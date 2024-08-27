Коты-бульдоги «Bully cat»: что не так с новой породой и почему ее не приняло общество заводчиков

Общество заводчиков забило тревогу, увидев бешеный спрос на котов Булли

Любители необычных пород стоят в очереди за Bully cat, в то время как активисты бьют тревогу и требуют запретить разводить котов, похожих на собак бойцовской породы. Что не так с кошками Булли и почему их зарегистрировали как товарный знак — в материале NEWIA.