есть короткие лапы и сильно морщенная кожа. Известно, что кошка Булли появилась в Соединенных Штатах несколько лет назад, но быстро стала популярной за рубежом и особенно в Великобритании.
Именно в этой стране организация по защите животных Naturewatch Foundation недавно начала бить тревогу по поводу того, что новая порода является дизайнерской причудой, имеющей болезненные последствия для животных, эксплуатируемых недобросовестными заводчиками.
«Выбор домашнего животного, который имеет болезненные мутации, такие как облысение, приводящее к солнечным ожогам, карликовость, оборачивающаяся проблемами с передвижением животного и болям в суставах, а также кожа с множеством складок, в которой будут процветать кожные инфекции, означает, что многие коты породы Булли будут жить в постоянных страданиях, — рассказывает Mail Online доктор Дэн О’Нил из Королевского ветеринарного колледжа. — Совет всем, кто думает о приобретении любого животного, на первое место ставить благополучие питомца и хорошо подумать, прежде чем брать животное с неестественной формой тела».
У кошек Bully cat большая схожесть с внешними характеристиками бульдога или питбуля:
Несмотря на заявления заводчиков о том, что кошки здоровы, такое телосложение связано с множеством проблем. Некоторые из этих проблем становятся очевидными с возрастом кошки.
«Очередной заводчик, пытающийся заработать на уродливых кошках. Это действительно шокирует, и мне захотелось привлечь к этому внимание большего количества людей. Эти кошки неизбежно будут страдать от проблем с подвижностью и низкого качества жизни из-за плохой практики разведения, а также из-за короткой продолжительности жизни», — делится своим мнением пользователь сети reddit.
«Кошки-хулиганы» были зарегистрированы как товарный знак, чтобы обойти стандартный процесс признания породы, поэтому их разводят вне рамок правил. Это связано с тем, что авторитетные реестры не регистрируют породу с множественными мутациями (у Булли 2 структурные мутации + физиологическая мутация + безволосость). Только TICA приняла их в качестве экспериментальной породы, несмотря на запрет пород с множественными мутациями.
Благотворительная организация по защите животных Naturewatch Foundation взяла на себя ответственность, чтобы предупредить будущих владельцев котов Булли: «Если вы подумываете о том, чтобы завести кошку, не ведитесь на эти вредные дизайнерские прихоти», цитирует dailymail.
Ввиду выявленных проблем в новой породе, по мере взросления этим котам может потребоваться дорогостоящая ветеринарная помощь в связи с целым рядом проблем со здоровьем, связанных с необычным телосложением и физиологическими проблемами.
Заводчики этих кошек продают котят, которые выглядят здоровыми, но мало кто знает об отсроченных проблемах уже взрослых особей. Покупатели стоят в очереди за такими породами и готовы заплатить до 10 000 долларов за племенную самку.
Это грозит тем, что разведение может стать повторяющимся спариванием отца и дочери, брата и сестры. Удвоение генов не только создает странный внешний вид за счет получения гомозиготных кошек, но и выявляет дополнительные рецессивные гены, вредные для здоровья.
«У кошек-хулиганов, вероятно, продолжительность жизни будет такой же короткой, как и у кошек-сфинксов, которые прожили всего 6,7 лет по сравнению со средним показателем 11,7 лет у кошек в целом», — рассказывает Доктор Дэн О’Нил.
Среди главных проблем эксперты называют проблемы с кожей из-за инфицирования глубоких складок, неестественно широких ног, приводящих к болезням суставов, мышечной гипертрофии, проблемы с неврологией и сердцем из-за рахицефальной формы черепа и гидроцефалии, сообщает www.messybeast.com.
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